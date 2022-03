Prof.dr. Zlatko Hadžidedić : Elektorski model je rasistički, Escobar i Eichhorst vode privatne politike

Elektorski modeli kakve nam pokušavaju nametnuti nisu ni evropske ni američke vrijednosti, takvi sistemi nigdje ne postoje, kaže za Patriju politolog i ekspert za međunarodne odnose Zlatko Hadžidedić, komentarišući jučerašnju izjavu specijalnog izaslanika SAD za Zapadni Balkan Gabriela Escobara da SAD podržavaju elektorski model u BiH.

“Elektorski sistem postoji u SAD kada je u pitanju izbor za Senat u smislu da svaku državu predstavlja podjednak broj senatora. Ovo što nama pokušavaju podmetnuti sasvim sigurno nigdje ne postoji. To je jedan rasistički model koji treba da neke ljude degradira, a druge učini vrijednijim od ostalih. To sigurno nije nešto što je ovoj državi potrebno. Naprotiv, to bi definitivno pogoršalo sve postojeće neprilike i omogućilo da se blokade provode jednostavnije. Svjedoci smo kako i HDZ BiH i SNSD uspješno provode blokade, a ovaj bi im sistem omogućio da to čine još uspješnije”, smatra Hadžidedić.

Istiće da sumnja da je ono što govori Escobar zvanični stav SAD, baš kao što sumnja je zvanični stav EU ono što govori Angelina Eichhorst.

“Imali smo priliku vidjeti da se u Evropskom parlamentu tome protive. Evropska komisija se ponaša kao otuđeni centar moći. A u SAD-u imali smo priliku vidjeti da se Matthew Palmer ponašao u skladu sa svojim privatnim interesima zbog čega je smijenjen. Vjerovatno je slična stvar i sa Escobarom, koji se ovdje predstavlja kao predstavnik američke politike na Balkanu, međutim, vjerovatnije je da je u pitanju nešto drugo. On je također poznat po svojim privatnim vezama sa Miloradom Dodikom, kojeg je on sam i stvorio i postavio na vlast. Vjerujem da se ne radi o autentičnoj američkoj politici, već Escobar koristi trenutak u kojem su u State Departmentu zaokupljeni Ukrajinom i problemima koji iz tog proizlaze, da bi neke privatne interese progurao kao američke”, rekao je Hadžidedić za Patriju.

Dodaje da ono što Escobar radi apsolutno nije konzistentno s 30 godina američke politike, nego je potpuno suprotstavljeno svemu što su SAD zastupale.

“Ideja da se Hrvatska treba miješati u unutrašnje poslove BiH, zatim ideja o uvođenju elektorskog sistema kakav nigdje na svijetu ne postoji, da se zapravo prijedlozi Dragana Čovića prevode u prijedloge EU i SAD, to je nešto što sasvim sigurno ne predstavlja politiku SAD, nego nešto što Escobar vodi. U sadašnjem trenutku je uspio da se izolira od kontrole State Departmenta pa mu to i polazi za rukom. Treba naglasiti da to sasvim sigurno nije ona politika kakvu je Amerika vodila u proteklih 30 godina”, smatra Hadžidedić.

Upitan kako se suprotstaviti ukoliko takav prijedlog elektorskog modela dobije podršku, Hadžidedić odgovara: “Smatram da jedini način da se tome suprotstavimo kao građani je da bojkotiramo izbore ako oni nametnu taj model, a očigledno da se radi o igri koja nema legitimitet. Ko je imenovao Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića da uopće o tome pregovaraju. Ko je dozvolio da se i Escobar i Palmer i Eichhorst ovdje pojavljuju i nešto nameću. To je igra koja služi da se interesi građana BiH potpuno anuliraju i da određeni krugovi provedu svoju privatnu politiku. Mi kao građani se, ukoliko to proguraju kroz Parlament BiH, možemo jedino boriti bojkotom izbora koji bi se održavali na tom modelu koji se sada predlaže”.

Podsjećamo, Escobar je jučer za Al-Jazeeru Balkans kazao kako SAD podržavaju elektorski model kao dio rješenja izborne reforme u BiH, te iznio stav da se treba konsultirati sa Hrvatskom o pitanjima u BiH, tvrdeći da to proizilazi iz činjenice da je Hrvatska jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma.

(NAP)