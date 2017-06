Prof.dr. Slavo Kukić : Etnonacionalisti građane BiH vuku žedne preko vode na istu foru 25 godina

“Kada se pogleda šta se događalo samo u zadnjih godinu i po dana, to tako neodoljivo asocira na prvu polovinu 90-ih, da je to neviđeno. Sve je isto, osim što nema ubijanja ljudi”, konstatovao je on.

Kako je istakao, u BiH ne postoji kritična masa koja bi se mogla suprotstaviti suludim trendovima, a ukoliko svjetski centri moći ne pronađu minimum konsenzusa, ovdje su mogući svi scenariji.

“Kada ovo kažem, imam u vidu više detalja. Prije deset godina bilo je nezamislivo da neko može davati ime studentskom domu po čovjeku koji je, doduše u prvom stepenu, presuđen za genocid ili da se dodjeljuju priznanja povodom Dana RS ljudima presuđenim ratnim zločincima koji su kaznu zatvora odležali. Ili da se ime škole daje po zaljubljeniku u Hitlera ili imena ulica u Mostaru, da se veličaju ljudi koji su zastupnici fašisoidne ideologije”, naveo je profesor Kukić.

Osvrnuo se i na pitanje EU integracija kako BiH, tako i cijelog Zapadnog Balkana, poručivši da Unija ima obavezu prema ovom prostoru.

“Da EU usisa zemlje zemlje bivše Jugoslavije, koje već nije usisala, po principu kao što je to učinila sa Rumunijom i Bugarskom, te da ih onda evropski kultiviše, u tom slučaju mnogi naboji koji danas postoje će naprosto nestati. Koncentracija ukupne nacionalne energije ići će prema drugim pitanjima normalnog života, pitanjima ekonomije, pitanjima životnog standarda. Mislim da u tom slučaju ne bi bilo potrebno puno vremena da sve sada postojeće silnice izblijede, splasnu i da ljudi počnu živjeti kao što su uvijek življeli”, mišljenja je Kukić.

Govoreći o izborima 2018. godine, on je upozorio da se trenutno koristi jedna vrsta ultimatuma: “Ili će u Izbornom zakonu biti napravljene promjene koje mi predlažemo ili izbora neće biti”.

“Pošto je Ustavni sud naložio neke obaveze zakonodavnoj vlasti u BiH, ako se te izmjene u Izbornom zakonu, kakve god one jesu, ne dogode, pitanje je šta će uopšte biti. Međutim, onog časa kada Izborni zakon dođe na sto, onda ultimatumi mogu ići dalje. Hoću reći da ne treba gledati na te ultimatume, nego na podtekst, u kojem ne mora značiti da sudjeluju samo jedni. Može biti da sudjeluju i jedni i drugi i treći, jer u ovom momentu nikome od njih ne odgovara dovođenje u status rizika na izborima 2018. i na kojima se odnos snaga može radikalno promijeniti na njihovu štetu”, istakao je profesor Kukić.

Predlagač izmjena Izbornog zakona BiH, smatra, ima samo jedan cilj – da se dođe do promjena u izboru člana Predsjedništva BiH. Sve ostalo je irelevantno.

“Izbor člana Predsjedništva BiH, prema matrici koju predlažu HDZ BiH i Dragan Čović, osigurava njegov mandat u sljedećih 20 godina i štiti ga od svih mogućih iznenađenja zbog onoga što je činio proteklih 10-15 godina”, kazao je Kukić.

Osim toga, HDZ-ov prijedlog izmjena Izbornog zakona još više zaoštrava jedan tip segregacije koji danas postoji i po Ustavu i po postojećem Izbornom zakonu.

“Sada se taj element segregiranosti uvodi na prostoru FBiH, jer za člana Predsjedništva BiH ne može biti izabran niko ko nema većinu u zapadnoj Hercegovini”, dodao je Kukić.

Komentarišući odnose u regiji, prije svega Srbije i Hrvatske prema BiH, univerzitetski profesor smatra da se ne može govoriti o iskrenom približavanju.

