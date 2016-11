Prof.dr. Zlatko Hadžidedić o pogubnoj zamijeni teza : BiH je u vlasništvu svih građana, ali je suverenitet prenesen na etničke zajednice

Bosna i Hercegovina je u vlasništvu svih njenih građana i to je ono što se zove suverenitetom ali je suverenitet prenesen sa države na etničke zajednice i iz toga je izvedena ideja da etničke zajednice imaju pravo na određene teritorije, izjavio je u nedjelju profesor emeritus Zlatko Hadžidedić.

Hadžidedić je na redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99 na temu “Ko ima vlasništvo nad Bosnom i Hercegovinom?” istakao je da je zamjene teza koja u BiH vlada već dugi niz godina vjerovatno najveći izvor njene nestabilnosti. Kako je kazao, problem prije svega u samom shvatanju suvereniteta.

“U BiH, valjda jedinoj od svih zemalja u svijetu, suverenitet je prenesen sa države na etničke zajednice i iz toga je izvedena ideja da etničke zajednice imaju pravo na određene teritorije. Zatim su se još pojavile ideje da je vlasništvo, koje samo po definiciji spada u civilno a ne konstitutivno pravo, da se može upotrebiti kao osnova da se iz njega izvuče pravo na suverenitet i tako dalje. Postoji niz zamjena teza koji samo postoji u BiH, koji nas vode i dalje unutar tog začaranog kruga sve dalje i dalje”, kazao je Hadžidedić.

Poručio je da sve dok ne dođemo do osnovnih postavki da pojam suvereniteta ne može biti vezan za etničku zajednicu ili narod, pa čak ni kroz “mutni pojam konstitutivnosti” i sve dok ne shvatimo da pojam suvereniteta može biti vezan isključivo za državu i teritoriju, odnosno za administrativni aparat koji upravlja na određenoj teritoriji, kao država, imećemo problem.

“Sve dok ne shvatimo da se taj suverenitet ne može vezati ni za kakve neformalne grupe, bilo one etničke, religijske ili čak političke partije, u ovoj zemlji ne mogu prestati sukobi. Ti sukobi, po mom mišljenju, izviru iz tog pogrešno postavljenog seta pojmova iz kog naravno proizilaze politički zahtjevi. Oni nisu slučajno tako postavljeni u smislu zamjene teza upravo zbog toga da bi iz njih proizlazili politički zahtjevi i vidimo kakvi su oni. Oni se svode na to a svaka grupa koja jeste možda u biti etničko-religijska, koja je otjelovljena u određenoj političkoj partiji polaže pravo na određenu teritoriju i to sve skupa na kraju vodi u raspad države i stvaranje etničkih teritorija pod kontrolom tih partija. Takav razvoj je neminovan sve dok mi ne odustanemo od ovog seta pojmova, dok ne shvatimo da čitava zbrka oko suvereniteta, vlasništva nad zemljom proizvodi čitav ovaj set problema”, poručio je Hadžidedić.

Podvukao je da je BiH u vlasništvu svih njenih građana i to je ono što se zove suverenitetom. Potrebno je shvatiti da je vlasništvo pojam iz civilnog prava i ono se odnosi na privatne posjede i individue koje imaju vlasništvo, dok je vlasništvo u političkom smislu u smislu suvereniteta mogu imati samo svi građani BiH, kazao je.

“Građani kao skup imaju vlasništvo nad BiH, u prenesenom smislu imaju vrhovni autoritet i suverenitet, ali samo svi građani BiH i ne pojedinačne grupe ili ne daj Bože političke partije koje često izađu sa takvim zahtjevima u ime određene etnoreligijske grupe, pa tvrde da imaju i suverenitet i vlasništvo”, naglasio je profesor Hadžidedić.

Istakao je da je u BiH shvaćeno da se suverenitet može dijeliti na tri ili više dijelova, čime je i sam princip suvereniteta je narušen.

“De facto imamo jedan proces koji je uzrokovan upravo ovim obrtanjem, zamjenama teza o kojima sam govorio. De facto imamo situaciju u kojoj tri partijaške oligarhije nastoje da prisvoje što veći komad i da to pretvore u svoje privatno vlasništvo. To je jedna proces koji je upravo uzrokovan time što se pojmovi suvereniteta i vlasništva brkaju i što se pojam suvereniteta prenosi sa države na etničke zajednice. Kao posljedicu imate to da tri etnoreligijske oligarhije oličene u trima partijama nastoje da to prevedu u svoje privatno vlasništvo. To je de facto stanje i ono jeste proizvod ovakve zbrke pojmova koje vlada u BiH”, zaključio je Hadžidedić.

Uvodničar sesije bio je i adakemik Stiepo Andrijić koji je rekao da nelegitimna konstitucija i neuređeno vlasništvo izjeda i ruši Bosnu i Hercegovinu.

“To su dva stuba svake države. Šta znači nelegitimna konstitucija? Konstitucija je Ustav i sustavni zakoni, a konstitucija treba da iskaže legitimno suverenitet. Prema tome, ako Ustav i sustavni ne očituju suverenitet, onda su oni nelegitimni. Jesu legalni, jer ih je donijelo državno tijelo, ali su nelegitimni. Kada je u pitanju vlasništvo, problemi su nastali iza 2000. godine. Mi smo u Federaciji BiH smo krenuli u redu, ali se umiješao Visoki predstavnik, poništio certifikate naših građana jer mi nismo imali državno vlasništvo, već društvenu imovinu, a vlasnici su svi građani FBiH i naš model i zakoni vezani za transformaciju vlasništva se zove vlasničko utemeljenje društvene imovine”, kazao je Andrijić.

Rekao je da ukoliko ta dva stuba nisu uređena u nekoj državi, ona ne može funkcionisati, te sve dok se ne završi vlasničko utemeljenje društvene imovine u BiH će biti problema.

(Kliker.info-AA)