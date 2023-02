Prof.dr. Senadin Lavić: Danke Jan Böhmermann (ZDF)

Odluke Ch. Schmidta od 2. oktobra 2022. poremetile su postepeno napredovanje Bosne i Hercegovine u procesima demokratizacije društva. Schmidt je izletio na bosansku političku scenu kao kolonijalni upravnik i nametnuo “pravila igre” za izbore po kojima se izbori nisu održali. To je nedopustivo u savremenoj demokratskoj Evropi. On je mislio da će svi šutjeti i da niko neće ni pokušati reći da to ne smije raditi u jednoj krhkoj i postgenocidnoj demokratiji na jugoistoku Evrope.

Piše : Prof.dr. Senadin Lavić

Gospodin Ch. Schmidt je trebao biti implementator civilnog dijela mirovnog sporazuma iz Daytona 1995. Samo to mu je opis posla – implementacija civilnog dijela sporazuma koji su zaraćene strane Bosna, Srbija i Hrvatska potpisale. On se treba držati svojih ovlaštenja propisanih u Anexu X i to je sve što treba da radi u Bosni.

U aktualnoj ciničko kakofoniji evropskog i balkanskog svijeta gotovo niko nije osjećao ni primjećivao da nešto nije u redu s hrvatskom diplomatijom i politikom u okvirima EU, a u vezi s Bosnom i Hercegovinom. Nekoliko zadnjih godina, gotovo sva je hrvatska politika iz Zagreba zabavljena i okupirana bosanskom situacijom na jedan endehaovski bezobziran i sramotan način. Činilo se da evropske oči ne vide i da evropski političari ne razumiju nivo niskosti zagrebačke politike prema Bosni. Glavni dužnosnici hrvatske politike su se pohvalili da su imali bitan uticaj na odluke gos. Schmidta i protežiranje interesa Čovićevog HDZ u Bosni. Iz te bahate svemoći i osionosti neki su se ponovo počeli zaklinjati u tuđmanizam i mudroslovili o vizijama “oca hrvatske države” koji je lupetao najogavnije gluposti nižerazrednog povjesničara čija je ideja i zamisao povijesnog procesa određena nacionalističkom zaslijepljenošću. Istina je, nažalost, da F. Tuđman nije podnosio bosanske muslimane i prema njima se odnosio prilično etnofaulistički.

I onda kao grom iz vedra neba pojavljuje se satirična ekipa u ZDF Magazin Royale. Gospodin Jan Böhmermann je u satiričnom obliku dezavuirao plitkost poteza gospodina Schmidta i pokazao šta rade zadrti srpski i hrvatski nacionalisti. Naravno, to se ne odnosi na cjelinu srpskog i hrvatskog naroda, tako da etno-fašisti ne mogu reći da je neko okarakterizirao cijele narode. Šta tek treba reći o Dodiku, Vučić, Plenkoviću ili Čoviću, o njihovim zakulisnim i spornim poslovima u zadnjih desetak godina? Nažalost, Zagreb je našao gospodina Schmidta, da, možda u neznanju, provodi tuđmanizam i projekcije UZP-a u Bosni i da na silu, kršeći demokratske procedure i običaje, nameće proizvoljne i samo jednoj političkoj grupi pogodujuće odluke.

Sve to je gospodin Böhmermann raskrinkao za dvadesetak minuta koristeći se preciznim i provjerljivim činjenicama bez pokušaja da ad hominem argumentacijom demaskira neprihvatljivo djelovanje i ponašanje Ch. Schmidta na mjestu Visokog predstavnika. Jasno je da je Ch. Schmidt doveo do besmisla vlastitu poziciju i da njegovo djelovanje u potpunosti postaje suspektno i neprihvatljivo za interese bosansko-hercegovačke javnosti koja je prilično zarobljena etnopolitikom bošnjačkog, hrvatskog i srpskog etnicizma kao forme političkog tribalizma koji onemogućava građansko društvo i demokratsku državu u Bosni. Gos. Schmidt je svojim odlukama pogodovao premoći i dominaciji etničko-religijske politike u Bosni i time je državu udaljio od kantovskog imperativa da se dostigne građansko društvo.

Satirično dezavuiranje gos, Schmidta izazvalo je nekoliko reakcija u Njemačkoj koje su potaknute neznanjem situacije na terenu. Tako Berliner Zeitung kazuje: “Böhmermann ne krije da Christian Schmidt nije dorastao ovom zadatku i da instrumentalizira Bonske ovlasti, podržavajući nacionalističku agendu u ovoj zemlji”. Njemačkoj politici u Evropi svakako ne odgovara da se spominje nesposobnost, nedoraslost i saradnja s nacionalistima gos. Schmidta. Na poseban način, također, novinar FAZ Michael Martens pokušava pripisati nekompetentnost ekipi ZDF Magazin Royale i pokazati prstom na “malu lobističku grupu” koja vlada medijskim prostorom. Slične optužbe se stavljaju na račun Jevreja kada ih se želi demonizirati kao opasne igrače iz sjene. Tako ispade da Bošnjaci i Jevreji imaju najopasniji lobi na planeti. Oni mogu pomjeriti planete – ako hoće!

Martens se pravi nevješt i neće da naglasi i podsjeti da dvojac Čović i Dodik radi planski, koordinirano i istrajno na destruiranju institucija države stvarajući nered i praveći sliku države bez vladavine prava. To je strateški udar sh pakta koji Schmidt ne sankcionira, a Martens možda smatra opravdanim. Često se mogu čuti antisemitske, antibosanske i rasističke izjave ljudi iz tog antibosanskog pakta. Šta će Martens reći ako se i o Čoviću i Dodiku naprave slični “satirički radovi” da bi evropska javnost vidjela kakva vrsta političara još postoji u Evropi. Zar je zabranjeno raskrivati fašističke tendencije u ovome dijelu Evrope? Zar je dozvoljeno destruirati bosanstvo po svim dimenzijama postojanja i to smatrati politikom i kulturom? Tom barbarstvu mora se stati ukraj.

U cijelu priču se uključio i gos. J. Juratović da objasni da satirička ekipa sa ZDF nije baš “sve tačno objasnila”. Posebno jedna novinarka! Naravno, on ne navodi šta to nije tačno ili šta je to pogrešno! Izgleda da Juratović nema optiku objektivnosti prema Bosni. On bi, možda, volio da se u tišini i neznanju, daleko od očiju evropske javnosti, nastavi združeno potčinjavanje Bosne od strane Srbije i Hrvatske.

Evidentno je novo stanje u kojem višeglasje o Bosni ne može biti potisnuto ili zabranjeno samo jednom verzijom predstavljanja bosanskih činjenica koju su radili Ž. Zovko i kadrovi HDZ-a u Evropskom parlamentu. Odsada mora biti jasno svakome da će o Bosni govoriti i Bosanci!

Zato, Danke Herr Jan Böhmermann i saradnici na ZDF.