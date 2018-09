Prof.dr. Senadin Lavić : Slijedi velika i agresivna igranka velikosrbijanske ideologije spram Bosne !

Pokušaj uvođenja u igru ideje podjele Kosova i razgraničenja sa Srbijom izazvala je ogroman interes prvenstveno u zemljama bivše Jugoslavije , a potom i u svijetu , pošto je od mnogih svjetskih analitičara prepoznata kao inicijativa sa strašno opsanom pozadinom za zemlje u regionu .

Čak šta više, ta ideja nije opasna samo za Balkan, nego i za cijelu Evropu, navode svjetskin analitričari, a kao ilustraciju navode i činjenicu da Milorad Dodik jedva čeka da se to desi. Da podsjetimo predsjednik RS je već najavio da će za taj entitet u BiH, tražiti sve što Kosovo dobije.

Šta može proizaći iz beogradsko-prištinskih razgovora – Vučić-Tači za Bosnu, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i kuda sve to vodi, za Kliker info je prokomentarisao profesor FPN i predsjednik BZK Preporod dr. Senadin Lavić .

– Vidimo da velikosrbijanski projektanti-“geometri” ne miruju! On jednostavno ne izlaze iz logike hegemonizma i teritorijalnih osvajanja prostora koji nikada nisu bili dio, niti su pripadali Srbiji. Oni rješavanje srpskog nacionalnog pitanja ne znaju rješavati u skladu sa savremenim dobom, s današnjim vremenom sloboda i vladavine prava. Oni misle genocidom iskorijeniti Bošnjake i pola Bosne pripojiti Srbiji. To neće ići. Između “teritorije” i “ljudskih prava” trebaju početi razmišlajti i komunicirati s drugim narodima. Nikome više ne mogu “prosipati” velikosrbijansku silu i oholost. To je vrijeme nepovratno prošlo.

Moramo prihvatiti činjenicu da su sva bitna pitanja između Srbije i Kosova, s jedne strane, i Srbije i Hrvatske, s druge strane, danas apsolvirana. Ključni problem dvadesetog stoljeća jeste velikosrbijanski nacrt “Bosne kao srpske zemlje” – on se pojavljuje u 19. stoljeću. Aktualan priča o podjeli Kosova je samo priprema za pitanje svih pitanja – pokušaj velikosrbijanskog hegemonizma da potčini dio ili cjelinu Bosne. Pitanje “zauzimanja Bosne” – to je osnovno pitanje velikosrbijanske politike koje danas provode preko Kosova. Ono se priprema ovako: ako može Kosovo, onda može i Bosna – biti podijeljena.

Sasvim je sigurno da Albanci ne daju ni pedalj Kosova koje je pravno-politički nezavisna država, ali beogradski hegemonizam stvara veliku galamu da bi, ustvari, uveo u igru Bosnu ili priču o “razgraničenju unutar Bosne”. Sve što beogradski velikosrbijanski projekt radi jeste zasnovano na ideji potčinjavanja Bosne, jer jasno je da na Kosovu nema više nikakve šanse. Stoga možemo reći da je Srbija završila s Kosovom sva bitna pitanja u strateškom pogledu, kao i sa Hrvatskom – zato je sve usmjerila prema Bosni i entitetu rs koji je jedini rezultat Miloševićevih osvajačkih ratova devedesetih godina 20. stoljeća. Slijedi, dakle, velika i agresivna igranka velikosrbijanske ideologije spram Bosne.

(Kliker.info)