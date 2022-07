Prof.dr. Zlatko Hadžidedić : „Krajnje je vrijeme Europskoj uniji pokažemo da nas, građane BiH, ne interesiraju njihove nemoralne ponude“

Različite reakcije uslijedile su nakon što je obznanjeno da je predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović prihvatio poziv da se sastane s evropskim komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varhelyijem.

Podsjetimo, na sastanak su istovremeno pozvani i Dragan Čović i Milorad Dodik, što je izazvalo različite konotacije. To je u dijelu javnosti okarakterizirano i kao „sastanak s plemenskim vođama“.Izetbegović je odlučio da održi sastanak „jedan na jedan“.

„Plemenske poglavice“

Prof. dr. Zlatko Hadžidedić, politolog i ekspert za međunarodne odnose ocijenio je da je sastanak u Briselu, zakazan za 6. juli 2022., još jedan pokušaju Europske unije (EU) da „putem tajnih pregovora konačno uništi ustavnu strukturu dejtonske Bosne i Hercegovine“.

„Upravo kao što je nekadašnja Europska zajednica, prilikom tajnih pregovora vođenih u Lisabonu 1992. godine, uništila ustavnu strukturu Republike Bosne i Hercegovine, EU pokušava da državni suverenitet Bosne i Hercegovine jednom za sva vremena podijeli i prenese na trojicu ‘plemenskih poglavica’, te da posljedično Bosna i Hercegovina nestane kao suverena državna struktura, i pretvori se u tri zasebne ‘plemenske’ teritorije, ovisne o susjednim državama, Srbiji i Hrvatskoj“, izjavio je Hadžidedić..

Dodaje da nije „nimalo slučajno, takav pokušaj odvija se pod predsjedavanjem uveliko kompromitiranog Olivera Varhelyia, koji je već pokušao izvršiti pljačku državne imovine Bosne i Hercegovine i njen prenos na entitete.

„Napokon, već 30 godina nam iz Brisela dolaze ideje o etničkoj podjeli Bosne i Hercegovine, a u međuvremenu nam jasno stavljaju do znanja da nikada nisu ni namjeravali primiti Bosnu i Hercegovinu u svoje redove, jer briselska birokracija u okviru Europske komisije ovu državu naprosto ne smatra ravnopravnom i legitimnom državnom tvorevinom, nego prostim zbirom plemenskih zajednica“, dodao je.

EU zvaničnike proglasiti nepoželjnima

Nadalje, ističe kako je „krajnje je vrijeme da toj i takvoj Europskoj uniji pokažemo da nas, građane Bosne i Hercegovine, ne interesiraju njihove nemoralne ponude“.

„Niti njihova neprincipijelna i trula organizacija, niti nemoguće članstvo u njoj, te da sve njene diplomatske predstavnike konačno proglasimo za personae non grata na teritoriji ove zemlje, s obzirom na činjenicu da 30 godina neprekidno aktivno djeluju na rušenju njenog ustavnog poretka“, stav je Hadžidedića.

Što se tiče Bakira Izetbegovića i njegove „odluke“ da takvom sastanku prisustvuje, Hadžidedić ističe da ne možemo ni na koji način biti iznenađeni.

„Jer on – kao vjerni sljedbenik ideja svog oca koji je svojevoljno pristao na rušenje Republike Bosne i Hercegovine radi stvaranja triju zasebnih etničkih teritorija – nikada nije ni imao druge namjere nego da slijedi takvu politiku Brisela. Smiješne su njegove tvrdnje da će on postavljati nekakve uslove Varhelyiju, o čemu se hoće ili neće razgovarati na takvom sastanku. Jer, on, baš kao i njegov otac u prošlosti, uvijek se samo spremno odaziva svim inicijativama za etničkom podjelom Bosne i Hercegovine koje neprekidno dolaze iz Brisela“, podvukao je.

Izetbegović nema legitimitet

Ipak, prema riječima Hadžidedića, dok je rahmetli Alija Izetbegović u svoje vrijeme posjedovao barem prividni legitimitet da učestvuje u takvim pregovorima – iako naravno nije imao nikakav legitimitet da pristane na uništenje Republike Bosne i Hercegovine – Bakir Izetbegović nema apsolutno nikakav legitimitet da pregovara u ime bilo koga.

„Jer on je sav svoj politički legitimitet davno prokockao… U tom kontekstu, pozvao bih sve političke snage koje žele da ova zemlja opstane, kao i sve njene građane, a prije svega Ustavni sud BiH, da unaprijed proglase tajne pregovore u Briselu nelegalnim i protivustavnim, jer oni to svakako jesu, te da njihove učesnike proglase odgovornim za pokušaj rušenja Ustava Bosne i Hercegovine. Naravno, njih trojica imaju pravo da se privatno sastaju sa Varhelyijem, ali građani Bosne i Hercegovine i svi koji pretendiraju da ih predstavljaju na političkoj sceni, kao i oni koji su zaduženi za zaštitu ustavnog poretka ove zemlje, treba da unaprijed jasno proglase da ovi i ovakvi pregovori, organizirani mimo svih principa ustavnog i međunarodnog prava, ne mogu proizvesti apsolutno nikakve pravne posljedice“, zaključio je Hadžidedić u izjavi za Radiosarajevo.ba.