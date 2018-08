Prof.dr. Senadin Lavić: Svjedočimo nastavku velikosrpske agresije na BiH

Srbija do Kozije ćuprije, priče o razgraničenju i crtanje karata, propaganda srbijanskih medija i “zelena transverzala”, muslimani kao prijetnja, Dodikovo vrijeđanje ezana, pucanje na Fehradiju…

Svjedočimo li novoj erupciji srpskog nacionalizma na prostorima Zapadnog Balkana ili je riječ o labuđem pjevu politike koja je ostavila stotine hiljada mrtvih, pitanje je na koje građani očekuju odgovor.

Jedno je jasno, svođenje niza događaja ykojima svjedočimo zadnjih sedmica na puke pokušaje mobilizacije glasačkog tijela radi izborne pobjede u oktobru (mada i taj segment priče nikako ne treba odbaciti), u najmanju ruku je naivno i površno.

Šta se iza brda valja za Radiosarajevo.ba govori prof. dr. Senadin Lavić s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod.

“Ovo više nije puki nacionalizam i ideologija, radi se o otvorenoj prijetnji, ugrožavanju slobode i normalnog života od strane velikosrbijanskog Levijatana. Tu je sasvim jasna namjera – u jeziku počinje agresija i zločin! Čak se jasno razaznaje militarni kapacitet trenutne velikosrpske politike (jačanje vojnih potencijala, nabavaka naoružanja, vojne vježbe, koordinirane akcije policije i vojske, vježbe djece po vojnim kampovima, vojni komentatori na tv-ekranima…) i militarizacija društva. Cjelokupno srbijansko konstruiranje aktualnog stanja preko medija i obavještajnih službi, može se shvatiti kao otvoreni nastavak agresije na Bosnu drugim sredstvima”, govori Lavić.

Prema njegovom mišljenu, na sve strane vidimo zapjenjene govornike mržnje, pritisak koji ne prestaje, fašizoidne izjave, laži, fanatizam, velikosrpski nacijski užas, “pleme u agoniji”, homogenizirano krdo….

“Oni pokušavaju zastrašiti susjedne narode (Albance, Bošnjake i Crnogorce, izuzev Hrvata s kojima su riješili sva bitna pitanja) i prisiliti ih na nenormalne, nerealne i iracionalne zahtjeve vlastite politike “razgraničavanja” s drugim narodima i državama. Otuda ide sva ova velikosrbijanska halabuka. Na kraju će srbijanski predsjednik Vučić, ipak, stati pred naciju i pročitati kako je Kosovo nezavisna država. Istina je da se to podvodi pod kampanju, ali mnogo toga upućuje da ovo ima biti šira priča”, objašnjava Lavić.

Dodaje da je, s bosanske strane, nužno biti oprezan i smiren, te raditi na jačanju države, bez obzira na sve primitivne opstrukcije i podvale.

“Bosna se ne može staviti ni u kakav odnos s Kosovom bez obzira što velikosrbijanska politika to pokušava napraviti”, naglasio je on.

Osvrćući se na priče o razgraničenju u BiH, crtanje karata, te razne “zelene transverzale”, kojima se Europa želi uplašiti ovdašnjim autohtonim muslimanima, valjda kako bi im se progledalo kroz prste u pokušajima dovršetka politike iz devedesetih, Lavić ističe da je “riječ o široj priči i manevru velikosrbijanske politike “.

“Velikosrbijanska politika je već s Memorandumom SANU (1986) započela ovu priču o srpskom interesu i devedesetih godina 20. stoljeća pokušala je realizirati tako što bi na razvalinama SFRJ napravila veliku Srbiju.Velikosrbijanski ‘geometri’ ne prestaju ucrtavati Bosnu u srbijanski posjed podmećući pritom priču o ugroženosti srpstva i velikoj opasnosti od ‘islamskih’ ekstremista”, kaže sagovornik Radiosarajevo.ba, te nastavlja:

“Nakon sve te velikosrpske halabuke mora prevladati realna srpska politika među Srbima na Balkanu, a to znači da srpski narod mora da se oslobodi manijakalnih političkih elita i nauči poštovati druge narode u susjedstvu. Niko se više ne plaši od srpskih prijetnji. Vlast Kosova neće prihvatiti nikakvu ‘rs’ na svome teritoriju, ali će dati dovoljnu kulturnu autonomiju srpskom narodu”.

Upozorava da iza svega, kako tvrdi, stoji plan velikosrpske politike da se Bosna uvuče u trgovinu oko Kosova.

“Dakle, pošto je svima jasno već odavno da je Kosovo priznata i nezavisna država neophodno je, sa strane velikosrbijanske politike, amortizirati to stanje u srbijanskoj javnosti. Zato se vodi ‘odsudna bitka’ za spas Kosova! U toj ‘velikoj bici’ prepoznajemo pokušaj velikosrbijanske politike da se Bosna uvuče u trgovinu oko Kosova koje je definitivno samostalna država, što će Vučić vrlo brzo potvrditi i prihvatiti. Sada se pokušava u trgovinsku razmjenu’ od velikosrbijanskih političara uz pomoć eresovskih ‘pevača’ dovesti do priče o razgraničavanju entiteta, a onda raditi na odvajanju genocidom stvorene entitetske teritorije. Pritom se zaboravlja da administrativna jedinica ‘bosanski entitet rs’ nije ‘srpska država’ u Bosni, nego samo jedan dio i to manji, internacionalno priznate države Bosne i Hercegovine”, zaključio je Lavić.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)