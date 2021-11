Prof. dr. Zlatko Hadžidedić tvrdi : “Schmidt je došao da direktno podrži Čovića i Dodikovu politiku”

Univerzitetski profesor Zlatko Hadžidedić u emisiji N1 je komentarisao političke aktuelnosti u Bosni i Hercegovini naglašavajući da je visoki predstavnik u našu državu došao da podržava politiku Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH i Dragana Čovića, lidera HDZ-a.

Evropski parlament održat će u utorak, 23. novembra, sjednicu na kojoj će raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini. Pitali smo Hadžidedića očekuje li nešto konkretno nakon ove sjednice.

“Teško je očekivati, sasvim sigurno će biti drugačijih glasova unutar Evropskog parlamenta nego što dolaze uobičajeno od administracije iz Brisela. Administracija u Briselu zapravo pokazuje da nema namjeru ništa poduzimati povodom rušenja ustavnog poretka unutar BiH i da zapravo podržava takav proces. S druge strane, predstavnici pojedinih stranaka (zeleni, SPD i liberali) u Evropskom parlamentu se tome suprotstavljaju i pokušat će pokrenuti evropsku administraciju da nešto učini, ali sam skeptičan da Evropski parlament može mnogo učiniti s obzirom na to da Evropska unija u najvećoj mogućoj mjeri zavisi od te briselske administracije koja mu može dozvoliti da kaže koju riječ, ali je ona ta koja obavlja izvršne poslove i ona je ta koja će ili neće djelovati na ovom području”, kazao je Hadžidedić.

“Sankcije su varka”

Govoreći o sankcijama koje su u posljednje vrijeme sve aktuelnija tema, Hadžidedić smatra da one ne znače mnogo naglašavajući da je to jedna velika varka.

“Mislim čak i kada bi se jednoglasno uvele sankcije, one neće imati stvarnu težinu i neće nikoga onemogućiti u pokušajima rušenja ustavnog poretka. To su previše krupne stvari koje su započete da bi se jednostavno obustavile zbog sankcija koje se pojedincima nametnu. Možda bi se sankcije EU donekle osjetile, ali vjerujem da bi Milorad Dodik pronašao način da putuje u Hrvatsku, Mađarsku i sl. Evropska desnica stoji iza toga što radi Dodik, a tome je bliska i briselska administracija i zapravo samo imamo ove nekadašnje prolijeve partije koje se tome pokušavaju suprotstaviti. Nakon najava sankcija ja bih se upitao da li Njemačka bilo šta otvoreno zagovara, ona je poslala ovdje i Christiana Scmidta da ništa ne radi, pa on ništa ne radi. Njemačka je samo shvatila da se prevelika prašina podigla pa pokušava to malo ublažiti, a inače mislim da je ova zemlja pod vladom Angele Merkel bila jako bliska ovim desnim krugovima u Evropi. A u zemlje koje nisu za sankcije spadaju sigurno Poljska, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i mislim da je to sasvim dovoljno da se zaustavi bilo kakva inicijativa”, pojasnio je.

Istakao je da je Evropska unija ključni faktor koji zagovara rušenje Bosne i Hercegovine.

“I samim time uništavanje čitavog ustavnog poretka koje vrši trenutno Milorad Dodik. To je samo nastavak neke aktivnosti koja već 30 godina zagovaraju snage koje su u suštini okupljene oko Brisela koji uvijek igra najmanje dvostruku igru. Ne mogu shvatiti kako smo mi i dalje naivni i vjerujemo u jednu lijepu riječ koju nam kaže Evropska unija koja je nosilac nečega što je nastalo u Lisabonu 1992. godine, a to je oduzimanje suvereniteta BiH i njegovog prenošenja na nekakvu trojicu plemenskih poglavica i do dana današnjeg taj sistem nam je ostao tu i uspostavila ga je EU”, dodao je Hadžidedić.

Šta su rješenja?

Rješenje svega ovoga je, smatra, da se u SAD-u ispolje jače inicijative.

“Što također nije velika vjerovatnoća jer i SAD imaju svojih problema i mi im sasvim sigurno nismo u centru, ali prije svega rješenje je da mi vratimo suverenitet građanima BiH jer to pripada nama, a ne njima trojici. Da se njih trojica u naše ime dogovaraju o svemu pa tako i da se zemlja raspadne, a mi opet tu ništa ne poduzmemo. Potrebne su nam demonstracije, potrebno nam je da organizujemo referendum, da vratimo suverenitet građanima i da se konačno skinemo s modela trojice poglavica. Nad građanima je izvršena lobotomija, misle da su usamljeni i da se ništa ne može dogoditi ni promijeniti”, naveo je Hadžidedić.

Kaže da je sasvim siguran da će Dodik nastaviti sa svojim namjerama te da je na snazi repriza 1992. godine kada se postepeno zaoštravala situacija.

“Sve što se onda dešavalo za vrijeme Radovana Karadžića danas ponavlja Milorad Dodik. Sve što je radio Alija Izetbegović, sada radi Bakir Izetbegović. Stvara se jedna kapitulantska atmosfera – samo da rata ne bude, a onda ga na kraju ili bude ili izgubimo državu i bez nje. Mi smo pola države u institucionalnom smislu izgubili u Dejtonu, ostaje još i druga polovina. Nema se šta više kapitulirati i nema se kuda ići i popuštati pred Dodikom. Dodik se mora zaustaviti. I njega prije svega treba zaustaviti domaće Tužilaštvo i visoki predstavnik, oni imaju ta ovlaštenja. Također, jači dio EU i Brisela stoji iza Dodika i imaju za cilj da BiH podijele i zaokruže veliku Srbiju, Hrvatsku, Albaniju, Bugarsku”, mišljenja je Hadžidedić.

O Schmidtovoj ulozi u BiH

Posebno je naglasio da je Schmidt došao u BiH da pomogne Dodikovoj politici.

“Možemo mi tražiti dokaze za ovo, ali on je pokazao da ne namjerava ništa poduzeti protiv Dodika i druga stvar, on je nosilac visokog ordena Ante Starčevića Republike Hrvatske koja mu je to dodijelila za usluge koje je davao u razvijanju njihove velikohrvatske politike. Dakle, on je došao tu direktno da pomaže Dragana Čovića, on je taj. S druge strane, da li pomaže Dodiku, vidi se da to radi čim je rekao da je bonske ovlasti stavio u ladicu.

Također je na početku govorio da treba Izborni zakon mijenjati onako kako hoće Čović i tek kad su ga malo pritisle SAD, promijenio je svoje izjave, međutim, on je namjerava ništa učiniti. On je došao tu da ništa ne učini”, poručio je Hadžidedić.

(Kliker.info-N1)