Prof.dr. Mirsad Hadžikadić na Osnivačkoj skupštini Platforme za progres : „Oni koji nesmotreno traže moć jašući na leđima tigra završe u njegovoj utrobi“ !

Na Dan obnove državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembra 2018. godine, u prepunoj sali Doma mladih u Sarajevu održana je osnivačka skupština novoosnovane političke organizacije Platforma za progres.

Sala Doma mladih bila je premala da primi sve zainteresovane iskre, odnosno članove Platforme za progres, kao i brojne goste i simpatizere.

Oko 1200 iskri glasalo je za programske dokumente i organe Platforme za progres. Prvi put u političkom životu Bosne i Hercegovine u elektronskom glasanju učestvovali su i članovi Platforme iz iseljeništva.

Za predsjednika Platforme za progres izabran je prof. dr. Mirsad Hadžikadić, a za potpredsjednicu prof. dr. Aleksandra Marjanović.

Uz čestitke svim članovima, zahvalnost gostima i simpatizerima, Platforma za progres svima koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom, upućuje iskrene čestitke za Dan državnosti Bosne i Hercegovine, naše jedne i jedine domovine.

Govor Mirsada Hadžikadića: Ovo je novo jutro, Bosno i Hercegovino

Poštovani predstavnici diplomatskog kora, zvanice, gosti, iskre, dobro nam došli na osnivačku skupštinu Platforme za progres. Hvala svima onima koji su doprinijeli organizaciji skupštine. Njihov trud i entuzijazam će ostati zabilježen u srcima svih nas koji smo prisustvovali ovom događaju.

Čestitam vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine, dan koji simbolizira obnovu državnosti naše domovine. Dan održavanja skupštine Platforme nije izabran slučajno. On govori o karakteru i suštin Platforme, i mi smo ponosni na to.

Hvala vam na ukazanom povjerenju. Ja ću uraditi sve što je u mojoj moći da ga opravdam.

Hvala poštovanom i dragom Stjepanu Kljujiću na divnom uvodu i najavi. Njegova borba za istinsku dušu Bosne i Hercegovine inspiracija je svima nama koji se borimo za blagostanje naše domovine i svih njenih građana.

“Rađaj mi jutra, zemljo moja” je himna Platforme za progres. Hvala Alenu Lemeševiću i Željku Iliću što su nam je poklonili.

Ova himna u potpunosti odgovara pokretu Platforme za progres, jer Platforma želi da donese novo jutro našoj domovini i buđenje nove Bosne i Hercegovine.

Kada pjevaju o Bosni i Hercegovini u našoj himni, Alen i Željko koriste riječi koje čuvamo za svoje najbliže: draga i mila. I tako treba da bude. Bosna i Hercegovina, zemlja koja nas je definisala, koja nas je iznjedrila, nije tu da je skrnavimo, da je pljačkamo, da je pustošimo. Ona je tu da je pazimo, da je čuvamo, da je gledamo sa nježnošću, da je liječimo kada boluje, da je hrabrimo kada posrće, da se veselimo kada sjaji. Jer, kako je njoj, tako je i nama; jer mi nemamo drugu majku domovinu; jer bez nje nema ni nas.

I zato, oni koji neće da priznaju da su njeni, koji traže maćehu pored žive majke, neće nikada biti sretni dok ne nađu mir u sebi, na svome. Jer, kao što Aleksa Šantić reče:

Od svoje majke ko će naći bolju?!

A majka vaša zemlja vam je ova.

Ovo je novo jutro, Bosno i Hercegovino. Jutro koje označava povratak ljudskosti u ljudima, poštenja u duši, pravde u srcu. Ne može se graditi ni zajednica ni život na iskorištavanju drugih, na sebičnosti, na kriminalu, na nepotizmu, na podobnosti, na pohlepi, na neznanju.

Mi moramo graditi zajednicu svih nas, zajednicu u kojoj ni mržnja ni tolerancija nisu cilj, nego je cilj suživot, razgovor, dogovor.

Mi moramo graditi zajednicu u kojoj svako može da bira svoj izvor morala, sve dok ga ima. Ta raznovrsnost običaja, kulture, vjere, ubjeđenja i tradicije je bogatstvo koje mi do sada nismo znali da iskoristimo.

Vrijeme je. Vrijeme je da svi mi prihvatimo vlastitu moralnu odgovornost za stanje u kojem se naša država nalazi. Jer, država ne postoji izvan nas. Država smo mi.

