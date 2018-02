Prof.dr. Nerzuk Ćurak : Glavni resurs moći u našem društvu je glupost!

Nedavno je u izdanju „Buybooka“ izašla nova knjiga dr. Nerzuka Ćurka, profesora sarajevskog Fakulteta političkih nauka, novinara, publiciste, pod naslovom „Od Erosa do Polemosa“.

U knjizi su sabrani intervjui koje je ovaj izvrsni intelektualac u posljednjih petnaest godina dao medijima u zemlji, regionu, širom Evrope. Pitamo ga zato na početku razgovora zašto baš intervjui, zašto je odlučio objaviti ono što je već objavljeno.

„Od Erosa do Polemosa“ – kako je zemlja sustavno uništavana

– Zato što sam procijenio da to ima punog smisla. Kada sam vršio jednu naknadnu analizu naprosto intervjua koje sam dao u tih 15 godina, shvatio sam da bi vrijedilo to objaviti kao knjigu. Više je razloga za to. Prvi je jedno odsustvo historijske svijesti u našoj zajednici, pri čemu se brzo zaboravlja, ne vodi se računa o nekim, rekao bih, punktnim političkim, kulturnim tačkama povijesti. U naknadnim interpretacijama i tumačenjima neki događaji dobiju sasvim drugačiji smisao, ovisno ko je u datom trenutku politički najsnažniji.

Kad se vratite na sadržaj, pitanja, teme o kojima ste govorili, jeste li umorni od ponavljanja istog? Jer, sve je gotovo isto kao i prije 15 godina.

– E, pa to vječito ponavljanje je jedan od razloga zašto sam objavio ove intervjue.

Jeste li htjeli, objavljujući ono što ste već rekli, da nam poručite – eto, vidite da sam vam govorio…

– Ja sam javni intelektualac, pokušavam da odgovorno radim svoj posao i htio sam da prezentiram svoju intelektualnu platformu bez ikakvog skrivanja. Ni slova nisam izmijenio. Šta sam govorio 2003., to sam i sada objavio, da ljudi vide kakve smo turbulencije prošli, kakvog smo neugodnog reisa imali, kakve smo imali političare, kako je zemlja sustavno uništavana, kako je prokleti Dejton iscrpio intelektualne potencijale zemlje, uništio najvrednije ljude. Ovo se čita kao politički triler. Možete vidjeti u kojem pravcu je sve otišlo. Možete vidjeti je li moglo otići i u drugom pravcu da smo imali kompetentnije donosioce odluka.

Knjiga nosi zanimljiv naslov „Od Erosa do Polemosa”, pa bih je mogla prevesti kao – krv, znoj i suze na Vaš način.

– Prvi razlog za taj naslov je moja posveta novinarstvu. Dugo sam bio novinar i urednik i htio sam tim naslovom, u kome je sadržana ideja razgovora, kao fundamentalnog komunikacijskog sredstva novinarstva, da odam počast ideji razgovora.

Je li to jalov posao, istrajavati na ideji razgovora?

– Ne! Ja smatram da je upravo razgovor, dijalog, razmjena argumenata, ono što zajednicu vodi naprijed. Eros je, kako je to još Platon definirao, filozofski nagon za pronalaženje ideja, smisla i vječna želja za posjedovanjem dobra. Eros je također vrsta prisnosti, povišenog smisla između ljudi koji razgovaraju. Polemos je polemika, razgovor, rat riječima. Naslov zato suštinski korespondira sa sadržajem knjige. Moji su intervjui neka vrsta eseja u dijaloškoj formi i mogu bez ikakve zadrške izdržati probu vremena.

Jeste li se, čitajući intervjue, podsjetili stvari koje ste zaboravili, a trebali smo pamtiti?

– Mene je u objavljivanju knjige motiviralo nešto što me vodi kroz život – vjerujem da bi nama svima bilo bolje kad bi svaki čovjek odgovorno radio svoj posao. Vidim da sam se trudio u tome i da sam pokušao da na osnovu svog autonomnog mišljenja, obrazovanja, umnosti, intelektualnog angažmana, pomognem koliko se može ovoj zajednici da izađe iz ove stravične kvadrature kruga. Nažalost, i ova knjiga potvrđuje da je naš ključni problem propast znanja, trijumf gluposti. Iznenadit ćete se, ali tvrdim da je glavni resurs moći u ovom društvu glupost. Ovdje se vlada glupošću. To je ono što mene najviše uznemirava.

Živimo u zemlji gdje je nenormalnost postala normalnost

Znači li to da smo i mi kojima vladaju također glupi?!

– Pa, glupo je tako reći, ali nevjerovatno je koliko je znanje postalo irelevantno.

Kažete da je knjiga „Od Erosa do Polemosa“ ozbiljan politički triler, knjiga o agoniji BiH, malog Balkana, velikih nacionalizama. Puno velikih riječi za tako mali prostor.

