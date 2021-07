Profesor Edward Joseph : “Balkanu je sada ponovo potreban Joe Biden kao 1990-tih”

Proces pridruživanja Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji, u kojem se Bugarska pokazuje odlučujućom kočnicom, oživio je pozive za veću uključenost Sjedinjenih Država na Balkanu.

“Znamo da je upravo Biden 1990-ih godina govorio da je angažman u američkom interesu, s obzirom na podjele u EU, da je on poticao Clintonovu administraciju da se angažira upravo zbog te podijeljenosti u EU. Sada je ponovo potreban Biden, kao predsjednik, da uključi SAD – ne u vojnom smislu – nego politički, jer EU ne uspijeva razviti jedinstvenu politiku i pristup Bugarskoj, koji bi očito trebao uključiti i izvjestan pritisak – kaže za Glas Amerike (VOA) Edward Joseph, profesor na Školi za napredne međunarodne studije Univerziteta Johns Hopkins.



Prema njegovim riječima, Washington se treba pridružiti Briselu i sa ključnim političkim centrima Berlinom, Parizom i drugima izvršiti potreban pritisak. Važno je da se razvije jednaka dinamika kakva je stvorena između Kosova i Srbije.



Potezi Bugarske, smatra Joseph, pridonose širenju utjecaja Rusije i Kine na Balkanu. A angažman Amerike to bi mogao promijeniti.



“Prvo i osnovno, izbjeglo bi se održavanje Balkana u izvjesnom zaboravljenom prostoru koji otvara vrata Rusiji i Kini, što je demoralizirajuće za građane Sjeverne Makedonije, ali i Albanije, pruža Srbiji opravdanje da ostvari strateško partnerstvo sa Kinom i Rusijom, destabilizira Crnu Goru i Kosovo, odražava se i na dinamiku u BiH, držeći stalno otvorenu opciju RS-a, pa čak i ponovo otvara neka pitanja za Hrvatsku”, ističe Joseph.



Potcrtava da EU kaže kako ne može dopustiti da bilateralna pitanja utječu na proces akcesije, ali to se događa. A to je izazov samoj politici Unije, njenim procedurama, pravilima i propisima.



“Unija ne drži svoje članice odgovornim, ne rješava takva pitanja u skladu sa vlastitim demokratskim vrijednostima i cijela regija Balkana zbog toga pati”, zaključuje Joseph.

(Kliker.info-VoA)