Zato, krenimo od sebe. Nemojmo biti sebični. Državi koja ima loše vođe samo narod, i to nesebičan narod, može da pomogne. Odgovor vezira Aganu Babuniću u romanu „Nevakat“ Derviša Sušića to jasno pokazuje. On kaže:

“… i tako, Bosna sama sebe otrovnim zubom ujeda. Pa neka joj je nazdravlje još koja stotina godina krvi i fukaraluka! Rob je kriv za ropstvo jer nije odabrao rizik kojim se gospodarenje plaća! Ah, begovi! Njihov ponos je samo tvrdoglavost primitive koja od svijesti o svojoj odgovornosti bježi u bezumlja sebičnosti. Aaj, kako će nas Evropa mljeti i kuhati! Potomstvu će na uši krv prskati od napora da se što prije prilagodi neumitnoj sili. A sve je moglo brže i bezbolnije proći da nije strašne sebičnosti. Mene će mašiti sreća da vidim kako su Bošnjaci sami sebe sunovratili u bunar iz koga izbavljenja nema. Žao mi je hiljada nedužnih koji će plaćati račun oholosti vođa. Ali, ako to posluži kao škola, biće zračka nade.”

Naše vođe ne vode državu da bi nama bilo dobro. Oni je grade po svojoj mjeri, a ne po našoj, za svoj interes, a ne za naš. Slušam ih ovih dana na privatnim medijima i kanalima takozvanog javnog servisa. Oni jedno govore, drugo rade, a treće misle. Koriste našu prividnu demokratiju da bi postali despoti i diktatori dok se istovremeno javno deklarišu kao multietničke i prograđanske vođe. Oni govore o principima dok stvaraju koalicije sa bilo kim ko bi ih doveo do vlasti.

Ali, vjerujte mi, neće ni oni dugo. Jer, kao što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džon Kenedi rekao na svojoj inauguraciji, „Oni koji nesmotreno traže moć jašući na leđima tigra završe u njegovoj utrobi.“ Mi nećemo dozvoliti da nas ti ljudi predstavljaju, ni moralno ni politički ni ideološki, jer oni ne poznaju ni prvo ni drugo ni treće.

Zato će se Platforma za progres svojim radom i djelovanjem zalagati za opšti moralni preporod bosanskohercegovačkog društva kako bi se riješila sistemska kriza etičkih, društvenih i profesionalnih vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Promjena svijesti građana, svih stanovnika širom naše domovine, svih nas, naš je najvažniji zadatak.

Mi moramo da shvatimo da jedino u pravednoj, prosperitetnoj i progresivnoj zajednici možemo da ostvarimo svoje lične interese. Rad za zajednicu, za državu, je rad za nas same. Sjetite se stare poslovice, „Naše je samo ono što damo drugima.”

Promjena svijesti znači da mi prvi moramo da uradimo ono što je pravedno, fer, kvalitetno, profesionalno, bez obzira na to kako drugi rade i šta misle.

Uradimo ono što je do nas, bez obzira na to da li će iko drugi uraditi ono što je do njega. Postanimo svjesni svoje odgovornosti, a ne tuđe. Budimo iskreni u svom ponašanju i radu. Neka bude isto ono što govorimo, radimo i mislimo. Po tome će nas cijeniti i ocjenjivati i ljudi i država.

Ovo je novo jutro, Bosno i Hercegovino. Jutro strateškog i dugoročnog razmišljanja o Bosni i Hercegovini. Dosta je bilo povijanja pod nacionalističkim nacionalnim programima nama susjednih zemalja i njihovih marioneta u Bosni i Hercegovini, vođenih željom za teritorijalnom ekspanzijom na račun Bosne i Hercegovine.

Mi ne možemo više sjediti i čekati da nam drugi kroje sudbinu. Vrijeme je da mi sami odredimo svoj, bosanskohercegovački državni program i ciljeve za našu domovinu za idućih 150 godina; da odredimo koje će nas ideje voditi kako bismo izgradili najbolju državu za sve nas, za sve njene građane; da odredimo kako da pozitivno i konstruktivno sarađujemo sa susjednim zemljama i sa međunarodnom zajednicom, ali ne sa pozicije bespomoćne barke uhvaćene u oluji bez ijednog vesla, kormilara i kapetana, nego sa pozicije modernog broda, opremljenog najnovijom tehnologijom, spremnom posadom i jasnim odredištem.

Zato Platforma planira uspostavljanje Državnog savjeta čiji je zadatak definisanje dugoročnog programa za Bosnu i Hercegovinu. Članovi Državnog savjeta će biti priznati, sposobni i dobronamjerni stručnjaci iz zemlje, iseljeništva i inostranstva, bez obzira na njihovu stranačku ili bilo koju drugu pripadnost ili identitet. Dobrobit Bosne i Hercegovine, znanje i moralni integritet jedini su preduslovi za učešće u radu Državnog savjeta. Ja se iskreno nadam da će stranačke vođe prevazići svoj ponos i ego i pridružiti se realizaciji zaključaka i prijedloga Državnog savjeta za dugoročni progres naše domovine.

Ovo je novo jutro, Bosno i Hercegovino. Jutro prihvatanja bogatstva razlika umjesto tiranije jednoumlja. A mi ih trenutno imamo tri. Tri jednoumlja koja trebaju jedni druge da bi manipulisali svojim plemenima i tako ostali na vlasti.

