Prof.dr. Slavo Kukić : Trideset godina upozoravam da nema sretnog društva bez sretnog pojedinca

Nisam siguran da lider HDZ-a BiH i sam vjeruje u ono što kao koncept gura. Ali vjerujem da taj koncept zagovara jer mu je on najsigurniji instrument produžavanja vijeka vlastitoga političkog trajanja, njemu i partiji kojoj je na čelu.

Kazao je ovo u razgovoru za Vijesti.ba politički analitičar i ugledni sveučilišni profesor Slavo Kukić.

Naš sagovornik analizirao je poruke novog specijalnog izaslanika SAD-a za Zapadni Balkan Matthewa Palmera koji je, između ostalog, poručio da podržava građansko uređenje zemalja regiona.



– Naša vizija Zapadnog Balkana je da sve zemlje budu građanske, a ne samo vlasništvo određene etničke grupe. U BiH to bi poboljšalo osjećaj za nacionalni, državni identitet za razliku od njegove tradicionalne etničke pripadnosti – naveo je Palmer.

Kukić ističe kako već 30 godina upozorava da nema sretna društva bez sretna pojedinca, niti garancija sreće pojedinca može biti u izdizanju na pijedestal vrijednosti kolektiviteta i nekakvih njegovih iracionalnih interesa.

– Potpuno suprotno, samo sretan pojedinac, sa svim svojim građanskim i ljudskim pravima može biti jamstvo sreće i kolektiviteta, pa kakav god on predznak imao – nacionalni, konfesionalni, klasni, rasni, ini. Tamo, pak, gdje se pravo kolektiviteta istura kao pretpostavka prava pojedinca u pravilu, historija je to pokazala na stotine puta do sada, strada taj isti pojedinac, čovjek – konstatuje Kukić.



To, doduše, kako kaže, ne znači da prava kolektiviteta, posebice u uvjetima etnički složenih društava kakvo je bosanskohercegovačko, treba ignorirati – niti ih, mišljenja je Kukić, ignorira i sam Palmer.



– Uostalom, s melting potom se usrećila nije ni Amerika pa se ta ideja, kojom se nekad htjelo integrirati američko multietničko društvo, danas sve naglašenije zamjenjuje konceptom kulturalnog pluralizma, kojim se težište stavlja na posebnost identiteta etničkih grupa i na njihovo pravo na jednak tretman u javnom životu. Ali, ne treba ih izdizati ni na ravan svetosti, što se, nažalost, čini u BiH, jer u tim uvjetima deblji kraj, htio ili ne, izvlači čovjek – dodaje Kukić.



Potom se osvrnuo na stav predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, koji sve one koji zastupaju stav oko građanskog uređenja države smatra zagovornicima islamske države.



– Nisam siguran da lider HDZ-a i sam vjeruje u ono što kao koncept gura. Ali vjerujem da taj koncept zagovara jer mu je on najsigurniji instrument produžavanja vijeka vlastitoga političkog trajanja, njemu i partiji kojoj je na čelu. I usput, što se njega osobno tiče, taj koncept je i najsigurniji instrument njegove pravne sigurnosti koja bi, u uvjetima vladavine prava i evropskih vrijednosti, bila koliko preko noći dovedena u pitanje – ocjenjuje Kukić.



To je, poprilično sigurno tvrdi naš sagovornik, i “razlog zašto sve maglovitije zagovara priključivanje društvu evropskih naroda i zašto sve očiglednije upire u kola Milorada Dodika, koji ne preže ni od otvorenog priznanja da bi između evropskoga puta BiH i potpore Rusiji uvijek izabrao ovo drugo”.



Prema njegovim riječima, bosanskohercegovačkim rijekama moglo bi još puno vode proteći prije nego koncept konstitutivnosti, za koji se zalaže Čović, bude definitivno gurnut na smetljište historije.



– Time nikako ne želim kazati kako su na razinu irelevantnosti svedene mogućnosti američke administracije da snažnije utječe na procese u BiH. Naprotiv. Istina je, doduše, da je ambijent za te promjene danas puno nepovoljniji nego prije desetak godina – napominje Kukić.



Potcrtava da u Vijeću za implementaciju mira (PIC) danas imamo promijenjen odnos snaga – Rusiju kojoj je prostor BiH Bogom dan za ponovno uvođenje u igru svojih geopolitičkih interesa.



– Ali, i dalje sam siguran da je, uz postojanje istinske odlučnosti SAD i EU, bosanskohercegovački gordijski čvor koji se, metaforički kazano, riješi koliko preko noći. Zašto se to ne događa, e to je već drugo pitanje – dodaje Kukić.

