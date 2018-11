Prof.dr. Senadin Lavić : Pred očima evropske javnosti Hrvatska je postala primjer smiješne imitacije moći

Miješajući se u unutarnje stvari Bosne i Heregovine, predstavnici hrvatske političke vrhuške, kao i srbijanske, demonstriraju stanovište da ne priznaju suverenitet i integritet države BiH, te da su oni “sila” u balkanskim razmjerima, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i predsjednik BZK “Preporod” Senadin Lavić.

– Na taj način sklanjaju od javnosti unutarnje probleme i skrivaju vlastitu nesposobnost u rješavanju istih. Oni još uvijek nisu završili rat u Bosni – rekao je Lavić u razgovoru za Vijesti.ba.

Naš sagovornik smatra kako nema nikakve sumnje u to da HDZ-ova hrvatska politika ni danas nije odustala od projektaMilošević-Tuđman.

– Znači, prema toj politici se treba odnositi cum grano salis. Predstavnici te povijesno i pravno osuđene politike ne priznaju presudu o UZP-u, veličaju HZHB, prave kult ličnosti Mate Bobana, ponašaju se neodgovorno i potcjenjivački prema drugima – govori Lavić.

Ističe da sporno problematiziranje izbora Željka Komšića za člana Predsjedništava BiH iz reda hrvatskog naroda otvara pravo pitanje – zašto predstavnici HDZ-a ne poštuju Komšićev izbor?

– Čemu bi trebao poslužiti izborni zakon po mjeri HDZ-a? Šta hoće hrvatska hegemonijska politika s Bosnom? Sve što iz hrvatskog HDZ-a predlažu za Bosnu neka primijene prvo u Hrvatskoj i pritom vrate nekoliko stotina hiljada protjeranih Srba i naprave im “srpske entitete”, “etnički izborni zakon”, “srpski nastavni program”, odijeljenost etničkih grupa, dominaciju religije nad znanstvenim institucijama i slične sporne prijedloge. Neka se sa predstavnicima srbijanske politike dogovaraju o podjeli svoje teritorije, a ne državne teritorije Bosne i Hercegovine – dodaje Lavić.

Potom se osvrnuo i na izjavuhrvatske zastupnice u Evropskom parlamentu Željane Zovko, koja je nedavno rekla da su Islamska zajednica BiH i Republika Turska odigrali ključnu ulogu u izboru Komšića za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

– Stavovi Željane Zovko više ne izazivaju iznenađenje ako se samo malo vratimo u prošlost i prisjetimo njezinog “prelaska” iz redova Bosne i Hercegovine (bosanska ambasadorica) u redove susjedne države Hrvatske. Ona je pokazala karakternu crtu koja joj dopušta da nominalno predstavlja Bosnu i Hercegovinu, a da suštinski radi za susjednu Hrvatsku – mišljenja je Lavić.

Prema njegovim riječima, Zovko prije svega pokazuje svoje pravo lice, jer je već jednom izdala državu Bosnu i Hercegovinu i ne može biti vjerodostojan govornik o bilu čemu bosanskom.

– Ova izjava smišljena je u najmračnijim kanalima obavještajno-propagandnog rata protiv države Bosne i Hercegovine koji vode čelni ljudi HDZ-a iz obje države, pokušavajući pritom obmanuti evropsku javnost i Evropski parlament da je našim Ustavom, a ne hadezeovskom interpretacijom Ustava, postulirano etničko-religijsko predstavljanje, to jeste da “jedan narod bira svog predstavnika” – naglašava Lavić.

Zovko je, nastavlja Lavić, svojom izjavom pokazala razinu vlastite političke (ne)kulture, odnos prema religijskoj instituciji i odnos prema građanima države Bosne i Hercegovine.

– To je mizerija na sceni od koje bi se pametan zastidio. Zovko ima ozbiljnih problema s iznošenjem racionalnih stavova i izvođenja logičkih zaključaka iz tvrdnji kojima nas obasipa. Njezin glavni cilj je da evropsku javnost preplaši opasnim “muslimanima” i “Turcima” koji ne daju hrvatskom narodu “da bira svoga predstavnika”. Nemoral koji se pokazuje u antibosanskoj koaliciji srpskog i hrvatskog političkog hegemonizma najveće štete će nanijeti stanju i kvalitetu života građana naše države – dodaje Lavić.

Ocjenjuje kako se stalno podvaljuje da se radi o sistemu etnoreligijske reprezentacije, ali se zapravo radi o tome da se iz reda pojedinih naroda na bitne funkcije postave ljudi koji su imali zadovoljavajući kvalitet glasova građana države.

– Uglavnom se radi o zlonamjernim i nepreciznim interpretacijama ustavne materije – rekao je Lavić.

Potcrtava da je lider HDZ-a BiH Dragan Čović poražen na legalno provedenim izborima, te da to on mora prihvatiti.

– On nema pravo da s mizernim brojem glasova ometa živote miliona ljudi i opstruira rad institucija. No, on pokazuje da posjeduje izuzetnu moć nad HDZ-om u obje države, a to bi trebalo biti posebno pitanje o porijeklu, strukturi i ciljevima te nenormalno koncentrirane moći u rukama pojedinca. Dakle, kako to neki ljudi “u ime naroda” postaju moćniji od cijelog naroda – pita se Lavić.

Napominje kako Čović mora shvatiti da je Željko Komšić legalan i legitiman član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, izabran po istom zakonu po kojem je četiri godine ranije izabran i on sam.

– Ni Čović, ni Dodik ne mogu uništiti internacionalno priznatu državu – ali nas mogu planski provocirati i vrijeđati kao normalne ljude. Tim antibosanskim paktom jedino profitiraju u pljački države političke oligarhije koje ne pokazuju odgovornost za svakodnevni život i poteškoće bosanskohercegovačkih ljudi. Izgleda, nažalost, narod je tu da plaća račune velikih zamisli malih vođa – konstatuje ugledni profesor.

Mišljenja je da postupci hrvatskih europarlamentaraca izazivaju podsmijeh kod kolega iz drugih država u Europskom parlamentu.

– Kada oni govore, većina drugih parlamentaraca napusti salu! Naprosto, ne žele da ih slušaju. Isto tako, hrvatski europarlamentarci su zaboravili kako to izgleda kada se, kao nekada prije, mađarska, italijanska ili austrijska politika miješa u unutarnje stvari Hrvatske. Oni se ponašaju kao mali simulakrumi velikih hegemona na bosanskom tlu. Ti imitatori nastavljaju igrati ulogu onih “predstavnika” koji su do jučer bili pod čizmom okupatora kojima su vjerno služili dok je narod ispaštao – navodi Lavić.

U njihovom ponašanju, dodaje, čita se etnofaulizam, to jeste nipodaštavanje, mržnja, dezavuiranje drugog naroda.

– Pred očima evropske javnosti, hrvatska politika je postala primjer smiješne imitacije moći i veličine zasnovane na retardiranom konzervativizmu, defektnom rasizmu i etničko-religijskoj iskjučivosti – zaključuje ugledni profesor Senadin Lavić u razgovoru za Vijesti.ba.

(Vijesti)