Prof.dr. Mirsad Hadžikadić: Ne želimo da se cementira podjela Mostara

Predsjednik Platforme za progres Mirsad Hadžikadić na pres-konferenciji kazao je, da je ova stranka počela sa serijom protestnih šetnji u Mostaru, Sarajevu i Tuzli, kao i uskoro u Bihaću, na kojim je uputila zahtjev s tri teme, jedna su izbori, druga stanje u državi, a treća korupcija.

– Tražimo elektronske izbore, da se izbori održe, uključujući i izbore u Mostaru. Isto tako tražimo da o rješenju grada Mostara ne razgovaraju samo čelnici dvije stranke koje su dovele do ovakvog stanja, već da se uključe i građani Mostara ali i drugi politički subjekti. Isto tako smatramo da međunarodna zajednica, pravi grešku kada razgovara o BiH s čelnicima određenih političkih stranaka, a da ne uzimaju u obzor ono što druge političke stranke mogu ponuditi ili ono što građani misle – kazao je Hadžikadić.

Zbog toga on je najavio pokretanje peticije, koja će biti ponuđena građanima na potpis.

– Peticija ima tri tačke, jedna je da se prestane s monopoliziranjem rješenja Grada Mostara, koje trenutno imaju dvije stranke, da međunarodna zajednica prestane podržavati mehanizam odlučivanja koji je izvaninstitucijanih okvira i da se da pravo drugim političkim subjektima i građanima da učestvuju u tim razgovorima. Ono što imamo danas u Mostaru, prijedlog koji je dat na razmatranje, vodi ka cementiranju podjele Mostara. Taj grad nam je izuzetno važan. Mislimo da je to urnek za rješenje organiazcije gradova i izbornih struktura u BiH. Bojimo se mostarizacije BiH – kazao je Hadžikadić.

Navodi da već 12 godina u tom gradu nema izbora, te da ima indikacija da ih neće ni biti.

– Stranke koje su dovele do krize i danas samo one razgovaraju o tome, mislimo da je krajnje vrijeme da se ovaj proces otvori. Mostar, koji je multikultularni grad, treba da bude primjer za dobro, a ne za loše u BiH. Ne želimo da se cementira podjela Mostara što ovaj prijedlog trenutno nudi. Mostarizacija BiH je realna mogućnost. Ako izbora ne bude do kraja ove godine idemo ka definitivnoj podjeli BiH, što ne žele građani BiH i Platforma za progres – kazao je Hadžikadić.

Izvršni direktor Platforme za progres Sejfudin Hodžić izjavio je da se njihov prsitup u vidu rješavanja pitanja za grad Mostar razlikuje od svih ostalih u nekoliko aspekata.

– Prvi cilj koji smo imali u samom startu jeste da probudimo građane Mostara, koji su uspavani već 12 godina. Rješavanjem pitanja u Mostaru, želimo ustvari da riješimo pitanja u ostatku BiH. Naš pristup u odnosu na dogovor, koji pokušavaju da postignu dvije stranke, jeste da mi pristupamo na način da u Mostaru ne postoje dvije liste na kojim se građani oglašavaju već samo jedna jedinstvena lista – kazao je Hodžić.

Navodi da su Ustavni sud BiH i Evropski sud također rekli da u Mostaru postoji diskriminacija i da se ona mora ispraviti.

– Mi smo upravo na tragu toga predložili da prvi princip mora biti princip demoratije, a to je da se vijećnici u Gradskom vijeću Mostara biraju na bazi principa osvojenih glasova. Mi Mostar smatramo jednom izbornom jedinicom, u tom smislu tako što se svih 35 vijećenika bira sa bilo kojeg izbornog područja u Gradu Mostaru. Sa druge strane isto tako svaki kandidat na listi, također može da promovira svoje ideje u bilo kom području Grada Mostara – kazao je Hodžić.

Smatra da se vijećnički mandati trebaju da dodjeljuju prvo onim knadidatima koji dobiju najveću podršku svih građana Mostara, a tek onda dolazi drugi princip iz izbornih područja, odnosno teritorijani princip, koji će se samo popunjavati ukoliko vijećnici ne budu izabrani na bazi većine glasova.

U Platformi za progres se nadaju će ovakvi stavovi naići na prodšku građana i drugih političkih stranaka koji duboko promišljaju o važnosti izbora ne samo u Mostaru, nego i ostatku BiH, jer po mišljenju čelnika stranke, ono što se definiše u Mostaru zasiguzrno će imati važnu ulogu u definiranju ostatka izbornog zakona i izbornih procesa u BiH.

