Profesor Hadžidedić upozorava : “Pogledajte kako žive Palestinci, je li treba da ostanemo bez države pa da shvatimo kako je”

Dr. Zlatko Hadžidedić, profesor međunarodnih odnosa, komentarišući pregovore oko izmjena Izbornog zakona BiH, rekao je za N1, da mu nije jasno zašto je prihvaćen taj diskurs. Istaknuo je i da je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt došao sa misijom da uništi BiH i pomogne Čoviću.

“Ma, ne treba se o svemu razgovarati kad se država ruši. Institucije koje blago reaguju, one to sve odobravaju. EU i njoj pridružene institucije stoje iza svega što rade Dodik i Čović, koji čine sve da bi uništili državu. Jer da se zaista suprostavljaju, oni imaju mnoštvo instrumenata da se to zaustavi. Ako ništa može se sve poništiti uz pomoć visokog predstavnika”, naveo je Hadžidedić.

Govoreći o jučerašnjoj sjednici NSRS, rekao je da to nisu nikakve vraćanje nadležnosti.

“To što Dodik priča da je vraćanje, mi ne treba na to da nasjednemo. Država ima ta ovlaštenja”, istaknuo je naš sugovornik.

Hadžidedić je podsjetio da je i ranije napisao “da Christian Schmidt dolazi sa misijom da uništi BiH, da pomogne Čoviću i da uništi BiH.”

“Ja i dan danas iza toga stojim. On je došao zbog toga i on to sada radi, pa neka pokaže da ne radi. On može sve poništiti odluke, i Dodika i Čovića i NSRS, on sve to može poništiti. To on što ne čini je apsolutni dokaz“, naglasio je.

Ko god krši dužan je da bude smijenjen od strane visokog predstavnika i dužan je da bude optužen od Tužilaštva, dodao je.

“To su krivična djela. I Tužilaštvo i sudstvo čine krivična djela, jer njihovi ljudi sjede tamo”, naveo je.

Građanima preostaje da se pobune, dodao je, a za to ne trebaju izbori da bi promijenili nešto.

“Oni su izašli iz okvira legitimiteta i legaliteta. U tom trenutku gube legitimitet jer se tako ponašaju. Rušanje Ustava je najteži mogući krivični čin. Ne trebamo izbore da ih skinemo”, rekao je, dodajući:

“Pogledajte kako žive Palestinci, je li treba da ostanemo bez države pa da shvatimo kako je”.

