Prof.Esad Bajtal tvrdi : Neprijateljima BiH, Dodiku i Vučiću, odgovara presuda Naseru Oriću

VIJESTI.BA: Nakon današnjeg sastanka u Banjaluci između lidera SNSD-a i HDZ-a, Dodik je poručio da iako nije za NATO integracije a HDZ jeste, da to ne predstavlja smetnju u odnosima. Obzirom na to da Čović stalno ističe potrebu NATO integracija kako gledate na ovo otvoreno blokiranje NATO puta BiH?

BAJTAL: Ništa ne može biti smetnja u njihovoj saradnji jer je cilj zajednički samo što to jedni rade sofisticirano a drugi otvoreno. Cilj je dezintegracija i disfunkcionalizacija ove zemlje i onemogućavanje da se bilo koji problem riješi. Stalno pravite probleme a onda se retroaktivno na probleme koje ste sami svjesno napravili pozivate kao na činjenicu i dokaz da ovo ne može da funkcioniše. Dakle sve učiniš da ne funkcioniše a onda kažeš – evo vidite da ne funkcioniše a mi bi da funkcioniše. Priča o NATO-u će biti onakva kakva će biti i o tome će odlučivati neko mnogo veći od njih dvojice, ali oni imaju samo jedan i to zajednički zadatak a to je disfunkcionalizacija BiH i u konačnici njena dezintegracija u skladu sa velikodržavnim ideologijama devedesetih godina. Korak više ka tome da se u miru napravi ono što nije moglo ratom. To ko ne vidi, ili neće da vidi ili sa njim nešto nije uredu.

VIJESTI.BA: Kako komentirate ovu dvostruku igru Čovića koji poziva na smirivanje političkih tenzija a onda netom što Dodik pokrene priče o mirnim razlazima, odlaskom kod Dodika na neki način i legitimira te poruke?

BAJTAL: To je njegov politički stil skrivanja iza kravate i odjela, igrati licemjernu igru, pokušati se prikazati kao hladan tip koji to misli, međutim on je u političkom polju licemjeran. Politika je sama po sebi licemjerna ali postoje neke granice i nešto što ni politika ne podnosi. Međutim on ide do kraja, izabrao je te dvostruke aršine i igra na tu kartu, dok drugi igra sasvim otvoreno.

Ako se sjetimo Jugoslavije, vidimo da je Milošević igrao igru koju sada igra Čović, tobože branio Jugoslaviju a sve činio da se ona raspadne a Tuđman je bio onaj koji je otvoreno rušio Jugoslaviju. Sada imate da Dodik otvoreno ruši Bosnu i Hercegovinu a Čović se poziva na nju kao što se Milošević pozivao na Jugoslaviju i čini sve da ona nestane kao što je Milošević činio da Jugoslavija nestane.

Ovo što oni rade zapravo stavlja na ispit Međunarodnu zajednicu sa stanovištva provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma ili njegove eliminacije i zamjene za nešto bolje a sa druge strane je stavlja i na moralni ispit, da im otvoreno kažu do kada će ovo više gledati. Međunarodna zajednica vidi više od nas. Imaju podatke i sve ono što mi kao građani BiH nemamo, ali dovoljno vidimo da možemo zaključiti o čemu se radi. Dakle, oni su na potezu, hoće li ih smirivati brutalnim metodama ili će to uraditi diplomatski, to ne znam, ali sve ovo je poziva na odgovornost. Odgovornost i prema svojim građanima a ne samo prema nama u BiH jer svoju politiku šutnje na neki način moraju da opravdaju.

VIJESTI.BA: Dodik je danas nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću pozvao Srbe da napuste institucije BiH, Sud i Tužilaštvo. Koliko bi to napuštanje obzirom na određene konskevence moglo da bude pogubno po RS a koliko Dodik tek s tim blefira?

BAJTAL: On igra svoju igru i on je u pitanju a na RS, i to vrlo dobro zna. Jedina karta je očuvati sebe i zato povlači takve iracionalne poteze i pod svaku cijenu, po logici, cilj opravdava sredstvo, i to je njegov blef, jer je izgubio poziciju. Već je propali političar i nikome ništa ne znači ni regionalno a kamoli šire. Toga je svjestan a zna da mora ostati na vlasti da bi sačuvao sebe od istraga i svega onog što jednog dana mora doći na red. Prema tome, igra na zadnju kartu, vadi taj džoker paradoksa i igra potpuno iracionalno. Do kada će to trajati, to je pitanje, ali utopljenik se hvata za slamku. Nijedan s njom nije spasio ali je svaki vjerovao da to može biti spasenje. Orić je njemu, jutros, ta slamka za koju se on grčevito drži.

VIJESTI.BA: Vučić je komentarišući isto, u svome stilu pozvao da “Srbi ne kažu nijednu ružnu riječ o Bošnjacima”, a opet između redova kazao isto ono što i Dodik, da je sud protiv Srba, da srpska suza ne vrijedi kao ostale i tome slično. Kako gledate na takav pristup?

BAJTAL: Ovo što je na površini to je upućeno prema međunarodnoj zajednici a ovo što je između redova, što znamo čitati i što znaju čitati njihovi građani, sve se tu razumije i to obje strane razumiju. Prema međunarodnoj zajednici se tako igra javno a ispod toga ćemo govoriti nešto sasvim drugo i zapravo njima ova presuda od jutros savršeno odgovara. Oni koji rade protiv ove zemlje, njima sve odgovara, šta god uradite. Ako se branite, onda kažu vi nas napadate, sad ćemo biti još gori, a ako pustite da ostvaruju svoje ciljeve onda nema potrebe da mijenjaju išta. Neće da prihvate ovu zemlju, izuzev verbalno i retorički a sve praktično rade protiv nje. Šta god uradite idete im na ruku. Ali ja se tome ne čudim. Rade šta rade, a politika trpi sve.

Nihad Hebibović (Vijesti)