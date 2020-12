Prof.dr. Slavo Kukić : “Kada međunarodni centri moći pokažu batinu, domaće etnokabadahije klepnu ušima”

Danas će se u Sarajevu održati znanstveni skup “25. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma: Dosezi i probemi u izgradnji mira i funkcionalne države Bosne i Hercegovine”, a na pres-konferenciji uoči skupa, javnosti se obratio akademik Slavo Kukić.

Kako je kazao Kukić, na ovom znanstvenom skupu se okupilo 19 uglednih bh. znanstvenika koji će danas izložitii svoje radove, a među njima je i sedam akademika. Analizirat će se 25 godina od Dejtona, iz različitih perspektiva, od ekonomske, teološke, filozofske, kulturuloške.

Također, skup poštuje epidemiološke mjere te će u glavnom amfiteatru biti 15-ak ljudi, na prostoru na kojem može biti 30-ak ljudi. Obezbijeđen je i još jedan prostor na kojem mogu biti novinarske ekipe.

Govoreći o tome da li je moguća promjena Ustava u odnosu na jučerašnji dan, akademik Kukić je kazao:

“Što se tiče jučerašnjeg dana, on pokazuje nešto što je tako očigledno od ‘95. godine, a to je da onog časa kada međunarodni centri moći pokažu batinu, da domaće političke etnokabadahije vrlo brzo klepnu ušima da bi ostali u političkom prostoru i ovo jučerašnje iskustvo je signal međunarodnih centrima moći kako se moraju ponašati ako žele da BiH stane na put priključivanju društvu evropskih naroda i da se vrati u normalno društvo kakva je bila kroz stoljeća. Ja očekujem od međunarodnih centara moći da pokažu ne samo batinu, nego očekujem da vrlo otvoreno daju do znanja da će se vratiti korištenju bonskih ovlasti zbog dobra BiH i njenih građana“, potcrtao je.

Kazao je i da je treći stup vlasti posljedica čitavog bh. ambijenta.

“Koji god od tri stupa vlasti analizirate, vidjet ćete da su zapravo učinci i krajnji sudovi potpuno identični. Treći stup vlasti bi morao biti korektiv za sve društvene anomalije u društvu. On ovdje nije bio korektiv nego instrument centara realne političke moći u BiH. Kad kažem centara, ne mislim na centre nego na pojedince koji se personificiraju sa državom i narodom“, istakao je Kukić.

(Kliker.info-N1)