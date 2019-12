Prof.dr. Slavo Kukić: Izvuče li Željko Komšić “deblji kraj”, priča o BiH kao evropskoj državi je završena

Sociolog i univerzitetski profesor Slavo Kukić pozvao je Željka Komšića da istraje na rješenjima koja su mu, kako je objašnjavao javnosti, bila osnovni razlog ulaska u vlast sa SDA, HDZ-om i SNSD-om, a to je sprečavanje Dragana Čovića da izmijeni Izborni zakon BiH po svojoj mjeri.

Uglednog univerzitetskog profesora i političkog analitičara Slavu Kukića pitali smo ko je, prema njegovom mišljenju, najbolje prošao u raspodjeli “plijena” u Vijeću ministara BiH – SDA, HDZ BiH ili SNSD.



“Prvo, od ovih koje u pitanju navodite gubitnik nije niko. Ako se, naime, o gubitniku govori, on je na sasvim drugoj strani. Gubitnik je narod, građani BiH, jer će im i sljedeće četiri godine ‘pojesti skakavci’, jer će i dalje biti prisiljeni svjedočiti onome čemu svjedoče već četvrt stoljeća, jer će i dalje pakirati kofere i odlaziti s kartom u jednom smjeru”, rekao je Kukić.



Kako kaže, što se, pak, apostrofiranih partnera u budućoj državnoj vlasti tiče, nije uopće sporno da Čović i HDZ imaju najviše razloga za zadovoljstvo. Kukić navodi da su na državnom nivou uspjeli u barem dvije stvari.



“Prvo, zadržali su kontrolu nad dva najvažnija segmenta – finansijama i pravosuđem. A time su, s jedne strane, tim prije jer imaju i Upravu za indirektno oporezivanje, zadržali kontrolu nad finansijskim tokovima i s druge strane, i kratkoročno i na nešto duže staze, isključili moguće neugodnosti pred kojima se zbog mogućnosti pravnog gonjenja mogu naći njihovi najistureniji ljudi. I drugo, komunikacijom u trokutu HDZ-SNSD-SDA, isključujući iz nje i DF, su osnažili svoju tezu o hrvatskoj, srpskoj i bošnjačkoj kvoti, pri čemu se dijelom ove posljednje, bošnjačke, tretira i DF, stranka koja se sama nominira dijelom socijaldemokratskog, dakle građanskog spektra”, kazao je Kukić.



Iako je čekao više od godinu, raspletom zadovoljan može biti i SNSD, smatra Kukić. Kako kaže, međuvrijeme nije iskorišteno kako bi se SNSD-u iz ruku uzela kontrola nekih bitnih segmenata vlasti, kontrola sigurnosnih agencija prije svega.



“Objektivno, najmanje razloga za silno zadovoljstvo ima SDA. Istina, u javnosti je, uvlačenjem u vlast DF-a, uspjela nametnuti percepciju kako joj je ‘bošnjačka misija’ važnija od količine moći koju će prisvojiti. Ali, zbog toga je, ruku na srce, žrtvovala značajan dio moći koju je u rukama držala do sada, a dogodi li se slučajno da u čitavu priču, i iz istih ‘misijskih’ razloga, uvuče i Bjedićeve socijaldemokrate, žrtva bi mogla biti i dodatno veća, a unutarstranačko nezadovoljstvo, objektivno, dodatno osnaženo”, smatra Kukić.



Kukića smo pitali i da li vjeruje da će se politika novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije razlikovati od politike predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. On kategorično odgovara: “Ni slučajno”.



“Uostalom, Tegeltija na čelo državne vlade nije ni došao zbog personalnih referenci nego zbog uvjerenja Dodika da će najdosljednije izvršavati naloge koje on sam izdaje. Dalo se to osjetiti i u vrijeme njegovih odgovora na pitanja državnih parlamentaraca, a na to upućuju i izjave koje Tegeltija daje ovih dana – u vezi s poništavanjem konkursa, raspisanih u mandatu još uvijek funkcionirajućeg Vijeća ministara BiH, u vezi s povećanjem stope PDV-a, u vezi s izvršenim imenovanjima u tehničkom mandatu stare vlade, da ne nabrajam”, kazao je Kukić.



On dodaje da sve to, drugim riječima, potvrđuje uvjerenje da je Tegeltija prihvatio da Vijeće ministara BiH poništava kao državnu vladu i da ga definitivno pretvori u ono kakvim ga Dodik i definira – u pomoćni organ Predsjedništva BiH.



“A on će, u tom slučaju, igrati ulogu, ne državnog premijera – ono što bi i trebao biti – nego pomoćnog organa Milorada Dodika u njegovim planovima da od BiH napravi ono što je od RS već napravio. Prostor na kojem je neupitan”, rekao je Kukić.



U toku su pregovori o izmjenama Izbornog zakona BiH, što je uslov HDZ-a BiH za formiranje Vlade Federacije BiH. Kukića smo pitali da li vjeruje da će se uspjeti postići dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH i ko će izvući deblji kraj Željko Komšić ili Dragan Čović.



“Ruku na srce, mogući su različiti scenariji. Moguće je, drugim riječima da i jedan i drugi, i Komšić i Čović, završe po onoj narodnoj ‘kao pukovnik ili kao pokojnik’. Ono, pak, što nije upitno jeste da je, kako rekoste, izvuče li deblji kraj Komšić, priča o BiH kao evropskoj državi i evropskom društvu definitivno završena”, kazao je Kukić.



On ističe da će u tom slučaju legitimirana biti etnoteritorijalizacija kao jedan od ratnih ciljeva triju “boraca za nacionalnu stvar”, a BiH izgubljena kao evropsko, kao društvo ljudskih i građanskih prava i sloboda.



“I stoga, evo, i ovu priliku koristim kako bih gospodina Komšića ohrabrio da istraje na rješenjima koja su mu, kako je objašnjavao javnosti, bila i osnovni razlog ulaska u vlast. A to mu, što se moje procjene tiče, neće biti nimalo lagan posao. Jer, kako god da svoju poziciju pojašnjava pred javnošću, protiv definitivno zaokruženih etničkih torova nema ništa ni lider SDA i islamistički ideološki krug oko njega. I oni i lijegaju i dižu se s idejom o muslimanskom dijelu zemljice Bosne ako muslimanska već biti ne može cijela”, rekao je Kukić.



Kukić ističe da je sasvim drugo pitanje da li je toga svjestan lider DF-a i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.



“Neki detalji sugeriraju da jeste, neki drugi, bojim se – svakodnevni udari na građanski politički spektar, a potom i na SDP kao najjaču stranku lijevog političkog spektra posebice – takvu vrstu svijesti ozbiljno dovode u pitanje. Volio bih da sam u krivu. No, vrijeme pred nama će masu stvari, pa i dvojbe u vezi s tim, snažnije osvijetliti”, zaključio je Kukić.

Er.M. (Klix)