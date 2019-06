Prof.dr. Slavo Kukić : SAD imaju sve podatke o Dodiku i “instrumente uvjeravanja”

Činjenica da je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer od novembra prošle godine u BiH već treći put govori dovoljno sama za sebe – BiH, a i Balkan uopće, vraćaju se u žižu interesa administracije SAD-a.

Rekao je ovo u razgovoru za Vijesti.ba politički analitičar i ugledni sveučilišni profesor Slavo Kukić.



Također je činjenica, kaže Kukić, da američka administracija počinje priznavati sve nedostatke daytonskog Ustava i otvoreno počinje govoriti o neophodnosti intervencija u njega kako bi se BiH mogla razvijati kao evropska država i društvo.



– Ono, pak, što ne ulijeva povjerenje – iako ovo govorim temeljem oficijelnih izjava američkih zvaničnika – je dojam kako njezin pritisak na bosanskohercegovačku političku klasu još uvijek nije dovoljno agresivan. Istina, ne isključujem da on u stvarnoj komunikaciji i jeste ozbiljniji od onoga što se iz izjava daje kao zaključak izvlačiti – navodi profesor Kukić.



Ako, pak, to nije posrijedi, naš sagovornik ističe kako je onda izvjesno da se “klasičnom diplomatskom uljudnošću nema velikih izgleda uvjeriti domaće ‘bogove’, Dodikaposebice, da će istrajavanje na dosadašnjoj politici morati platiti cehom kojeg sami sebi ne priželjkuju”.



– Ne vjerujem da administraciji SAD-a nije jasno da će, žele li BiH u NATO obitelji, morati Dodiku dati do znanja kojim sve podacima o njemu raspolažu – u vezi s radnjama iz sfere kriminala i korupcije koje mu se i u domaćoj javnosti stavljaju na teret, a u vezi s kojima, ako ih doista ima, SAD, zahvaljujući svojim službama i njihovim mogućnostima, imaju puno više opipljivih pokazatelja od domaće javnosti. Ne vjerujem, potom, da im nije jasno da bi, žele li BiH kao partnera u NATO obitelji, morali iskoristiti i druge instrumente uvjeravanja Dodika i njemu sličnih – jer samo na taj način ih je, u postojećem stanju stvari dakako, moguće “privoljeti” za ono što je bosanskohercegovački, ali i interes EU i SAD-a – potcrtava Kukić.



Naš sagovornik prokomentarisao je i Palmerovu izjavu u kojoj je poručio kako se nada i da će stranački lideri uspjeti doći do sporazuma koji će omogućiti da se formira nova vlast na nivou BiH, kako bi se ona kretala ka EU, odnosno ka euroatlantskoj budućnosti.



Ugledni sveučilišni profesor naglašava kako je važno da Palmer nije vršio pritisak po matrici koja se ovih dana mogla čuti od predstavnika međunarodnih organizacija u BiH – da vlast treba formirati bez ikakvih uvjetovanja.



– Jer, to se, da se ne lažemo, u pravilu tumači i kao odustajanje od poštivanja principa pravne države i usvajanja standarda demokratskih društava i u BiH. I stoga se Palmerova uzdržanost od mogućnosti takvog tumačenja njegova zahtjeva za formiranjem vlasti može shvatiti i kao izvjesno reteriranje u odnosu na izjave nekih drugih zvaničnika međunarodnih organizacija koje su, u najmanju ruku, takve da unose zabunu što svijet, zapadni posebice, stvarno hoće – konstatuje Kukić.



Također, Palmer je u izjavi bh. novinskim agencijama kazao da se razgovori o statusu Kosova ne mogu vezati za dešavanja u BiH, te potvrdio da na snazi ostaju sankcije za visoke zvaničnike SNSD-a Milorada Dodika i Nikolu Špirića.



Kukić je mišljenja da i jedan i drugi dio ove njegove izjave ima izuzetnu težinu.



– Jasno je, prije svega, stavljeno do znanja, ne Dodiku – jer u ovoj priči on je nevažan – nego Vučiću da kod građana Srbije mora prestati stvarati pritajenu nadu kako bi se gubitak Kosova mogao nadoknaditi aneksijom RS-a. I kako se mora okrenuti onome što je dobro za zemlju na čijem je čelu, ali i za čitavu regiju – da prizna nezavisnost Kosova, da normalizira odnose s tim susjedom i da se okrene pitanjima evropske budućnosti svoje zemlje – napominje Kukić.



S druge strane, nastavlja, vrlo jasna je i poruka Dodiku – “Špirić tu, opet, nije važan, on je samo živi primjer kako SAD ima informacije o svakom političaru i kako je te podatke spremna iskoristiti ako zatreba”.



– Prisjetimo se, uostalom, dijela izjave koja se odnosila na ovaj dvojac. Američke sankcije Dodiku i Špiriću su, veli Palmer, rezultat njihovih aktivnosti, onoga što su u prošlosti činili – a oni znaju što su činili i što trebaju učiniti da se stav američke administracije prema njima promijeni. Ponavljam ovo – oni znaju što su činili i što trebaju učiniti. Čini mi se da je ovaj dio Palmerove izjave tijekom bh. posjete najvažniji. On je, zapravo, batina koju je Palmer u ime američke administracije najavio ne dođe li do korekcija u politici koju Dodik i Špirić personificiraju. Dojam je kako bi o tom dijelu Palmerove izjave, ozbiljnije no dosad, mogli početi razmišljati i drugi Dodikovi suradnici sa samog vrha piramide vlasti – zaključuje Kukić u razgovoru za Vijesti.ba.