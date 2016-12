Profesor Bajtal : Neće da znaju za činjenicu da su ih opljačkali, prevarili, obezvrijedili i ponizili ! (Video)

Postoji princip samoodgovornosti. Čovjek kada dođe na ovu zemlju, i ako nije pitan hoće li biti doveden, ako je pri sebi i za sebe, on mora postaviti pitanje sebi o načinu svoga hoda ovom zemljom i načina odgovornog ljudskog hoda vođenog savješću, kazao je Bajtal.

“Onaj ko ima savjest i kome je do vlastite savjesti jer kroz nju poštuje i druge nije spreman da šuti. On mora da govori ono što vidi ne mora biti pitan da bi govorio i nije mu zabranjeno. Lažu svi oni koji kažu da ne smiju ili na drugi način opravdavaju svoju šutnju”, dodao je on.

“Postoji vrlo konrektna i opipljiva interesna zamka a onaj ko uđe u to i ko svoju egzistenciju postavi na način i nemogućnost da je rješava izvan kategorijalnog aparata onih koji nam rade ono što nam rade oni se zapravo daju u službu onih koji u intelektualnom i bilo kojem drugom smislu daleko ispod njega”, kaže Bajtal

Oni neće da znaju za svoje građane i za njihove nevolje, smatra Bajtal. Neće da znaju za činjenicu da su ih opljačkali, prevarili, obezvrijedili i ponizili, a nadaju se da će vječno ostati tu gdje jesu i da će to sačuvati bez obzira kako su to toga došli.

Dodao je da u ovom društvu postoji sloj ljudi koji imaju prava dok sa druge strane postoje oni koji imaju samo obavezu.

(Kliker.info-Vijesti)