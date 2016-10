Profesor Damir Marjanović poručuje : : Ovo nam je zadnja prilika

Profesor Damir Marjanović, bivši ministar obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, napisao je danas na svojoj Facebook stranici da iz svega glasa podržava ideju rekonstrukcije i konsolidacije ljevice i socijaldemokratije u BiH.

On je poručio da su neke političke snage u BiH dosad imale nekoliko prilika da promijene situaciju u zemlji, ali ipak svako zaslužuje drugu šansu.

Njegovu poruku ili otvoreno pismo, preuzimamo u cjelosti.

Onaj kvantum politike što razumijem i što imam prilike konzumirati me je ubijedio da Bosni i Hercegovini i svim njenim stanovnicama (i „konstitutivcima“ i „nekonstitutivcima“) sigurniju, a vjerujem i bolju budućnost, može obezbjediti država zasnovana isključivo na principu jednakih prava i obaveza, prilika i ograničenja za sve one koji žive u njoj.

Iskreno podržavam svaki oblik ujedinjenja lijeve ideje, misli, radničke snage, inteligencije, iskustva, borbe, mladosti, zrelosti. Ne vjerujem u borbu protiv drugačijeg političkog mišljenja kroz postavku da „mi možda i ne nudimo najbolje ali su oni gori od nas“ nego samo kroz koncept „ovo što se nudi je dobro i za vas i za nas i za sve one s kojima dijelimo ovaj prostor i vrijeme“.

Stoga me jako brine ali i ljuti kada vidim da je sintagma „ujedinjenje ljevice“ postala toliko „fancy i in“ i da se već koristi kao modni dodatak za sezonu jesen-zima 2016-2017. Plašim se da su oni koji sada jašu na tim talasima to shvatili kao priliku da kroz tu priču već sada počnu pripremati zajedničke liste, kandidate u cilju pronalaženja načina kako da na sljedećim izborima dobiju više glasova i prostora za svoje djelovanje.

Oduševljava me kako ti isti pri tome zaboravljaju da su u svojim dugim političkim karijerama već više puta i mandata imali priliku da u BiH političkom prostoru nametnu sve te vrijednosti i kako su u svom prethodnom djelovanju vrlo lako, bez pardona poslije, svoje ljevičarske programe i ideje rado adaptirali zbog, kako su objašnjavali „viših ciljeva“.

No, svatko zaslužuje drugu šansu (mada je nekima od njih ovo već peta ili šesta) i želim da vjerujem da svi oni koji rado pričaju o ovome u istinu vjeruju u boljitak ove zemlje, a ne samo u očuvanje svojih poljuljanih pozicija ili povratak u udobne fotelje koje su im izmakle. Bilo bi lijepo da svi zajedno shvatimo da se politički pokreti, oni istinski, ne ujedinjuju oko „zajedničkih“ kandidata, lista i pozicija, nego oko programa, ideja i rješenja koja će donijeti dobroga ne samo onim „lijevima“, nego i onima u centru i onima desno od njega, jer svi zajedno činimo to naše toliko prozivano bosanskohercegovačko društvo.

Stoga svi vi „lijevi“ i oni koji su iznenada, pomalo iz trenda odlučili da odu iz „centra“ i postanu lijevi, i vi koji sjedite za tim stolovima znajte da ujedinjenje bosanskohercegovačke ljevice ne predstavlja ujednačavanje vaših interesa i to najčešće od Kozije Ćuprije pa do Marin Dvora i koji kilometar dalje.

Ne zaboravite da ljevičara ima i izvan vaših kuća, mahala, kancelarija i kantona. Ne zaboravite da ujedinjenja neće biti bez programa koji će biti prihvatljivi i u Banja Luci, Tuzli, Trebinju, Mostaru, Širokom Brijegu…

Ne zaboravite da u redovima vaše 3,5 stranke koje se sada najčešće spominju ima mnogo onih koji bi mogli mnogo toga dobro uraditi. ali koji ne dolaze do tih stolova i kamera o kojima se priča o ujedinjenju.

Povjerujte kada vam se kaže da i u drugim strankama ima ljudi koji gaje ljevičarsku ideju, ali koje niste mogli privući jer je u proteklih par desetljeća nikada niste iskreno zastupali. Pomislite samo na ogroman broj ljudi u Bosni i Hercegovini koji znaju i mogu, zauzvrat ne traže ništa te su vam odmah sumnjivi jer nemaju iste namjere kao većina „profesionalnih“ ljevičara koji su ovu ideju i doveli ovdje gdje jeste sada, na „rubu egzistencije“.

Ako iskreno i stvarno to želite, zbog ove države, svih njenih stanovnica i stanovnika i ideje u koju se zaklinjete već desetljećima onda samo naprijed. Ali ako to opet, kao i više puta do sada, radite zbog prelaska izbornog praga, članstva u upravnom odboru u kojem i ne znate o čemu se radi ili povratka na poziciju na kojoj ste bili 4,8 ili 12 godina a na kojoj niste ništa učinili za promociju slobode, jednakosti i solidarnosti, onda nemojte nas i ove zime zamajavati krupnim planovima, lažnim osmijesima i bespotrebnim pregovorima.

Nemojte nam još jednom uništavati momenat, vrijeme i pozitivnu energiju jer, kako mnogi misle od nas, ovo nam je zadnja prilika. Nekima od vas možda i nije, ali mnogima od nas sigurno jeste! Stoga, pamet u glavu”, napisao je danas profesor Marjanović na svojoj Facebook stranici.

Podsjećamo, on je osnivanjem Demokratske fronte zauzeo svoje mjestu u Predsjedništvu ove stranke koju je, koji mjesec poslije, napustio. On je tada kazao su vodeći ljudi te stranke ušli u zvanične predizborne koalicije i nezvanične predizborne kalkulacije sa već postojećim strankama koje su dobrim dijelom odgovorne za stanje u kojoj se BiH nalazi.

(Kliker.nfo-N1)