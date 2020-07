Nismo se u ovom periodu pokazali kao dobri učenici. Mi smo istočnjački narod koji sluša naredbe, ali koji neće individualno da se racionalno ponaša i poštuje mjere koje su na snazi, kaže prof. dr. Šukrija Zvizdić, virusolog i mikrobiolog, osvrćući se na povećan broj novoinficiranih koronavirusom u BiH.

Ističe da ono što se na početku pandemije nije znalo, a sada se pouzdano zna, jeste da – drastične mjere nemaju smisla.

– Kada bi se restriktivne mjere ponovo uvele, pa ukinule, opet bismo imali otprilike isto stanje na terenu, odnosno morali bismo pribjeći individualnim mjerama zaštite koje su na snazi, a to je nošenje maski i držanje distance. No, situacija je takva da se mnogi ne pridržavaju tih mjera, a rezultat je svakodnevni porast broja zaraženih. Ono što je istina jeste da se na početku o virusu nije znalo puno, pa su mnogi govorili da će, kad dođe toplije vrijeme, nestati, a potom da je oslabio, da neće biti drugog vala… Pokazalo se da te tvrdnje nisu bile tačne i da je virus stalno prisutan i u cirkulaciji – naglašava Zvizdić.

Neki ljekari govore o virusu, a da o njemu ne znaju ništa

Navodi kako često svjedočimo situacijama da mnoge njegove kolege – ljekari u javnosti govore o virusu, a da o njemu ne znaju ništa, osim ono što su, kaže, naučili tokom studiranja.

– Od izjava da je virus oslabio, abortiran, da na njega djeluju ultravioletne zrake, do termina poput – masovno testiranje (u medicini ne postoji masovno i nemasovno testiranje) ili globalna pandemija. Možda sam maliciozan, ali moje je mišljenje da u javnosti treba govoriti samo o onome u čemu ste stručni i što možete potkrijepiti valjanim činjenicama. Također, mnogi koji sjede u našim stručnim štabovima svojim ponašanjem daju loš primjer građanima da se neke mjere koje se preporučuju i ne moraju poštovati. Primjera radi, mnogi od njih masku nose oko vrata.

Osvrnuo se i na odluku Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva po kojoj je kafanama i klubovima ograničen rad do ponoći.

– Virusi nemaju radno vrijeme, oni “vrebaju” stalno kad god dobiju priliku da pređu sa jedne žive ćelije na drugu. Naročito ovaj SARS-CoV-2 koji se ne ponaša kao ostali respiratorni virusi. O tome sam govorio i kada su neki proljetos izlazili sa kvalifikacijama da će na virus djelovati promjena klime. Najbolji primjer je Iran, gdje je uvijek relativno toplo. No, ta zemlja sa zarazom se bori svakodnevno. U posljednje vrijeme Iran je manje zastupljen u medijima jer su zanimljiviji Amerika i Brazil. Ako su htjeli donositi mjere, onda su trebali izdati naredbu da u zatvorenom prostoru (kafane, restorani, klubovi) na određenu količinu metara kvadratnih može ući određeni broj osoba i u osam sati ujutro, i u 13 poslijepodne i u ponoć. Naravno, sve to bi trebala pratiti adekvatna kontrola inspekcijskih organa, ali ne tako da maltretira ugostitelje, nego da ukaže vlasnicima objekata – zbog čega je važno poštovati mjere.

Rizik za starije i one narušenog imuniteta

Zvidić kaže kako je nezahvalno prognozirati – hoće li se na jesen dogoditi drugi val.

– Nije ovo virus gripe, pa da dolazi u valovima. Često ga upoređujemo sa virusom gripe, što je potpuno pogrešno. Ovaj virus stalno je prisutan u populaciji. Ako se ne budemo pridržavali propisanih mjera – distance, nošenje maske u zatvorenom i u indiciranim situacijama u otvorenom prostoru, lične i higijene prostora u kojem živimo i boravimo, imat ćemo problem jer će se zaraziti stariji i oni narušenog imuniteta. Budemo li se pridržavali mjera, virus će ostati u populaciji, ali će se prenositi sa osobe na osobu u rijetkim situacijama, kao što je to sada slučaj u Sloveniji koji dnevno imaju zvanično četiri inficirana. Asimptomatski, ta brojka je možda 40. No, kod nas je dnevno 100, a ako uzmemo u obzir i one koji nemaju simptome, broj je deset puta viša, znači 1.000.

Dodaje kako će vakcina, kada jednom bude dostupna čovječanstvu, riješiti samo jedan dio problema. Isto će, kaže, biti i sa lijekom.

– Uvijek će biti jedan postotak nevakcinisanih, jedan postotak imunokompromitovanih. Medicina jeste napredovala, pa danas ostaju u životu oni koji, da su se rodili prije 30 godina, sigurno ne bi. No, oni su uvijek zdravstveno ugroženi i više podložni virusnim infekcijama – zaključuje Zvizdić.

(Faktor)