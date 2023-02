Prof.dr. Senadin Lavić : U mutljagu velikih slagalica

Razotkriveni su temelji nove konstrukcije stanja na Balkanu koji su bili naznačeni Bidenovim, Blinkenovim i Escobarovima stavovima. Plan američkog balkanskog projekta je ograničen na ustupanje “prava i moći” agresivnim politikama Srbije i Hrvatske koje će se navodno umiriti ako se u “Bosni pomire njihovi interesi”. Trideset godina se gasi požar tako što se zadovoljavaju želje i aspiracije palikuća na Balkanu!

Piše : Prof.dr. Senadin Lavić

Preko Visokog predstavnika (OHR) se pokušava podrediti entitet FBiH zagrebačkim projekcijama i političkom tribalizmu. Stoga je, prilično neodgovorno i drsko, Ch. Schmidt (HR) porušio osnovnu ideju demokratije i izbornih procedura u Bosni i Hercegovini. Schmidt donosi odluku nakon što su izbori okončani po “postojećim pravilima”, a na rezultate izbora će se “primijeniti druga pravila”.

Time smo prevareni kao građani koji biraju na izborima, a sam izborni sistem je obesmišljen. Novi brojevi (umjesto 7, pojavljuje se 11 koji u klubovima Doma predlažu imena za čelništvo entiteta FBiH) koje predlaže Schmidt ovjekovječuju ili cementiraju dominaciju etničko-religijskih stranaka u klubovima Doma naroda entiteta FBiH koji predlažu predsjednika/potpredsjednika entiteta FBiH. Projekt da se ovjekovječi etnopolitika u Bosni – znači, ustvari, da se trajno onemogući uspostavljanje demokratske građanske evropske države (Republike) Bosne i Hercegovine!

Schmidtovim odlukama u izbornoj noći (2. oktobra 2022.) produbljuje se etnocentričku matricu i tribalističku determiniranost političkog poretka u BiH što nije put ka punoj demokratiji – jedan građanina jedan glas. Za jednu razinu vlasti koristi popis iz 1991. godine a za drugu razinu popis iz 2013. godine. Pa to nije fer i ne odgovara ozbiljnim demokratskim društvima. To je ponižavanje! Na taj način direktno podržava politiku HDZ, jer se radi o različitim rezultatima, ali i druge etičke partije koje stoje na pozicijama političkog tribalizma. Ovim novim brojevima se marginaliziraju i poništavaju građanske multietničke demokratske partije koje gaje ideju građanskog društva i evropskih demokratskih vrijednosti.

Pospješuje se, također, iseljavanje populacije i tiho etničko čišćene ljudi koji nisu pristali na homogena etnička geta. Odluke koje je Schmidt donio produbljuju asimetriju između entiteta koji su rezultat rata i agresije u Bosni i stvarju dva različita pravno-politička sistema unutar države BiH, a to vodi ka opasnim i razornim posljedicama po živote miliona ljudi u budućnosti. Nikome više nije jasno otkud ta zlonamjernost i neodgovornost gospodina Schmidta, a možda i nekontrolirana antibosanska tendencija, da nad njegovima odlukama imaju uticaj čelni ljudi iz Hrvatske i njihov prekogranični satelit iz Mostara Dragan Čović, čelnik HDZ BiH, a sve je upakovano u “ruski svet” i “otvoreni Balkan”.

Sasvim naivno bi bilo posmatrati gospodina Schmidta kao usamljenog konjanika u preriji. On dolazi iz kruga Angele Merkel koja je za vrijeme svoje vladavine nakačila Njemačku na ruske energente, a time dovela proruske elemente u strukture evropskih procesa. Američki i britanski političari podržavaju OHR i Visokog predstavnika Schmidta, ali nisu dubinski upoznati s njegovima djelovanjem koje, na kraju krajeva, podržava u regionu proruske igrače i ostavlja im prostor za igru. Naravno u diplomatskoj birokratiji ima svakakvih ljudi koji sve doživljavaju kao biznis i ponašaju se kao ljudi s “poznatom cijenom” za svoje usluge.

O tome svjedoče prizemne izjave gospodina Metthewa Palmera ili gospođe Angeline Eichorst na pregovorima oko Izbornog zakona. Nedavno izjašnjavanje gos. Schmidta pred britanskim odborom bilo je, s bosanske tačke gledanja, smiješno i suspektno, budući da je on otvoreno obmanjivao sagovornike i podvaljivao im netačne informacije. To je ciničko držanje koje izaziva odvratnost. Jeftin prizor za mase!

Strategija bosanske politike mora izražavati oprez u vezi s procesom koji nastaje “prihvatanjem” Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer je evidentno da ono što je potpisao gos. Izetbegović nije isto značilo za Tuđmana i Miloševića kao agresore u Bosni. A šta je Dejtonski mirovi sporazum značio za glavne igrače internacionalne zajednice? To još detaljno ne znamo!

Ne vjerujem da bi Bošnjaci pristali da ih velikosrpski agresori nabiju u geto i za nekoliko godina “posuše”. Ali, ako bi se pošlo put toga geta desio bi se strašan ratni sukob u kojem bi ponovo stradali nevini ljudi. Apsolutno nije sigurno da bi Bošnjaci pristali da ih strpaju u geto ili mrtvačku raku i postepeno izbrišu iz povijesti. Ni Srbija, koja sve osmišljava i organizira, nije u ovome času spremna na novi rat protiv Bosne, Bošnjaka u Sandžaku, Kosova, Crne Gore ili Albanaca u Preševskoj dolini.

Zato monstruozni graditelji velike Srbljije pokušavaju ostvariti drugi plan. Oni, naime, pokušavaju u mirnodopskim uslovima naći “saradnike” koji će postepeno osigurati među Bošnjacima i Bosancima pristanka na potčinjavanje Bosne. E to je već kompleksan poduhvat u kojem igra Crkva Srbije, SANU, srbijanska diplomatska mreža širom svijeta, srbijanski agenti po Bosni, pohlepni pojedinci, neumni naivci u vlasti, jugonostalgičari, tajne službe, domaći kvislinzi i slične pojavne forme današnjice.

Međutim, potpuno je “pročitana” propagirana ideja “Otvoreni Balkan” i “Srpski svet” kao modifikacija stare bolesne ideje “Svi Srblji u jednoj državi” ili ”Velika Srbija”. Današnji Vučićev režim je metastaza velikosrpskog nacizma i svetosavlja iz 1930-ih godina i on više nikoga bitnog u Bosni ne može šarmirati i prevariti bez obzira što su se agenti BIA-e razletili po Sarajevu i okolnim gradovima.

Skandalozni slovenački aparatčik J. Janša, profesor ONO i DSZ, hinjski je izigravao poštara i objavio od srpskog lobija pripremljeni non-paper. U njemu se babi snilo što joj bilo milo! On je ozvaničio početak još jednog udara na Bosnu. U tom antibosanskom mutljagu gos. Schmidt, nažalost, nije uspio odgovoriti zadatku prevođenja Bosne iz dejtonskog konteksta u briselsku luku demokratije i evropskih vrijednosti. On je napravio katastrofalne poteze prema građanima Bosne i mora snositi odgovornost za to! Bosna neće biti ugušena u hegemoniji Srbije i Hrvatske koju podržavaju određene desničarske, suštinski antidemokratske grupacije u regionu i evropskom prostoru.