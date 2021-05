Prof.dr. Senadin Lavić : “Lessova predviđanja su “čitanja iz fildžana” jer ne računa da bosanski narod neće stajati spuštenih ruku”

Mnogo toga je ovih dana izgovoreno u kontekstu budućnosti Bosne i Hercegovine. Ne baš lijepu, kako nam, između redova poručuju “vrli pitci neki”.Pominju se i mape, a to nikada nije bila dobra vijest za regiju. Posijano je, kako bi kazala Vesna Pusić, “đavolje sjeme”!

U nečemu što bi mogla biti samo sistematska akcija, svojevrsni hibridni rat, regionalni lideri mašu “non-paperima”. Posljednji je onaj Milorada Dodika, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, stavljajući opet pitanje Kosova i BiH u isti kontekst. Narodna skupština RS, očito Dodikovim migom, govori o inicijativi za “konačno rješenje” u kojem spominje “samoopredjeljenje”.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin poručuje da je

ujedinjenje “srpskog sveta” počelo i da se “ne može zaustaviti”, dok predsjednik Skupštine Srbije i Miloševićev portparol Ivica Dačić maiciozno izjavljuje “da je za Srbiju dobra stvar to što se prvi put u nekom papiru, iako nezvaničnom, govori o mogućnosti neke vrste ujedinjenja RS i Srbije”

Destrukcija Europe

I hrvatski “non-paper” bit će ovog mjeseca na dnevnom predu zasjedanja europskih institucija.

“Bosna kao predmet opsesivnih i ekspanzionističkih politika prvih susjeda stara je naracija iz 19. stoljeća. Bosna i Hercegovina je danas, međutim, internacionalno priznata država”, govori za Radiosarajevo.ba profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu prof. dr. Senadin Lavić.

Među onima koji proriču krvavu budućnost Bosne i je i notorni Timothy Less, čovjek znakovitog prezimena, od kojeg se, evo, ogradila i Ambasada Velike Britanije u Sarajevu. Prevedeno na narodski jezik, on poručuje da “srpskog sveta” mora biti jer BiH ne može da se odbrani i ne može da opstane.

“Less ima zadatak da oblikuje narativ koji bi opravdao velikosrbijanski ekspanzionizam i osvajačke aspiracije. On priča ono što želi i misli velikosrpska politika u propagandnom, hibridnom ratu. To radi na jedan prljav način, bez ikakve valjane argumentacije, “odokativnom” metodom, bez uvjerljivih evidencija, bez razumijevanja povijesne situacije, bez obrazloženja koja bi bila logički koherentna i prihvatljiva”, veli Lavić za Radiosarajevo.ba.

Po Laviću, sve je to naglabanje desničarskih krugova i fašista koji bi se bavili promjenom karte Europe.

“Ovo nastrano “razdjeljivanje Bosne” kroz “non-paper-” i tumačenja procesa sa stanovišta desnice direktno vodi u destrukciju Evrope. Strateški cilj antibosanskih snaga je, odavno poznat, uvesti Rusiju na Balkan i uz njezino prisustvo završiti osvajačke projekte. Oni u Beogradu misle da to mogu u ovome povijesnom trenutku i da će poslije toga nastupiti raj na zemlji! “, rekao je.

Čitanje iz fildžana

Nadalje, tvrdi da je Less ustvari opredijeljen jednostrano i pokazuje se kao neznalica i huškač

“On populistički “štanc” plastic words i ispunjava planove antibosanskih politika. Tako on konstruira jedan ideološki okvir o beznađu iz kojeg se niko ne može izvući, kao prokletstvo evropskog nihilizma s početka 20. stoljeća, a to je samo druga verzija agresije iz 1990-ih. Ako je Velika Britanija višenacionalna država to Less ne bi trebao primjenjivati na Bosnu koja je multietnička država, ali je jedna država-nacija. Bosna nije višenacionalna država, nije složena država i nije država bez institucija! “, smatra Lavić.

Lessova proizvoljnost i neodgovornost, po Laviću, najviše svjedoče o njemu samom, o njegovom rejtingu i kapacitetu.

“On se ponaša kao opasan zloguki obmanjivač javnosti, onaj koji bi trebao zastrašiti stanovništvo naše zemlje, i obmanuti nas danas kao što su nas neki predstavnici IC obmanjivali od 1990-ih da bi destruirali Bosnu. Prije svega, ne treba nikada zaboraviti odnos Johna Majora i Douglasa Hurda prema Republici Bosni i Hercegovini i njezinom narodu! On zaboravlja da su Bosanci brojni i da ima ko Bosnu braniti od srpskih pustih snova i planova”, konstatira Lavić, te zaključuje.

“Lessova predviđanja su “čitanja iz fildžana” u pravom smislu riječi, jer ne računa da bosanski narod neće stajati spuštenih ruku. Već 25 godina sramni predstavnici određenih institucija iz evropskog prostora traže izdajničke grupe koje bi mirno pristale da Bosne ne bude – ali to neće ići”.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)