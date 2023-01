Prof.dr. Vahidin Preljević : SDA je zaslužila opoziciju, Osmorka nije zaslužila vlast

Šta nam donosi novi saziv Vijeća ministara BiH? Imamo li razlog za optimizam? Zašto misli da su međunarodna zajednica i stranke Osmorke izigrali opoziciju iz Republike Srpske? U Rezimeu smo o ovim temama razgovarali sa Vahidinom Preljevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu UNSA.

Smatra da od novog saziva Vijeća ministara ne možemo očekivati ništa dobro.

“Odnosno da se ne možemo nadati nekom velikom iskoraku s obzirom na proces koji je pratio ovo formiranje Vijeća ministara. Vidimo da su tu ljudi, prije svega mislim na kadrove iz SNSD-a, koji su djelimično bili u prethodnom mandatu ili su bili visoko u strukturama režima gospodina Dodika tako da ne vidim, s obzirom i na Dodikovo savezništvo sa HDZ-om, da tu može doći do nekog poboljšanja u odnosu na prethodno Vijeće ministara koje je zaista bilo loše.”

Navodi da se za poziciju ministra vanjskih poslova moglo naći bolje rješenje.

“Naravno ne želim unaprijed tvrditi da će gospodin Konaković loše obavljati taj posao ali dosta toga upućuje na to da konkretno on nije najbolje rješenje za tu poziciju. U odnosu na svoju prethodnicu koja je, uz sve greške koje je pravila i uz svu svoju prošlost vezanu za njenu poziciju u SDA, čak i u odnosu na nju mislim da on ne predstavlja nikakav iskorak. Ali treba mu dati šansu.”

Preljević ističe da je ponašanje Milorada Dodika misterija u formiranju vlasti.

“Prisjetimo se momenata kada su počeli dogovori pa kada je potpisan i taj sporazum, prvo sa HDZ-om, a onda i SNSD-om, pokušavalo se nametnuti kao dominantni narativ da su se Dodik i Čović promijenili, da će voditi novu politiku, da će se okrenuti Evropi, da će raditi u korist građana itd. Međutim, ponajviše sam Milorad Dodik je iz dana u dan činio poteze koji direktno negiraju taj narativ. Sjetimo se proslave 9. januara, odlikovanja za Putina, brojnih drugih istupa. Dakle nastao je dojam da je Dodik htio da po svaku cijenu obeshrabri svoje koalicione partnere, a sa druge strane oni su mu prihvatali svako poniženje koje bi im on priredio. Već sama ta konstelacija i njegova retorika govori u prilog tome da će on nastaviti u tom smislu. On je očito znao da Osmorka, odnosno Šestroka ipak neće odustati, ali s druge strane htio je demonstrirati ko je zapravo gazda te nove vlasti.”

Ne možete se relaksirati tako što ćete potpuno suspendirati realnost

Naglašava da demokratska većina treba formirati vlast.

“Struktura naše države je takva da partnere često ne možete birati, mada je u ovom slučaju postojala i ta mogućnost. Oni su se opredijelili da vlast prave sa Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem. Neshvatljiv je njihov pokušaj da uvjere javnost da se Dodik promijenio, da je postao proevropski političar. Oni su sve ovo isto mogli raditi bez tog dodatnog retoričkog viška.”

Preljević navodi da niko normalan nije protiv relaksacije odnosa u BiH, ali “ne mkožete se relaksirati na taj način što ćete staviti veo na oči i odbijati da vidite ono što se događa. Ne možete se relaksirati tako što ćete potpuno suspendirati realnost. Realnost je takva da Dodik i Čović vode politiku utabanim stazama koje su nastale prije više desetljeća i da vjerovatno nikada dok su na političkoj sceni od toga neće odustati. Govoriti ljudima da to nije tako je pokušaj obmane.”

Kaže da se nada da Osmorka neće isporučiti HDZ-u ono što želi i da će Izborni zakon biti kamen spoticanja.

“Ja ne znam šta će se dogoditi, ne znam gdje su crvene linije. Ja želim pretpostaviti da ih stranke Osmorke ili Trojke imaju i da je ovo sve dosad bial na neki način njihova politička taktika da preuzmu vlast, da pošalju SDA u opoziciju pa da će onda početi raditi na pravi način. Nažalost mnogi signali ne idu u tom pravcu.”

Denis Bećirović treba prestati biti stranačka igračka

Na pitanje da li je SDA zaslužila opoziciju odgovara: “Da, definitivno. Radi se o političkom faktoru koji 30 godina dominantno određuje političku situaciju u BiH i ima veliki dio odgovornosti za mnogo toga što je loše, ali i za ponešto što je dobro. SDA je svih ovih desetljeća vodila katastrofalnu kadrovsku politiku. Ne izgleda da je Osmorka zaslužila vlast, ali ostaje im još malo vremena da pokažu da su je zaslužili.”

Smatra da je ostalo malo nejasno kada je Osmorka prelomila da koalira sa SNSD-om.

O potencijalnim ambasadorima Preljević kaže: “Denis Bećirović je bio zajednički kandidat 11 stranaka i on je izabran direktno od velikog broja građana BiH i trebao bi prestati biti stranačka igračka. Meni je bilo malo degutantno gledati kako iz krugova Osmorke počinje neka vrsta demontaže vlastitog predsjedničkog kandidata i sadašnjeg člana Predsjedništva.”

“Birači su iznevjereni, s tim da ja zaista nisam imao neke velike iluzije”, zaključio je Preljević.

(FTV)