Profesor Gavrankapetanović: Ne bi bilo dobro za BiH da Sebija bude član Predsjedništva

Bivši šef Klinike za otropediju i traumatologiju KCUS-a prof. dr. Ismet Gavrankapetanović bio je gost u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na FACE TV, piše agencija Patria.

Profesor Gavrankapetanović je govorio o katastrofalnoj situaciji na KCUS-u. Kazao je kako svi oni koji se odluče da dignu svoj glas protiv stvari koje ne funkcionišu automatski se suoče s problemima s direktoricom KCUS-a Sebijom Izetbegović.

– Ne želim pristati na to da me neko otjera s klinike i iz države kada mu naumpadne. Nema šanse za to – kazao je dr. Gavrankapetanović.

On je kazao kako je udar na njega počeo čim je na čelo KCUS-a došla direktorica Izetbegović nakon čega je izbačen iz Naučno-istraživačkog tima.

Kazao je i kako u drugim zemljama svijeta žene predsjednika i najviših državnih funkcionera za vrijeme obavljanje mandata svojih muževa ne obavljaju najvažnije funkcije u zemlji, jer to baš ne ide jedno s drugim, već se bave nekim humanitarnim i sličnim radom.

Profesor Gavrankapetanović je ispričao kako je otišao i kod člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i upoznao ga s problemima koji vladaju na KCUS-u nakon što ga takav savjet dobio od reisa Huseina ef. Kavazovića.

Nakon sastanka s Izetbegovićem, doktor Gavrankapetanović je, kako je kazao kako mu je on zakazao sastanak s direktoricom Izetbegović na kojem joj je kazao da nije uredu da se ljudi zastrašuju.

– Otišao sam u Ameriku, a kada sam se vratio doktor Biščević, moj kolega i prijatelj, mi je rekao da je sve spremno da dođe na moje mjesto. On nije pristao na to, time je pokazao koliko je častan i pošten – ispričao je Gavrankapetanović dodavši da je bio cilj “da se on ruši” i da mu se piše krivična prijava.

Dr. Gavrankapetanović je ispričao kako je doktor Đemil Omerović sadašnji šef Klinike za ortopediju došao u njegov ured i saopštio mu da će morati povući svoj potpis podrške, jer je direktno od doktorice Izetbegović dobio prijetnje da će izgubiti ugovor koji njegova privatna apoteka Verdant ima s bolnicom. On je kazao da je riječ o velikom novcu.

Doktor Gavrankapetanović je ispričao kako je 2003. godine rahmetli Alija Izetbegović tražio da ga isključivo liječi on, što je i uradio.

Najavio je i da će izaći knjiga o svemu ovome što mu se dešava.

– Volim puno da pišem. Upravo pišem knjigu Kroz vrijeme u kojoj ću opisati sve što kroz što prolazim, odnos, ljudske karaktere, moje djetinjstvo…

– Dosta mi je lažnih priča o lažnim magisterijima i doktoratima – poručio je doktor Gavrankapetanović.

Dodao je kako je nelogično da predsjednik UO Jasmin Kapetanović ima lanac privatnih apoteka Dina koje posluju s Kliničkim centrom. On je pozvao premijera Fadila Novalića da smijeni UO.

Gavrankapetanović je kazao i kako su ga zvali “stranci”, ali da su to bili prijateljski razgovori, jer su ljudi zabrinuti za ljudska prava.

– Beskrajno sam zahvalan kolegama iz Zagreba, Beograda, Banja Luke, Foče na podršci – kazao je doktor Gavrankapetanović, koji je istakao da nikada u karijeri nikome nije uradio ništa kroz što sam trenutno prolazi.

Na kraju je istakao kako ne bi bilo dobro da Sebija Izetbegović bude kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH.

Prof. dr. Gavrankapetanović kazao je da kada direktorica Izetbegović govori o dugovima zaboravlja da je i ona bila član UO KCUS-a i da su dugovi tada nastajali. Također imala je tzv. zlatni menadžerski ugovor i njena plata je iznosila više hiljada KM. Dr. Gavrankapetanović otvoreno je kazao da on to nije imao nikada čak ni onda kada je direktor bio njegov brat dr. Faris Gavrankapetanović. Kako kaže, smatra da to nije pošteno i da to nikada ne bi uradio.

