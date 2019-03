Prof.dr. Slavo Kukić : Glasanje HDZ-a i SNSD-a u Domu naroda njegovanje tradicije ustaško-četničkog pokreta

Naučni skup “Evropski ustav za BiH”, koji se ovih dana održava u Neumu, nije nikakav naučni već politički skup.

Kazao je ovo za Vijesti.ba akademik Slavo Kukić komentirajući skup koji se u Neumu održava u organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Rektorskog zbora Hrvatske, a čiji je domaćin lider HDZ-a Dragan Čović.



“To je jedan politički skup za potrebe HDZ-a, koji, međutim, instrumentalizira i jedan broj intelektualaca koje koristi kao legitimaciju da se radi o znanstvenom osmišljavanju jedne izuzetno važne teme, a ne o pokrivanju potreba HDZ-a, odnosno osnaživanju njegovih ambicija da se izazovu promjene u BiH koje ovjekovječuju njegovu vladavinu, ali i dodatno destruiraju BiH. Prema tome, to nije nikakav znanstveni skup, nego političko okupljanje pod plaštom znanstvenog osmišljavanja budućnosti BiH”, kaže Kukić.



On dodaje kako ovaj skup neće donijeti ništa novo, kao što nije donio ni prethodni.



“Rezultati koje smo imali na prošlogodišnjem okupljanju bit će rezultati i ovog okupljanja. U čitavoj toj priči mene žalosti činjenica da dodatnu snagu tom političkm okupljanju daje premijer susjedne države Andrej Plenković i na taj način pokazuje, da tako kažem, da su ambicije koje je prema dijelu BiH gradio Tuđman sve snažnije i u koncepciji vladanja koje on personificira”, smatra profesor Kukić.



On se osvrnuo i na aferu vrbovanja selefija od strane hrvatskih diplomata i obavještajaca u BiH.



“Koliko je to tačno, ne znam. Ako je to tačno, onda je to doista pokazatelj koji osnažuje moju tezu o retuđmanizaciji Hrvatske. Ne želim vjerovati da je to tačno, želim vjerovati da se radi o konstrukcijama. Strpimo se, vidjet ćemo, pa ćemo biti pametniji”, upozorava Kukić.



Profesor Kukić se također osvrnuo i na glasanje u Domu naroda BiH prilikom kojeg su delegati HDZ-a odbili osuditi četničko okupljanje u Višegradu.



“Jučer sam imao priliku čuti obrazloženje lidera HDZ-a kako je tim suprotstavljanjem u Domu naroda spašen obraz doma državnog parlamenta i BiH kao države. Naravno, to je zamjena teza, a istodobno drugačije glasanje mogli su očekivati samo neupućeni budući da Dragan Čović funkcionira s Miloradom Dodikom po principu sijamskih blizanaca. Ovo glasanje samo svjedoči kako će zapravo i u sljedeće četiri godine biti njegovanje tradicije ustaško-četničkog pokreta, ne zbog tradicije nego zbog ciljeva koji su na katalogu ciljeva dvojice lidera koji te pokrete štite”, mišljenja je Kukić.



Kukić je dodao kako mora priznati da za njega izvjesno iznenađenje predstavlja činjenica da se osudi četničkog orgijanja prudružila SDA.



“Iznenađenje iz razloga što isto tako SDA dio pripadnika tog kvislinškog pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata rehabilitira izdižući ih na pijadestal nacionalnih vrijednosti. Ako je ovo glasanje u Domu naroda pokazatelj da su iz SDA odustali od te svoje prakse iz zadnjih nekoliko godina, onda je ta činjenica ohrabrujuća”, zaključio je profesor Slavo Kukić.