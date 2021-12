Prof.dr. Zlatko Hadžidedić : Velika Britanija ključna, ili će napraviti pravu državu BiH ili je podijeliti! (Video)

Velika Britanija okreće politiku prema BiH i Zapadnom Balkanu za 180 stepeni! Britanija nam je ovdje napravila rat zajedno s velikim silama, a sada očekujemo da preko jakog čovjeka Britanija spasi državu BiH! Dolazak Maršala Peacha je najvažnija vijest za BiH od 1996. godine. Niko nikada nije poslao tako jakog, važnog oficira u našu zemlju.

EU je imala koncept stvaranja Velike Srbije, Velike Hrvatske i Velike Albanije i danas je blizu da to ostvari! U podjeli BiH, Čović nije upitan; Bakir nije upitan, kao što nije bio upitan ni Alija Izetbegović! Alija je zagovarao podjelu BiH i to su nastavili njegovi nasljednici! Evropa je građena na krstaškom identitetu i to znači eliminacija muslimanskih zemalja! U podjelu BiH se upleli Palmer i Escobar! Palmer je direktno u saradnji s prosrpskim snagama! Dodik, Bakir i Čović su odabrani za pregovore! Kakva nam je opozicija, imamo li opoziciju?! Riječ je o tome da se sve provede, ali da ne bude pobune! Stranci nisu dobronamjerni prema BiH! Mi smo anomalija i moramo biti izbrisani! Bez garancija NATO-a nema garancije da Srbija neće preći Drinu, ma koliko Vučić govorio da podržava teritorijalni integritet BiH! Peach dolazi da nešto odradi! Ili će podijeliti BiH ili će zaokrenuti taj proces! Kada sam bio u London School of economics pitali su me odakle sam, rekao sam iz Bosne, a oni mi odgovorili: “Ah, to je posljednji ostatak Otomanske imperije!”

Oko pregovora Izbornog zakona se sklopila čudna koalicija! Odavno govorim da EU ne igra čistu igru! Nažalost, u našoj zemlji postoji oduševljenost Evropom i EU! Od Lisabonske konferencije imamo Evropu za vratom! Stvoren je koncept pregovora s poglavicama! To je projekat EU! Na početku su Velika Britanija i Francuska vodile igru! Danas EU želi da što prije završi priču s BiH! Imamo duel EU i SAD-a kada je u pitanju prostor zapadnog Balkana! EU je imala koncept stvaranja Velike Srbije, Velike Hrvatske i Velike Albanije i danas je blizu da to ostvari!

Kada je u pitanju podjela BiH, Čović nije upitan; Bakir nije upitan, kao što nije bio upitan ni Alija Izetbegović! Alija je zagovarao podjelu BiH i to su nastavili njegovi nasljednici! Obećan im je jedan mali dio Bosne! Evropa je građena na krstaškom identitetu i to znači eliminacija muslimanskih zemalja! Alija je zastupao stvaranje male islamističke države! Nama su prvo pobacali mape, a niko se nije zapitao odakle nam 1992. milioni etničkih mapa! Tada su ljudi počeli da se prebrojavaju i da se gleda gdje je ko većina! Tako su nastale predratne tenzije! Davno sam napisao poetsku dramu “Pad”, završava ovako: “Bog znade šta smo sve počinili!” Senad: Kome pripisuješ te riječi? Zlatko: Posljednjoj kraljici Katarini!

