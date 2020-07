Prof.dr. Žarko Korać : Vučić je uplašen i ponaša se kao Čaušesku

Vučić je izazvao ulicu, kaže u intervjuu za Radiosarajevo.ba samostalni poslanik Skupštine Srbije, bivši potpredsjednik Vlade Srbije u mandatu pokojnog Zorana Đinđića i ugledni profesor na beogradskom Filozofskom fakultetu, prof. dr. Žarko Korać, analizirajući proteste građana Srbije koji se već drugu noć održavaju u Beogradu.

Prema njegovim riječima, ono što gledamo na ulicama Beograda se “pretvara u jednu pobunu i vrlo je teško reći kuda ide i kako će dalje izgledati”.

“Jedna konotacija bi mogla opisati stanje u Srbiji. Vučićev režim i on su trenutno na početku jedne destabilizacije. Koliko će ona biti duboka i koliko će trajati, ja ne umijem da odgovorim. Ja ne pretjerujem, ne mislim da će režim pasti na ulici, ali ovo je prvi put poslije sedam godina njegove (Vučićeve) apsolutne vlasti u Srbiji da se on suočio s nečim što ne kontroliše i vrlo otvoreno je protiv njih”, kaže profesor Korać za Radiosarajevo.ba.

To ni Milošević nije radio

Demonstracije su, veli, nastale manje-više spontano.

“Ono što se moglo očekivati se dogodilo. Vučić je za ovih sedam godina uspio da potpuno iskontroliše medije. Ima svega nekoliko medija koji nisu pod njegovom kontrolom: jedan nedjeljnik, jedan dnevni list i jedna televizija. On sedam godina vodi kampanju protiv opozicije i naziva ih najgorim riječima. Naziva ih kriminalcima, narkomanima, stranim plaćenicima… To čak ni Milošević nije radio. Ja sam bio antiratna opozicija, opozicija koja se borila za ljudska prava, čak ni nas Milošević nije baš tako stalno zvao. Vučić je uspostavio monopol njegove stranke, da praktično u malim mjestima niko ne može da dobije posao, a da nije član stranke”, opisuje naš beogradski sagovornik atmosferu u zemlji i moguće uzroke bunta.

Kad je riječ o koronavirusu koja se ovdje pojavljuje kao jedan od povoda za aktuelna dešavanja (konkretno najavljeno ponovno uvođenje mjera), Korać podsjeća da je Vučić podcjenjivao koronu i ismijavao je.

“Naročito jedan ljekar iz njegovog tima. Onda je Vučić zaveo drastične mjere, policijski čas koji tada praktično niko u Evropi nije imao. Ljudi iznad 65 godina praktično nisu smjeli uopšte da izlaze iz kuća. Poslije mjesec dana je to realaksirao. Kada su trebali biti održani izbori koji su zakazani za kraj juna, onda je odjednom popustio sve mjere i praktičko ih ukinuo. Rekao je da je sve uredu. Organizovana je čak fudblaska utakmica Partizan – Crvena zvezda sa 20 hiljada gledalaca. Titulu je uzela Zvezda, a onda je oko 17.000 ljudi bilo na proslavi! Ponašao kao da ničeg nema… “, ističe Korać.

Nadmen, neugodan….

U tim okolnostima poslije izbora korona se javlja u mnogo ozbiljnijem obliku, te dolazi do ozbiljnih izazova za vlast.

“On je održao u utorak jedan govor u svom stilu. Nadmen, neugodan, vrijeđao je ljude… Rekao je da idemo ponovo u politički čas, jer su građani neodgovorni. Došlo je do eksplozije gnjeva koji se ustvari gomila već sedam godina. Ta eksplozija gnjeva je bila vidljiva na protestima”, veli on.

U početku je to, dodaje Korać, bio klasičan građanski protest, gdje su ljudi došli sa djecom, ljubimcima…

“Naravno, u nekom trenutku, kad imate ulični protest, uvijek neko pokušava da uzme to za sebe. Pojavila se jedna prilično mala, opskurna nacinalnistička stranka. Njezin lider je pokušao da uđe u Skupštinu i ušao je. On je poslalnik i ima pravo da uđe. Onda je policija užasno brutalno reagovala. Vučić je izveo na ulicu sve što policije ima, uključujući konje, policiju sa psima, žandarmeriju, hamere… Strašno veliki broj policije je doveo. Bio je, očito, zatečen, to nije očekivao. Došlo je do prilične brutalnosti”, analizira Korać.

