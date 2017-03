Profesor Esad Bajtal bez dileme : Dejtonski ustav mora biti promijenjen od strane onih koji su ga nametnuli

Oni koji su Dejton donijeli, nametnuli ga, i drže nas u njegovom obruču, moraju ga mijenjati jer stvari ovdje ne idu dobro, kazao je za TV1, profesor Esad Bajtal.

Ne znamo sa kojih pozicija je hrvatska predsjednica govorila o izmjeni Izbornog zakona i izmjeni Dejtona. Da li je to govorila sa pozicije gosta organizovanog skupa ili sa svoje državne, predsjedničke pozicije, to su različite stvari – kazao je Bajtal.

“U svakom slučaju, Dejton, neovisno od toga da li ga je hrvatska predsjednica pominjala, nešto je što mora biti prevaziđeno i mora biti zamjenjeno.On funkcioniše kao jedan neispravan proizvod. Recimo, domaćica uz veš mašinu dobije garanciju, da će biti servisirana u slučaju da ne radi kako treba, a ako to servisiranje ne pomogne da jednog dana ona po toj garanciji ima pravo ili da uzme novac nazad ili da se za neispravan proizvod da jedan sasvim novi”, kazao je Bajtal.

Bajtal smatra da oni koji su Dejton donijeli moraju ga i mijenjati.

Mi živimo u trenutku u kome je nužno, jer nas dvadesetogodišnje iskustvo opiminje na to i ukazuje da proizvod zvani Dejton ne radi, a skupo smo ga platili, mora biti zamjenjen. Mora ga zamjeniti njegov prizvođač. Oni koji su dejton donijeli, nametnuli ga, i drže nas u njegovom obruču, moraju ga mijenjati jer stvari ovdje ne idu dobro, smatra Bajtal.

“Unesite Dejton danas u Ameriku, Evropsku uniju ili Švedsku, razvalit će ih za godinu dana. Dakle to je iskustvo koje nam to govori, i nema veze s tim da li to kažem ja ili neko drugi”, zaključio je Bajtal.

(Kliker.info-Vijesti)