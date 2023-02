Prof.dr. Sead Turčalo : “Ključno je da lider stranaka okupljenih oko SDP-a i lider SDA počnu razgovarati o opcijama koje ne uključuju blokadu”

“Mislim da je reakcije države kada je riječ o pomoći Turskoj, u jednom dijelu do ljudskog faktora, odnosno same činjenice da ministar sigurnosti nije našao za shodno da po automatizmu da saglasnost koja je potrebna kada se radi o međunarodnoj pomoći”, istakao je u Rezimeu dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sead Turčalo.

“S druge strane ne iznenađuje me da je entitetska pomoć išla na ovakav način, budući da zaista postoji, pogotovo u Republici Srpskoj, ta potreba da se pokaže da BiH se sastoji od entiteta, što je apsolutno netačno. Entiteti crpe svoju egzistenciju iz BiH, a ne obrnuto. Mislim da su upravo ovakve tragedije mjesto i vrijeme u kojem ne možete razmišljati na način da dobijete neki politički poen ili da pokažete da različito tretirate jednu ili drugu entitetsku civilnu zaštitu itd. Dakle bilo je u prvom redu do jednog ljudskog faktora, u drugom do te potrebe da se naglasi ta entitetska ili ustavna konstitucija BiH kakva jeste što je jedan pogrešna poruka i nema humanitaran karakter.”

Kaže da se, kada je riječ o formiranju vlasti na nivou Federacije, blokada još nije desila.

“Vidjećemo da li će se dešavati. Borba je nešto što je proizvod nesnalaženja. Mislim da stranke koje su okupljene oko SDP-a nisu razumjele činjenicu da u Federaciji imamo dvodomni Parlament i da je takva parlamentarna struktura upravo zbog toga da imate i građansku reprezentaciju kroz Zastupnički dom i etničku kroz Dom naroda i da se na taj način pravi balans između građanskog i etničkog. U ovom trenutku je potrebno razgovarati.Očigledno da su većine u Domu naroda i u Zastupničkom domu različite i da sada ulazimo u fazu onoga što je zaista politika, a politika jeste da proizvedemo neku vrstu dogovora, odnosno da iz takve situacije dobijemo najbolje moguće rješenje. Intervenciju međunarodne zajednice smo imali u izbornoj noći, tada je visoki predstavnik nametnuo svoju odluku, intervenisao u demokratski proces na način koji nije primjeren, pogotovo u izbornoj noći i sada bi jedna nova intervencija potpuno obesmislila demokratiju kao takvu, odnosno izbore kao jedan od najvećih izraza demokratije.”

Turčalo smatra da su te izmjene trebale pogodovati HDZ-u, ali da se unaprijed znalo da će ono što će pogodovati HDZ-u pogodovati i SDA-u.

“Pokazalo se i kroz posredne izbore u Dom naroda BiH da je ta stranka osvojila nadmoćnu većinu delegata u Domu naroda. Imamo jedno faktičko stanje da SDA i DF imaju dominantnu većinu u Klubu Bošnjaka u Domu naroda i da po tome čine neku vrstu nezaobilaznog faktora u svrhu imenovanja predsjednika i potpredsjednika Federacije.”

Nije isključeno ni da Federacija i naredne četiri godine ima tehničku Vladu

Navodi da je vrijeme saveznika SDA-u.

“Protokom vremena rastu dionice SDA i mogućnost da ostane dio vladajuće strukture FBiH. Pogotovo što ne vidim da na pozive visokom predstavniku da interveniše baš HDZ preko nekih koji kreiraju javno mnijenje u prostoru koji je dominantno hrvatski pokazuju da bi nova intervencija visokog predstavnika dugoročno mogla imati negativne efekte po sami HDZ. Mislim da tu i protok vremena i nove perspektive koje dolaze sa te strane otvaraju prostor SDA-u da postane bio vladajuće većine. Ono što bi bilo loše po Federaciju BiH jeste da i naredne četiri godine imamo neku tehničku Vladu, ali čak ni to nije isključeno.”

Turčalo ističe da imamo neku vrstu negativne međuovisnosti između stranaka okupljenih oko SDP-a koje žele da predsjednik SDP-a bude premijer Federacije i sa druge strane SDA koja polaže pravo na potpredsjednika Federacije.

“Blokada se nije desila, ali se najavljuje i sa jedne i sa druge strane. Onog trenutka kada gospodin Nikšić kaže da će razgovarati sa visokim predstavnikom, osim što delegira ono što je stekao izbornom voljom građana on istovremeno šalje poruku da je spreman blokirati izbor potpredsjednika Federacije ukoliko on dolazi iz SDA. SDA šalje praktično istu poruku. I praktično ulazimo u situaciju da i jedan i drugi politički blok šalju signale da su spremni nešto blokirati. Ne otvara se prostor za razgovor, a mislim da je ključno upravo da lider stranaka okupljenih oko SDP-a i lider SDA počnu razgovarati o opcijama koje ne uključuju blokadu.”

Smatra da ne postoji jedinstvo ni na relaciji Osmorka-HDZ-SNSD.

“Primijetili smo da na federalnom nivou i na državnom nivou imamo različita programska načela. Dakle imamo već na nivou nekih strateških ciljeva razlike. Isto tako imamo jasnu situaciju da SNSD i stranke okupljene oko SNSD-a predstavljaju opoziciju državi, a to je ono što svakodnevno čujemo od strane lidera te grupacije stranaka i predsjednika RS-a. Mislim da je zaista potrebno da stranke koje sada čine vladajuću koaliciju na državnom nivou reaguju. U procesu formiranju vlasti tih reakcije nije bilo, bili su izloženi ucjenjivačkom pristupu od strane oba partnera u vlasti. Smatra da nije moglo doči do dogovora da dobijemo ministra sigurnosti koji apsolutno ne ispunjava uvjete da bude na poziciji na kojoj se nalazi. I najvažnija stvar jeste da sporazum u kojem ne stoji eksplicitno euroatlanske integracije je nešto što se ne može potpisati.”

Naglašava da je želja za vlašću nešto što rukovodi svaku političku partiju.

“Naravno ona se uvijek opravdava nekim višim ciljevima, ali u ovim situacijama smo zaista imali olako pristajanje na ucjenjivačku politiku. Najveći teret je da mogu postati žrtve vlastitih obećanja.”

Turčalo pojašnjava da niz godina imamo otvorenu prijetnju od Ruske Federacije.

“Svaku aktivnost bilo koje države koja ide prema NATO savezu ona može tretirati kao neprijateljsku i očigledno da to Ruska Federacija u slučau BiH radi. Ne očekujem da Ruska Federacija bude izvršilacu tom smislu, ona ima dovoljno marioneta u ovom regionu kojima može dati nalog. Gospodin Dodik je davno prešao jednu vrstu linije sa koje nema povratka.”

(Kliker.info-FTV)