Prema njegovim riječima, pogrešno bi u ovom trenutku bilo vidjeti ono što Vučić hoće da plasira.

“A to je da iza ovog stoji Rusija, zbog čega je otkazao sastanak s ruskim ambasadorom, te, kako je rekao, jedna regionalna sila. Vjerovali ili ne, izgleda da misli na Crnu Goru?! To je po mojem mišljenju komično da Crna Gora sa 680.000 stanovnika uopšte im ikakvu namjeru da destabilizira Srbiju. Ali to je njegov narativ u ovom trenutku. Jer, kao, on ide na pregovore oko Kosova, ruši ga Rusija itd. Prema tome, to je počelo kao jedan potpuno spontani bunt građana, koji sedam godina trpe njegov način vladanja. Pogrešan, agresivan, neprijatan”, rekao nam je jedan od najiskusnijih političara u Srbiji.

Mnogima u regionu ostalo je nejasno zašto je Vučić iskoristio toliku brutalnost protiv građana. Tim prije jer je on lider Srbije koji je, koliko jučer, osvojio apsolutnu većinu.

“Treba živjeti u Srbiji pa vidjeti njegov stil i način vladanja. To kad vi prenesete neku njegovu izjavu, to nije puna slika o njegovom načinu vladanja. To je stil vladanja koji ima razne karakteristike. Jedna je da on ne teži apsolutnoj vlasti, već, ja bih upotrijebio težu riječ – jedinoj vlasti. Vi facti, srpski parlament je jedini u Evropi, osim bjeloruskog, koji nema opoziciju. Bukvalno nema. Pored njega i Dačićeve stranke, bivše Miloševićeve Socijalističke partije Srbije, tu je nekakav sumanuti pokret nekakvog golmana (Aleksandar Šapić), predsjednika opštine Novi Beograd i pri tome nikada nije napao Vučića”, objašnjava Korać.

Podsjeća da je Vučić pobjedu proslavio trijumfalistički u centrali stranke, sa trubačima, gdje se dio učesnika proslave zarazio koronavirusom dok su se grlili i ljubili!?

“Njemu se dešava, a bio bih vrlo bih obazriv s ovom analogijom – ono isto što se desilo Čaušeskuu. On drži miting pred 100 hiljada ljudi, a onda zapanjeno gleda kada ljudi reaguju. Vučić nije svjestan da je on opoziciju istjerao na ulicu. Ako nemate medije, ako nemate opoziciju u parlamentu, izvinite koje je treće mjesto gdje može opozicija da iskaže svoj politički stav? On je ustvari sam stvorio ovu situaciju. Moj je utisak bio da je on bio prilično uplašen… “, konstatira Korać.

Vučić ima rješenje

Nadalje, podvlači da je Srbija u ovom trenutku jeste politički nestabilna zemlja.

“Nikakve priče o tome da sve ovo njemu rade strane sile, da bi mu otežale pregovaračku poziciju oko Kosova, nije stvarni odgovor na ono što se zbiva. Ovo što se zbiva u Srbiji je direktna reakcija na ono što je on radio proteklih sedam godina”, ističe Korać.

Na pitanje da li Srbija ide prema ekskalaciji ili će Vučić shvatiti da treba da konsolidira prilike u zemlji, Korać kaže:

“On ne može, nažalost, da shvati da treba da konsoliduje stanje. On trebao da sjedne s opozicijom koju naziva kriminalcima i plaćenicama. On sam ne može da sjedne sa ljudima koje naziva narkomaima, plaćenicima. Ali, pitanje je koliko opozicija i predstavlja te ljude na ulici. Pitanje je i da li će doći te neke vrlo opskurne, krajnje desničarske, profašističke grupe, kao što je taj neki Levijatan, koji je pokret za zaštitu životinja, a pri tome lider pokreta ima istetovirane SS znakove po sebi, te koliki će utjecaj njihov biti”, poručuje Korać.

Na koncu, uvjeren je da Vučić, ipak, ima rješenje kako bi se mase umirile.

“Jedno rješenje koje sasvim sigurno neće ponuditi jeste da kaže da će sa šest do osam mjeseci raspisati nove izbore, te otvoriti medije da bi se izbori održali u fer uslovima. To je jedino što bi smirilo ljude. Bojim se da on to neće uraditi”, zaključuje Korać.