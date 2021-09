Prof.dr. Zlatkon Hadžidedić: Ako Srbija uspije u destabilizaciji Crne Gore, pokušat će to uraditi i unutar BiH (VIDEO)

O dešavanjima u Crnoj Gori, u Dnevniku smo razgovarali sa politologom Zlatkom Hadžidedićem

Dosta najavljenog je provedeno. Demonstracije i barikade, ali ceremonija ustoličenja nije spriječena. Očigledno je da je Vlada Crne Gore odlučila da se stavi na stranu Srpske pravoslavne crkve u ovom sporu, smatra Hadžidedić.

– Nije bilo šanse da demonstranti učine nešto više osim da demonstriraju na nešto većoj distanci. Ali u svakom slučaju, riječ je o tome da Srbija zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom nastavlja ofanzivu koju je započela u posljednjih nekoliko godina, a koja veoma mnogo podsjeća na onu ofanzivu iz ‘90ih godina, kada je pomoću SPC-a širen uticaj i ideja Velike Srbije, kako bi se zaokružilo ono što se tada nazivalo Velika Srbija, danas se naziva “Srpski svet”. Riječ je o tome da je uvijek SPC služila istoj političkoj svrsi a nikako religioznoj, istakao je.

Kao što su rekli iz Republike Srpske, ovo je demonstracija sile, naveo je, te dodao kako ovo predstavlja obrazac onoga što možemo očekivati kada je u pitanju djelovanje i SPC-a i same Srbije u odnosu na Crnu Goru, ali i na ostale susjedne države.

– Mora se jednog dana doći do toga da se taj koncept postavi ili na drugi načn iili da se provede do kraja. Princip je autokefalnosti, pravoslavne crkve imaju taj princip za razliku od katoličke crkve koja je univerzalistička. To podrazumijeva da svaka država ima svoju nacionalnu crkvu. Ukoliko SPC postoji na čitavom prostoru bvše Jugoslavije ili pretenduje da ona bude jedina koja će zastupati pravoslavnu religiju, logično je da iz toga proizilazi ideja Velike Srbije. Jer po toj ideji i konceptu autokefalnosti, crkva ii država trebaju se podudarati. Gdje god se prostire Srpska pravoslavna crkva, prostirat će se ideja da se to zaokruži u srpsku državu. To su u Crnoj Gori shvatili. Otuda i potreba da se stvara Crnogorska pravoslavna crkva nanovo jer ona je ukinuta nakon Prvog svjetskog rata. Crnogorci su do tada imali svoju autokefalnu crkvu. Međutim, ona je jednostavno ukinuta u Kraljevini Jugoslaviji i sve je predato Srpskoj pravoslavnoj crkvi u vlasništvo. Sad se te dvije crkve spore i oko vlasništva nad crkvama, manastirima, zemljom, itd. Ali bore se prije svega za to da imaju uticaj koji će onda voditi ka tome da se jednonacionalna ideja može zaokružiti, da li na prostoru Crne Gore, ili da se ta ideja Velike Srbije onda zaokruži na čitavom prostoru gdje se prostire SPC kao što se to pokušava učiniti, pojasnio je Hadžidedić.

Smatra kako crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću nije ostalo još mnogo toga da spriječi uticaj SPC-a u Crnoj Gori. Iz čitave situacije se vidi da on nema mnogo ovlaštenja u odnosu na Vladu, koja može zapovijedati i policijom i vojskom. Ono što mu preostaje jeste da se nada da će potkopati sadašnju stabilnost Vlade.

– Kada kažem stabilnost, kažem to sa ironijom. Đukanović može računati na daljnje potkopavanje crnogorske vlade, eventualno da se na sljedećim izborima izabere vlada koja će bti na drugoj liniji. Inače, ne vidim da mu je ostalo mnogo mogućnosti, pogotovo kada je u pitanju SPC, naveo je.

Pred Crnom Gorom se nalaze dani nestabilnosti, a to će uticati i na regiju, ocijenio je Hadžidedić.

– Ukoliko Srpska pravoslavna crkva bude uspješna u destabilizaciji Crne Gore, pa i njenom pretvaranju u nekakvu srpsku provinciju, sasvim sigurno neće stajati na tome. Nastojat će takvo nešto uraditi i unutar Bosne i Hercegovine sa Republikom Srpskom. Možda će nastojati i da takve nekakve poteze u smislu prisvajanja teritorije izvrši i na prostoru sjevera Kosova. Ni Makedonija neće biti sigurna u tom smislu jer će se i tu pojaviti težnja da se pravoslavna crkva u toj zemlji ujedini sa SPC-om. Mislim da se Srpska pravoslavna crkva nalazi u velikoj ofanzivi. To je jako opasno, a opasnije je što su komentari, kakve vidimo iz inostranstva, vrlo blagi i neutralni, naglasio je Hadžidedić.

