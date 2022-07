Prof.dr. Neven Anđelić: Šta ostavka Johnsona znači za Veliku Britaniju, ali i BiH i Balkan?

Britanski premijer Boris Johnson podnio je danas ostavku na mjesto predsjednika vladajuće Konzervativne stranke.

Ali je, kako prenose svjetske agencije, najavio da će nastaviti služiti kao predsjednik vlade dok mu stranka ne izabere nasljednika.

“Proces izbora novog lidera treba početi odmah. Danas sam imenovao novu vladu, koja će nastaviti služiti, kao što ću i ja, do izbora novog čelnika”, rekao je on ispred Downing Streeta 10.

Dugo čekana ostavka

Šta za Veliku Britaniju znači navedeni događaj i kako bi se on mogao odraziti na Zapadni Balkan? Kako bi mogao izgledati izlazak iz krize? O tome za portal Radiosarajevo.ba govori profesor međunarodnih odnosa na Regents univerzitetu u Londonu,dr. Neven Anđelić.

“Sama ostavka je bila dugo očekivana. Isto tako je dugo očekivano bilo da on neće podnijeti ostavku osim ako ne bude kakve druge mogućnosti. Na kraju se to desilo da je napravljen historijski nezabilježen pritisak unutar same vlade na premijera, te je došlo do te ostavke. Johnsonov mandat je obilježio niz, nazovimo to, zanimljivim incidentima. Na taj način je on održavao popularnu podršku i dobio je izbore nezabilježenom većinom još od Margaret Thatcher 1987. godine. Pokazalo se da, koliko god zna dobro organizirati predizbornu kampanju, da ne zna formirati vladu i vladati zemljom“, započinje profesor Anđelić.

Podsjeća kako je načinjen cijeli niz propusta u odnosima s Europom i Europskom unijom.

„Nerazumijevanje sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su uglavnom saveznica, po pitanju Sjeverne Irske. Isto je problem sa EU. Pokušaji da se ne pridržava, ne samo datih obećanja, već i potpisanih međunarodnih ugovora. Prijetnja da će se istupiti iz Evropske konvencije za ljudska prava! To su uradili samo Rusija, na početku agresije na Ukrajinu, te Grčka kad je bila pod vojnom diktaturom 1969. godine! Dakle, sav taj niz problematičnih politika je obilježio njegovu vlast. Uz duhovite opaske, komentare, pojave u javnosti koje su privlačile pažnju“, dodao je.

Odlučnost u Ukrajini

Mandat Johnsona su obilježile, kaže, i laži, o kojima otvoreno govore britanski mediji.

“Riječ je o nizu pogrešnih interpretacija događaja koji se nisu tako desili tako davno. Posljednji u niz je bio prošle sedmice kada je jedan od njegovih bliskih saradnika bio optužen za seksualno uznemiravanje. Johnson je tvrdio da takvo nešto nije znao. Poslije se ispostavilo da jeste znao! Štaviše, tu osobu je Johnson promovirao znajući za njegovu prošlost koja je ponavljala. To je bila kap koja je prelila čašu“, podvlači Anđelić, podsjećajući i na slučaj „dernečenja“ u uredu premijera u Downing Streetu kada je cijela zemlja bila zaključana.

„Sve to je on uspijevao da odagna, skrećući pažnju na neke međunarodne uspjehe poput ukrajinske krize gdje je Britanija vejrovatno najglasnija u podršci Ukrajini i gdje je on lično bio najprivrženiji ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom u namjeri da simbolički iskaže podršku. Gdje Britanija zaista dostavila brojno naoružanje, neke strateške savjete i treninge za vojsku“, rekao je sagovrnik portala Radiosarajevo.ba.

Politika na Balkanu

U tom kontekstu govori i o politici prema Zapadnom Balkanu.

„U svoj nepredvidivosti Johnsona i njegove vlade – politika prema Zapadnom Balkanu se ogleda u konzistentnosti. On tu nastavlja politiku Therese May pod čijom vlašću je počeo povećan interes za Balkan, i to nakon više od 10 godine uspavanosti Velike Britanije i Zapada što se tiče Balkana i posebno BiH. Primijetili su da neke druge sile, prvenstveno Rusija su prisutne u tim područjima. Vlada premijerke May je formirala timove, Dom lordova, Foreign Offic…, eksperti su poslani na Zapadni Balkan da pripreme izvještaje o tome šta se dešava i preduzmu mjere“, naveo je.

Sve je to, veli, bilo u kontekst koncepta Brexita, znači nove pozicije Velike Biranije na međunarodnoj scenu.

„Kada se sve to sagleda, Britanija je polako počela da priprema preventivnu politiku, da spriječi maligni utjecaj drugih sila, prvenstveno Rusije na Zapadnom Balkanu. Kada je eskalirala kriza na istoku kontinenta poslije invazije Rusije na Ukrajinu, Britanija je bila ustvari u potpunosti spremna za preventivno djelovanje na Zapadnom Balkanu. I to smo sagledavali posljednjih mjeseci u pojačanom prisustvu bezbjedosnih trupa, odnosno vojnih trupa“, smatra Anđelić.

Podsjeća da one brojčano nisu naročito porasle, ali kvalitativno itekako jesu.

„Kvalitetom, sadržajem, sofisticiranošću te podrškom Oružanim snagama BiH (OSBiH) od strane Velike Britanije se iskazuje direktno nastojanje da se ojača taj element u strukturi vlasti BiH. To, također, šalje se poruka potencijalnim malignim utjecajima iz drugih centara moći da je ta teritorija definitivno izgubljen za njih i da je osigurana od strane Zapada, gdje Britanija sebe vidi kao broj 2, odmah iz Amerikanaca u novoj konstelaciji odnosa“, pojasnio je Anđelić.

Ko su mogući nasljednici?

Govoreći o mogućim nasljednicima ili nasljednicama Johnsona Anđelić je primijetio kako je aktuelna ministrica vanjskih poslova Velike Britanije, Elizabeth Truss, stigla u Indoneziju na sastanak Grupe 20 najrazvijenijih svjetskih ekonomija, ali se odmah vratila nakon što je saznala za premijerovu ostavku.

„Očito ima namjeru da se uključi u tu trku za nasljednika ili nasljednicu Johnsona. I u prethodnim situacijama, kada je bilo glasanje o povjerenju vladi Johnsona, Truss je figurirala kao jedna od favoritkinja za tu poziciju. Posljednje vijesti, ipak, govore da je trenutni favorit kod članstva konzervativaca ministar odbrane Ben Wallace, što opet govori u situaciju u kojoj smo danas generalno u svijetu. O pokušajima uspostave novog međunarodnog poretka gdje odbranbena politika, a kako je vodi Ben Wallace, ima podršku u tom dijelu glasačkog tijela“, ocijenio je Anđelić.

Zaključuje da bi Johnson vjerovatno trebao da ostane do izbora nasljednika i zbog toga što većina njegovog kabineta želi biti u utrci za premijersku dužnost.

„Time diskvalifikuju sebe da budu vršitelji dužnosti. Kod pitanja imenovati nekog ko nije kompetentan ili je bez iskustva, ili zadržati Johnsona, a ove pustiti da prođu kroz izborni ciklus, mislim da smo bliže ovom drugom secanriju, iako postoji pritisak da je Johnsonu onemogući da preko ljeta ostane u Downing Streetu.