“Kako vrijeme odmiče, sve im se draže, sa istoka i sa zapada, miješati u tuđe dvorište. Pri tome, ono što se događa iz Hrvatske, za mene je bilo neočekivano, a što se intenzivira nakon prijema ove zemlje u EU. Hrvatska svoju poziciju lobiste u EU koristi da bi ovdje nametala rješenja. Mislim da je ta njena pozicija medvjeđa usluga Hrvatima u BiH. Aleksandar Vučić je vrlo suptilan. Nisam siguran da je apsolutno iskren, te da vokabular koji koristi, koristi isključivo zbog pozitivnih poena iz EU. Iskreno se nadam da će mu pozicija predsjednika Srbije otvoriti širi prostor i da će svoja sidra puno jasnije okrenuti prema EU, a onda bi to bio vjetar u leđa i za BiH”, pojasnio je Kukić.

Osvrnuo se i na najavu koncerta podrške osuđenim vojnim i političkim vođama paradržavne tvorevine Herceg-Bosne u Mostaru, a pod pokroviteljstvom HNS-a.

“S jedne strane, potpuno je nevažan Thompson i koncert u Mostaru. S druge strane, bojim se da izoliranim pomatranjem stvari, mi težište stavljamo samo na jednu dimenziju, nikako na druge. Naprosto je nevažan Thompson, važan je socijalni ambijent u kojem se sve to događa. Socijalni ambijent je sve bliže početku 90-ih i on nije zasluga samo jednih. On je zasluga i jednih i drugih i trećih”, konstatovao je Kukić.

Prokomentarisao je i stanje u Mostaru, gradu u kojem su politički akteri potrošili devet godina, a da stanovnici nisu imali priliku da izaberu lokalnu vlast.

“Ovih dana pitan sam da li vjerujem da bi građani Mostara mogli doći na svoje 2018. godine. Rekao sam da, što se mene tiče, šanse su vrlo mršave. Izbori u Mostaru ne odgovaraju onima koji odlučuju o životu i smrti. Dakle, ne odgovaraju ni HDZ-u ni SDA-u. Njima odgovara status quo, jer u ovom momentu oni odlučuju o trošenju 100 miliona KM godišnje na način kako se oni međusobno dogovore i nezavisno od toga koliko to pogađa interese građana ili je suprotno interesima građana Mostara”, kategoričan je Kukić.

Hipotetski, izbori u Mostaru sve to dovode pod znak pitanja, a profesor Kukić siguran je da bi se odnos snaga poprilično promijenio, a u to su, dodao je, sigurne i vodeće stranke u gradu na Neretvi.

“Oni danas čine sve da to vrijeme izbora, koje mora doći, odlože što je dalje moguće. Pri tome, nastupaju na način da sve to obrazlažu odbranom interesa svojih sunarodnika. To je farsična, fašisoidna teza i od jednih i od drugih, jer u suštini, niti je interes naroda u prvom planu jednih, niti je interes naroda u prvom planu drugih. Druga dimenzija je to što u Mostaru nisu samo Bošnjaci i Hrvati. Ima tu još ljudi osim pripadnika ovih kolektiviteta, s jedne strane, te sa druge strane, nisu svi Hrvati i Bošnjaci sretni činjenicom da oni rade to što rade”, poručio je Kukić.

Osvrnuo se i na odnos međunarodne zajednice spram situacije u Mostaru.

“Krupnom međunarodnom kapitalu nije važan ni Mostar ni BiH. Važni su samo resursi koje treba staviti pod kontrolu i osigurati politički mir, kako bi se kapital mogao oplođivati, jer ovdje imaju vrlo jeftinu radnu snagu, koja osigurava ekstra profit”, rekao je, između ostalog, Kukić.

Gostujući u Dnevniku TV1, Kukić je odgovorio i na pitanje zaslužuju li građani vlast kakvu su sami izabrali, što je citat iz njegove kolumne.

“Naravno. Nema tu nikakve mudrosti. Možete me prevariti jednom, ali ako me na istu foru prevarite, onda nije do vas, nego do mene. Etnonacionalisti građane ove zemlje vuku žedne preko vode na istu foru 25 godina. Nije do njih. Naravno, političke filozofije koriste sve kako bi dobili podršku biračkog tijela. To što građani BiH na to nasijedaju, ne treba da zbog toga okrivljuju ni Amerikance, ni Nijemce, ni dragog Boga ili Alaha. Moraju se zapitati kolika je u svemu tome odgovornost i njih samih”, zaključio je Kukić.

