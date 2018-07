Prof.dr. Slavo Kukić : Zao duh proruske politike je zarobio i lidera HDZ-a

“Razlika je tek u detalju – Čović, za razliku od Dodika čiji je otklon neupitan, verbalno podržava taj smjer bosanskohercegovačke politike, a stvarno je sve prepoznatljivije u funkciji Dodikove proruske orijentacije”, pojašnjava Kukić.

Kako ističe, u vezi s tim nameću se različita pitanja, dva posebice.

“Prvo, što je razlog tome? Po meni, treba ga tražiti u strahu od zaživljavanja pravne države zbog onoga što je Čović činio prethodnih petnaestak godina, a zbog čega se u uvjetima pravne države svugdje završava na istom mjestu – u zatvoru. I drugo, hoće li mu taj mamac zagristi i bosanskohercegovački Hrvati? Najradije bih rekao – ne. Nažalost, nisam siguran da je svijest o njegovim stvarnim namjerama postala dio i njihova, pojedinačnog i kolektivnog vlasništva”, precizira ovaj sveučilišni profesor.

Prema Kukićevim riječima, Rusija se, nesumnjivo, na velika vrata vratila na svjetsku geopolitičku scenu, a sve ono što se događa u Siriji, uostalom, to na najuvjerljiviji načini potvrđuje.

On kaže da nije sporno, potom, da joj je Balkan u posebnoj žiži interesa – kako zbog izlaska na topla mora tako i zbog razbijanja početnog koncepta NATO-a o zaokruživanju svoje interesne sfere do Crnog mora.

“S druge strane, padanje Dodika u nemilost zapadnoga s vijeta, SAD posebice, ga je, budući je on ogoljeli makijavelista, natjerala na okretanje leđa zapadnomu svijetu i traženje spasa u Moskvi. Bojim se, međutim, da je isti zao duh zarobio i lidera HDZ-a. Njemu je jasno da se mora učiniti sve kako u BiH ne bi zaživjeli standardi EU. I zato, bez obzira na njegovu verbalnu opredijeljenost, on čini sve kako bi zadržao status quo ili, eventualno, čitavu priču okrenuo prema Moskvi kao prvoj interesnoj destinaciji”, mišljenja je Kukić.

Ono, pak, što jeste problem, jeste pitanje hoće li za taj istinski zaokret uspjeti ostvariti potporu kog svojih sunarodnika?

“Jasno je, naime, da je Zapad orijentacija bh. Hrvata. No, to ne znači i da će ti ljudi uspjeti dešifrirati Čovićevu perfidnu igru skrivača. Naprotiv, vrlo je moguće da ga podrže a da nisu ni sami svjesni što se iza te potpore krije. Ja, međutim, ne vjerujem da to može ići do u nedogled. Prije ili kasnije, naime, oni kojima je Evropa cilj morati će otvoreno progovoriti što je istinski podtekst onoga što Čović čini. Pri tome mislim prije svega na hrvatske vlasti, ali i na ljude BiH preko čijih leđa se na najizravniji način prelama Čovićeva makijavelistička kombinatorika”, navodi Kukić .

(Kliker.info-Vijesti)