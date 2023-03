Prof.dr. Šaćir Filandra : Izjava reisa Kavazovića upućena bošnjačkim političarima koji formiraju vlast

Bošnjački nacionalizam nije i ne treba biti nikakav odgovor na prisutni hrvatski i srpski nacionalizam, rekao je profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra, a izjavu čelnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je nazvao nedovoljno iznijansiranom i nepotrebnom “takvim tonom”.

Premda je vjerski poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović odbacio kritike i rekao da je „zadnji koji bi pozivao na rat“, njegova ranija izjava da Bošnjaci trebaju biti spremni braniti Bosnu i Hercegovinu i oružjem, i dalje nailazi na oštre reakcije.