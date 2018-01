Profesor Grebo za Face TV: Zaratili bi ali nemaju para, a u oktobru će biti oktobarska revolucija (Video)

“Po svim statistikama mi smo najsiromašnija država u Evropi i to je činjenice. Ljudi žive na ivici siromaštva, a dvadeset posto ljudi ispod ivice siromaštva, u totalnoj bijedi. Pitanje je zašto se ljudi ne bune? Vjerovatno se ne bune što kažu, nek se ne puca, drugo, daj i ovo što imamo, i treće, što mislim da je kapitalno, što meni nije jasno, a očekujem oktobarsku revoluciju u oktobru, da je proizvedena svijest, meni nikad do kraja objašnjiva, da ne dovodeći u pitanje naše kolektivne identitete, da jesmo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, i ostali, kako je moguće da ako si siromašan seljak ili radnik da nema svijest o zajedničkom socijalnom položaju i zašto je normano da čovjek koji je fukara i kome je uništeno svako ljudsko dostojanstvo, treba da primarno bude solidaran sa bošnjačkim, hrvatskim, srpskim tajkunom koji ga eksploatiše, koji je bogatstvo stekao pljačkaškom privatizacijom, ali od njega se to očekuje i otuda priče o vitalnom nacionalnom interesu i ovom komičnom igrokazu oko izbornog zakona”, rekao je Grebo

Dodaje da bi ljudi trebali glasati onako kako žive, a žive bijedno u Bileći, i u Grudama ili u nekoj bošnjačkoj zabiti.

“Postoji nepogriješiva solidarnost između nacionalnih elita, svjesna ili nesvjesna, i oni se razumiju, a ista takva solidarnost postoji između tajkuma i kriminalnog miljea. Oni nemaju probleme sa nacionalnom netrpeljivošću i sličnim stvarima i oni su ti koji proizvode strah, da toga nije ne samo da bi izgubili političku podršku nego bi vjerovatno završili u zatvoru.

Ističe da je rat tiha želja nacionalnih elita, međutim smatra da bi to oni željeli ali nemogu.

“Nema potencijala za rat, prvo materijalnog. Rat je skupa igračka to ne ide lako a sa druge strane nemaju više ni sinova za rat, možda volova imaju da iz pozadine pomažu logistički ratovanje ali za mobilizaciju mladosti koja bi se međusobno ubijala u to sumnjam”, kazao je Grebo.

Grebo je govoreći o geopolitičkim odnosima koji se reflektuju na BiH istakao da se budi interes američke administracije, dok smo u prethodnom periodu kao i cijeli Balkan bili u zapećku tih interesovanja, te da će se ovdje u radikalnijem obliku sukobiti geopolitički interesi..

Osvrnuo se i na sljedeće izbore kazavši da bi minimum minimuma bio na i u okviru postojećih pa i vladajućih stranaka dođu neki drugi i drugačiji ljudi, i u SDA, i u HDZ-u, i u SNSD-u, da se i unutar tih stranaka probudi neko pristojnije, evropskije članstvo koje će promijeniti kurs te politike.

“Druga mogućnost jesu ove razne kombinacije ujedinjenja ljevice, građanskog bloka, nezavisni načelnici, međutim ja se iskreno nadam da će izostali bunt manifestovati, jer koliko je god tačno se proizvodi strah, pokazalo se, a tu mislim na 2014. da je jedino što je efikasno u borbi protiv tih uzurpatora i nacionalnih esktremista jeste njihov vlastiti strah. Kada su osjetili bunt oni su se prepali. Ako se aritkuliše taj bijes i opravdani zahtjev za promjenom koja će čovjeku vratiti dostojanstvo, šasne zaista postoje”, rekao je.

Kazao je da se na izbore mora izaći u većem broju jer na izbore je do sada izlazilo poslušno biračko tijelo ljudi koje se mora smijeniti.

(Kliker.info-Vijesti)