Prof.dr. Vedran Džihić : “Milorad Dodik je u političkom ćorsokaku. Pokušava se izvući, ali je na putu bez povratka”

Ovaj naturalizirani Bečlija, predavač na tamošnjem univerzitetu, porijeklom iz Prijedora, stava je da “ne postoji scenarij Dodikovog političkog preživljavanja”.

Otišao je predaleko, kaže i – ne može se vratiti.

“Svi na Zapadu znaju da je njegova najdominantnija crta ponašanja – mješavina prevrtljivog pragmatizma uz primjere drskog ponašanja koje eskalira po političkim potrebama. On pokazuje kameleonstvo po ukusu Zapada kada je tamo. Ode kod nekog od zvaničnika, kaže sve ono što misli da ovi žele čuti i onda odmah okrene u potpunu suprotnost čim dođe kući.

To je već viđeno toliko puta da je svima sasvim poznato”, kaže on.

Džihić dodaje i da je u teoriji moguće da se Dodik odluči za “najluđi scenarij” – proglašenje nezavisnosti entiteta Rs.

“Teoretski je moguće da se on odluču na takav korak, da ga Rusija prizna i da se onda suoči sa brutalnim odgovorom Zapada.

Nakon agresije Putina na Ukrajinu, mi više nemamo “hladni rat” Zapada i Rusije. Ovo je “vrući rat”. I Dodik tu ima vrlo sužen manevarski protor. On ima neke podrške od Orbana i nacionalističkih krugova Hrvatske. I to je to.

Sada, tokom posjete Annalene Baerbock, ministrice vanjskih poslova Njemačke i specijalnog izaslanika Vlade u Berlinu za zapadni Balkan Manuela Sarrazina, Dodik je imao opet oprobani performans s pitanjem kako da Brisel ubrza prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

No, svi su već vidjeli te igrice.

U Berlinu se vrlo, vrlo pažljivo prati šta on radi.

Bilo kakav dalji njegov korak na destrukciji BiH, provođenju odluka parlamenta entiteta Rs rezultirat će automatskim sankcijama.

Bilo da ih uvede EU kao cjelina, bilo da to uradi Njemačka.

Ako EU ne bude jedinstvena, zbog protivljenja Mađarske, Njemačka će unilateralno djelovati, to je sigurno.

Ali, u tom slučaju, neće biti sama.

Slijedit će je Holandija, neke skandinavske zemlje, pa čak možda i Austrija. Iako je politika ove zemlje sada sva nesnađena, u Beču je bitno porastao apetit za sankcioniranje Dodika i njegovih sljedbenika”, kaže Džihić dalje u razgovoru za Politicki.ba.

Osvrćući se na posjetu šefice njemačke diplomatije Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji, naš sagovornik kaže da je Baerbock bila “čak i blaža u odnosu na ono što sam očekivao”.

“Nije rekla puno.

No, Sarrazin je u intervjuu za Der Standard bio precizan. Govorio je o individualnim sankcijama, obustavi pomoći EU, kao i Njemačke Rs-u, insistirao da je zapadni Balkan sastavni dio Zapada.

Nedvosmisleno i čvrsto je stao uz suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te da se ona mora dublje integrirati u EU. I to je sasvim logična postavka, jer je alternativa tome haos i novi konflikt”, kaže Džihić.

Pohvalno mu je što je ovaj dvojac u Prištini govorio o tome da se moraju ukinuti vize EU kosovskoj državi, te intenzivirati njegov put u EU. Iza zatvorenih vrata Njemačka intenzivno lobira da preostalih pet država EU priznaju nezavisnost Kosova.

Posjeta Baerbock i Sarrazina Beogradu bila je kratka, trajala je svega par sati.

Džihić ocjenjuje da pritisak Zapada na Aleksandra Vučića stalno raste.

Očito je da će biti još pojačan nakon izbora u Srbiji 3. aprila.

“Sa svih strana vidljivo je da se Dodikov manevarski prostor rapidno smanjuje.

Sada se čeka njegov krivi potez.

Čeka se njegova reakcija kada je u pitanju rad državnih institucija. Koje će tu odluke donijeti i koje poteze povlačiti. Čeka se odluka o donijetim odlukama entitetskog parlamenta…

Imajući sve u vidu, sankcije protiv njega su sasvim neizbježne. Bilo da ih nametne EU, Njemačka… bilo da izgubi na izborima.

Znajući ga, Dodik će se vratiti na staru priču putinofilstva i mržnje prema Zapadu.

A okolnosti su se bitno promijenile i dalje se ubrzano mijenjaju na štetu Dodika i njegovih simpatizera i pomagača”, ističe Džihić za Politicki.ba.

Zaključuje, međutim, upozorenjem, da Zapad ne bi smio dopustiti veliki manevarski prostor Vučiću.

Srbijanski predsjednik na putu je da dobije još jedan mandat. I dalje nastoji provesti politiku “sjedenja na više stolica”, avioni Air Serbia intenzivno lete do Moskve i nazad, ne slijedi politiku EU u uvođenju sankcija Rusiji…

“Pritisak na Vučića raste, skoro pa i da mu je stavljena omča o vrat. No, on će nastojati balansirati što duže može. To mu se ne smije dopustiti”, kaže Džihić.

Sead Numanović (Poliutički.ba)