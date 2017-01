Prof. dr. Slavo Kukić : Cilj je izmjena Izbornog zakona koja će osigurati vijek trajanja Draganu Čoviću

TV1: Burne reakcije izazvala je sjednica HNS-a i tvrdnje o trećem entitetu kao krajnjem cilju Hrvata u BiH. Kako komentirate stavove HNS-a?

KUKIĆ: To nije nova priča i treba poslužiti kao dimna zavjesa. Cilj nije treći entitet, jer sigurno to podrazumjeva ustavne promjene koje ne mogu proći. Cilj je izmjena Izbornog zakona koja će osigurati vijek trajanja i Draganu Čoviću i HDZ-u. Skinut će brige s njihove političke budućnosti. Ne bih se puno uzrujavao u vezi s trećim entitetom. Lekciju im je održala Katolička crkva i ignoriranje crkve može im samo stvoriti dodatne probleme, jer je crkva duhovni autoritet među bh. Hrvatima koji su 99 posto katolici i koja jednim pozivom pred izbore čitavu izbornu strukturu preko noći može promjeniti.

Kako do toga ne bi došlo, čine sve kako bi doveli do izmjena Izbornog zakona i stvaranjem galame o trećem entitetu misle da mogu omekšati teren za izmjene Zakona.

TV1: O federalizaciji BiH raspravljat će i evropski Parlament, a o potrebi federalizacije je govorio i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović. Očekujete li da može doći do preustroja državnog uređenja BiH na bilo koji način?

KUKIĆ: Nisam protivnik traganja za najracionalnijim rješenjem, ali ne vidim da BiH treba federalizaciju. Ovdje živi tri i po miliona ljudi i s tim brojem u Evropi upravlja gradonačelnik, a ovdje imamo 200 ministara. Jesam za da se osigura ravnospravnost svih građana i tri etniciteta, ali i manjina. To nije ni mudro slovo. No, ako se pitanje ravnopravnosti koristi kao instrument podjele zemlje, onda sam protiv takve ravnopravnosti, jer nije u interesu zemlje i građana. To može biti samo interes interesnih grupa, koje ravnopravnost naroda u BiH koriste kao paravan kriminala u kojem su do guše svi etno lideri ove zemlje.

TV1: TV 1 je objavila detalje modela za izbor članova Predsjedništva BiH koje je HDZ BiH predložio . Tri su modela. Kako ih ocjenjujete?

KUKIĆ: S tom novinom Hrvati bi bili podjeljeni u dvije grupe. Prvu, koju čini privilegirani dio Hrvata i drugu, koju čine svi ostali koji nisu imali sreću da žive tamo gdje je koncentracija privilegiranih. Prema ovim modelima potpuno bi bili zapostavljeni Hrvati koji žive van prostora od Stoca do Livna, a njih nije malo. Na to su ukazali i bh. biskupi. U Tuzli živi 15 hiljada Hrvata, isto tako i u Sarajevu i u Travniku. Svi oni se tretiraju kao građani drugog reda i niti jedan model nisam spreman podržati.

Članovi Predsjedništva čine kolektivnog šefa države, a to znači da se oni ne mogu zaustaviti samo na povjerenju koje im iskazuju samo pripadnici njihove etnije. Moraju imati povjerenje i ostatka bh. građana, sva trojica ili koliko ih bude, a nadam se da će biti jedan. Ne možete kao šef države zastupati parcijalne interese. Ti modeli nemaju nikakvu šansu da prođu, ako imamo normalne i racionalne političare. No, drugo je pitanje imamo li ih. Bojim se da od tih modela nisu daleko etnopolitičke filozofije uopće.

TV1: Buru na političkoj sceni diže i rad HDZ-a i SNSD-a na promjeni okvira u kom radi Ustavni sud BiH. Koliko je dobro ili loše da stranci odu iz Ustavnog suda BiH?

KUKIĆ: Nije dobro da ovom državom upravljaju stranci, ali je i to bolje ako je to jedino rješenje koje može spasiti državu. Stranci su trenutno u BiH neka vrsta garanata opstanka BiH. To će biti sve dok imamo socijalni ambijent kakav imamo i dok na čelu države imamo ljude koji je ne grade već razvaljuju. Dok državom upravljaju oni kojima čovjek nije svetinja već samo instrument za ostvarivanje nekih drugih interesa. Do tada su stranci nužno zlo i zagovaram njihov ostanak.

TV1: Mnogo je važnih tema s kojih politika odvraća pažnju. Shvataju li to građani i kada će shvatiti?

KUKIĆ: Strahovi koje je rat izazvao, nažalost, još su veoma svježi i jednostavno se mogu pokrenuti. To pokazuju svaki izbori. Bojim se da je šansa da savladamo u skorije vrijeme tu vrstu straha poprilično mršava. Da nemamo ozbiljnih šansi za to pokazali su i socijalni protesti prije dvije godine. Očekivao sam da će pokrenuti običnog čovjeka, da će on početi otvoreno razmišljati kako da sastavi kraj s krajem,, a ne kako da podržava sulude etnonacionalističke filozofije. To se nažalost nije dogodilo.

To pokazuje koliko je čovjek izdržljiv, ali i koliko je pogodno sredstvo za političku manipulaciju. Bojim se da se ništa specijalno neće dogoditi ni nakon izbora 2018. godine. Iako je doista krajnje vrijeme da se dogodi.