– Jedan drugi relativno mali prostor u globalnom kontekstu je Skandinavija. Ali, za Skandinaviju ne možemo reći mali prostor velikih nacionalizama. Iako, dio je Evrope, koji je imao intenzivnu i snažnu historiju. Nažalost, iako smo mi mali, svakog dana, mnogo godina svjedočimo da su nacionalizam, nasilje, agonijska parohijalno militaristička kultura uzrok našeg neuspjeha. Jedna vrsta užasavajuće dominacije muške gluposti! Mislim tu na tendenciju sirove sile koja vlada i koja u potpunosti perpertuira, banalizira i relativizira znanje.

Da skratimo, Frojd bi ovdje imao puno posla!

– Da, jer živimo u zemlji gdje je nenormalnost postala normalnost. Tako je nacionalizam nenormalna normalnost. Mi smo uvučeni u mrežu pojmova koji su toliko nenormalni da bismo ih trebali baciti na smetljište povijesti. A oni ne samo da nisu nenormalni nego su najnormalniji registar naše svakodnevice. Upravo bi jedna psihoanalitička interpretacija, politička psihologija bila možda jedna od najboljih metoda da bi se razumjelo u šta smo to mi upali. I ne možemo da izađemo iz toga. Ljudima je potpuno normalno da živimo partikularni svijet, da se ljudi potvrđuju samo kroz kolektivne identitete, da vladajućim oligarhijama nije stalo do čovjeka uopće, nego do apstraktnih nacija. Sve što je nenormalno u ovoj je zemlji normalno! I dok mi to ne promijenimo, agonija će trajati.

Kad smo, kako i zašto pristali na tu nenormalnu normalnost?

– Rat je učinio svoje i proizveo nove nekompetentne upravljačke „elite”. Sramota je to zvati elitama! Devastirano je obrazovanje, akademija, na univerzitetu imate toliko ljudi koji ni na koji način ne zaslužuju da budu univerzitetski radnici, jer im je upravo rat, ideološka poslušnost, mreža ličnih veza, omogućio da prodru u akademsku zajednicu. Sve su to instrumenti devastacije jednog društva. Onda je uslijedilo poraće, a ovo naše traje 25 godina. Imajući u vidu strukturu države, bojim se da će to postratno vrijeme trajati još ovoliko. Kad se referirate na rat, to znači da ste u tom stanju nenormalne normalnosti.

To znači da nama ne trebaju vanjski neprijatelji, jer imamo i proizvodimo naše, domaće.

– Nažalost, mi sebi moramo priznati da su snage međunarodne zajednice, one koje se još bore da se očuva ovaj stakleni, porozni suverenitet BiH, a da su snage dezintegracije najintenzivnije prisutne u samoj zemlji i kod okolnih zemalja, koje nikako da odustanu od svojih pseudoimperijalnih ambicija prema BiH.

Zašto je Nijaz Duraković govorio da će se Bosna kupati u krvi

Zašto se nikada ne odustaje od BiH? Zašto je Bosna stalna meta?

– Zanimljivo je to… recimo prostorna imaginacija BiH u geopolitičkoj kulturi srpskog nacionalizma se ne mijenja. Naprosto ne možete unutar tog intelektualnog nacionalizma u Srbiji da shvatite kako toliko dugo može trajati opsesija jednom zemljom, kao da je njihova pokrajina, njihovo vlasništvo. Naravno, sve to je krešendo dobilo kroz ove bolesne, patološke interpretacije da su i Srbija i Hrvatska Dejtonom pozvane da garantiraju BiH. Zamislite, garantiraju zemlju u čijem su rastakanju učestvovale.

Nažalost, BiH je uvijek bila zemlja defanzivne političke kulture, statične političke kulture i kao objekt bila izložena različitim ambicijama. Meni se sad pojavljuje kao problem kako da s protokom vremena se to sve manje primjećuje, da se taj kvaziimperijalizam sve više uvažava, podrazumijeva. Unutrašnji akteri u BiH, čak i oni koji su se nekad tome protivili, sad se tome ni ne suprotstavljaju. Došli smo u fazu da svako opiranje pokušaju vlasništva nad BiH se proglašava bošnjačkim nacionalizmom i unitarizmom. To je strašno!

Građanima se zabranjuje da imaju bilo kakav oslonac koji se može smatrati bosanskohercegovačkim ako ne uključuje da priznaš sve političke zahtjeve Zagreba, Beograda i njihovih epigona. U tom smislu BiH je u vrlo teškom stanju. Ja bih rekao da se i u nacionalističkoj Srbiji i u nacionalističkoj Hrvatskoj radi o provincijalnim geopolitičkim kulturama koje žele da glume velike sile. Što se tiče bošnjačke dominirajuće politike – nema sumnje da je u pitanju istinsko nerazumijevanje Bosne i Hercegovine, njene ontologije, historije, kulture. To se moglo i očekivati budući da je vladajuća bošnjačka politika generirana iz ambijenta čiji ključni sadržaj nije BiH nego religija.