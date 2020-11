Prof.dr. Senadin Lavić : “Borrell je našim političarima očitao lekciju o identitetu!”

Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Senadin Lavić prokomentirao je za “Slobodnu Bosnu” poruku koju je tokom boravka u Sarajevu izrekao Josep Borrell, visoki predstavnik EU za vanjsku politiku.

Španski diplomata govorio je, između ostalog, o BiH kao vrlo složenoj državi, odnosno zajednici različitih identiteta.

– Bosna i Hercegovina jeste vrlo složena država. Ona je zajednica različitih, pa ne mogu reći nacionalnosti, jer je to “nacionalno” uvijek s nekim negativnim prizvukom – kazao je Borrell pa pojasnio:

– Reći ću da je to država s različitim identitetima… Mi u EU na to gledamo iz perspektive lokalnih zajednica i građanstva radije nego nekog nacionalnog identiteta. Imate dosta stvari koje treba da prevaziđete. Naravno da identitet treba čuvati, ali on je pluralna kategorija. Ja sam Katalonac, Španac, Evropljanin. Sve su to moji identiteti. I oni nisu međusobno suprotstavljeni. Nema tu ništa sporno. Identitet može imati više slojeva. Ljudska bića su odraz kompleksne realnosti. Što duže živite, sve je kompleksnije. I to nisu identiteti koji su međusobno suprotstavljeni. Ne smeta da budem Katalonac, Španac, Evropljanin. Isto kao što ne smeta da neko bude Hrvat, Srbin ili Bošnjak, a istovremeno Bosanac i Hercegovac i Evropljanin. I to je nešto što je tajna Evrope. Evropa ne poništava nikakav identitet. On jeste važan nama kao ljudskim bićima, ali može postati i opasno oružje ako gurate identitet do svojih limita i mislite da je to nespojivo s nečim drugim. Onda to postane istinska prijetnja – kazao je Borrell pa ponudio odgovor na vlastito pitanje šta je uopće indentitet.

Profesor Senadin Lavić potpuno se slaže sa stavom koji zastupa ovaj iskusni evropski diplomata.

– Čini se, nažalost, da uvijek moraju doći ljudi sa strane i objasniti domaćim političkim oligarhijama pojmove savremene političke prakse u Evropi. Josep Borrell je održao lekciju nekim političarima u Bosni i Hercegovini i naglasio da je ljudski identitet pluralan, višeslojan i kompleksan. Taj vidik se može primijeniti na BiH danas – kaže za “Slobodnu Bosnu” dr. Lavić.

Profesor Lavić smatra da je u identitetnom smislu BiH kao i sve druge evropske države.

– U BiH postoje lokalni (regionalni), jezički, etnički, ekonomski, religijski, rodovski, klasni, politički, sportski, partijski, poslovni, obrazovni itd. IDENTITETI. Ti identiteti se međusobno ne isključuju – oni su komplementarni. U svim evropskim zemljama/državama žive različite etničke (narodne) grupe i međusobno se prožimaju. Te etničke grupe imaju svoje identitete oblikovane na različitim osnovama. Današnje zapadnoevropske države su pojmljene kao političke zajednice građana – ne etničkih grupa ili etničko-religijskih kolektiva – i zato se čuje često oznaka država-nacija ili nacija-država. To kazuje, jednostavno, da su svi građani jedne države, bez obzira na njihove kulturne identitetne oznake, dio te države-nacije. Svi građani Francuske su francuska nacija! Švicarci su nacija bez obzira na to što se sastoje od diferenciranih etničkih grupa! Evropljani se trude da sve te etničke grupe budu zaštićene zakonima u ostvarivanju njihovih građanskih i ljudskih prava. Zato je svetinja demokratskog poretka vladavina prava i poštivanje volje građana – smatra dr. Lavić.

Profesor Lavić tvrdi da velikosrbijanski i velikohrvatski nacijski hegemonizam, uz klasičnu bošnjačku smušenost i dezorijentiranost, obmanjuju decenijama građane kroz populističke projekte agresivnog nacionalizma.

– Taj pogubni antibosanski tronožac neprestano insistira na lažnom principu o “konstitutivnosti tri naroda”. Tako je država Bosna i Hercegovina zarobljena u etničko-religijski politički model, gdje se vodi “plemenska” politika za teritorije “plemena”, a potiskuje se i potpuno zanemaruje državljanska (nacionalna) politika i bosanski nacionalni identitet. Bosni se ne dozvoljava da živi svoje bosanstvo. To je glavni rezultat devedesetih godina, otkad je Republika Bosna i Hercegovina kao država svojih građana srušena agresijom etničko-religijskih politika. Naravno, iza toga je stajao širi dogovor izvan BiH koja je postala predmet beogradskih i zagrebačkih ekspanzionističkih aspiracija – tvrdi dr. Lavić.

Naš sagovornik smatra da bi građani BiH danas morali znati da je nacija, između ostalih značenja, pojam kojim se ukazuje i na širi politički poredak u koji se mi moramo odgovorno uklopiti.

– To je svjetski poredak nacija! Mi moramo postati u evropskom kontekstu “susjedstvo koje je izvor stabilnosti i partnerstva”, kako kaže J. Borrell, prostor saradnje i razumijevanja, kultura mira i slobode. Oni koji danas u BiH zagovaraju “etničko-religijsku politiku”, “etnički ključ”, “etnički izborni zakon”, “konsocijacijska geta za etničke grupe”, “konstitutivnost” naroda umjesto ravnopravnosti građana i slične nazadnosti, okreću se u dijametralnom pravcu od današnjeg evropskog svijeta. Oni ovu zemlju vuku u nacionalističku patologiju, fašizam, mržnju i konflikte jer je to model kojim novonastale oligarhije i političke grupacije održavaju svoje pozicije koje su zauzeli od devedesetih godina – kaže dr. Lavić, koji naglašava da mnogi nadobudni analitičari u Bosni i Hercegovini još objašnjavaju politiku i političku djelatnost kategorijalnim aparatom 19. stoljeća i predstavama iz Varšavskog pakta, koji se urušio 1989.

– Bosna, međutim, pripada Evropi, mediteranskom i euroatlantskom svijetu, nikako “istočnom” političkom bloku i modelu političkog organiziranja. Ali, prije svega, Bosna je zemlja/država Bosanaca, svih njezinih građana – kaže na kraju razgovora dr. Lavić.

(Slobodna Bosna)