Ljudi kažu da je teško prevazići naše različitosti, da je to nemoguće. Ti ljudi nam ne žele dobro. Oni koriste jednoumlje kao oruđe za sprečavanje slobodne misli, kako bi nas mogli kontrolisati i uzeti sebi ono što pripada nama. Iskrena čovječnost ne boji se drugih, drugačijih; ne boji se argumenta; ne boji se razgovora.

Slobodu da budemo ono što želimo i što možemo da budemo niko ne može da nam oduzme, osim ako mi to sami ne dopustimo.

Zato je obrazovanje na svim nivoima važno. Obrazovanje nam daje mogućnost da shvatimo koje opcije stoje pred nama, i slobodu da izaberemo najbolju opciju za sebe i za nas. Ne za njih, nego za nas. Zbog toga je obrazovanje prvi prioritet Platforme za progres. Obrazovanje nas oslobađa. Obrazovanje nas formira. Obrazovanje nam daje opcije za udoban, siguran, zdrav i ispunjen život.

Zadatak Platforme je da omogući svakom građaninu Bosne i Hercegovine da bude ono što može da bude. Zato su nam važni mladi. Njihov talent čeka u njima, čeka da se oslobodi stega. Nemojte da dozvolite da ih oslobađa Njemačka. To je naša dužnost. Dužnost naše države.

Ali, nisu samo mladi pod stegom. Nikada nije kasno za bilo koga od nas da bude ono što može da bude. Obrazovanje, kvalitetno obrazovanje oslobođeno stega politike, korupcije i nepotizma, je put ka slobodi i potpunom ostvarenju svakog od nas.

Ovo je novo jutro, Bosno i Hercegovino. Novo jutro ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego i za cijeli svijet. Kad pogledate šta se dešava u svijetu vidite rast nacionalizma posvuda – u Evropi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Aziji. Spisak pojedinačnih zemalja je predug. Svijet se politički više ne dijeli na ljevicu i desnicu, nego na snage nacionalizma i snage progresa.

Nedavni izbori u SAD pokazali su da je sve manje umjerenih političara, političara centra, preostalo u američkom Kongresu. Radikalizacija stranaka se reflektovala u radikalizaciji društva. Nigdje to nije očiglednije nego u Bosni i Hercegovini. Etnocentrizmi su uništili bazu umjerenog centra. Vrijeme je da se centar obnovi. Vrijeme je da se vrati umjerenost u način našeg života, razgovora, komunikacije, političkog života.

Platforma za progres je pokret političkog centra. Mi poštujemo uvjerenja svakog pojedinca, bez obzira na to šta je on, sve dok ta uvjerenja ne idu na uštrb sigurnosti i digniteta drugih. Mi se zalažemo za prava ali i obaveze svih građana. Naši prioriteti su borba za Bosnu i Hercegovinu, a ne za stranačke privilegije; borba za vrednovanje sposobnosti, a ne servilne podobnosti; i borba za poštivanje ličnog integriteta i morala, a ne za kriminal i korupciju.

Mi nećemo govoriti jedno, raditi drugo, a misliti treće. Mi nećemo prodavati ideje i ideale da bismo kupili vlast. Mi nećemo uništavati državna preduzeća i javne ustanove da bismo se lično bogatili ili napunili budžet pokreta. Mi nećemo podržavati korupciju, podobnost i nepotizam.

Mi ćemo raditi na reformi obrazovanja, pravosuđa, zdravstva, poreskog sistema i smanjenju nameta na privredu.

Mi ćemo raditi na budžetskim rješenjima za ulaganja, naučnoistraživačke ustanove, kulturu, umjetnost i sport.

Mi ćemo raditi na očuvanju digniteta i stvaranju adekvatnih uslova za život demobilisanih boraca, penzionera i nemoćnih.

Mi ćemo raditi na razvijanju i rastu ekonomije i stvaranju kvalitetnih radnih mjesta.

Mi ćemo raditi na zaustavljanju odlaska ljudi i njihovom povratku u domovinu.

Mi ćemo raditi na stvaranju svih uslova da mladi ostvare svoje snove upravo ovdje.

Mi ćemo raditi na integrisanju isljeništva s domovinom.

Mi ćemo raditi na uvođenju elektronskog glasanja.

Mi ćemo raditi na širenju principa pravde u svim segmentima društva i države.

Ovo je novo jutro, Bosno i Hercegovino. Jutro Platforme za progres. Platforma za progres je pokret, pokret koji je otvoren svima, čak i pripadnicima drugih stranaka, jer je nama stalo do promjene, promjene u cijeloj državi, promjene čak i u radu drugih stranaka, jer i one mogu da budu ključne za dalji razvoj države. Kao što sam već rekao, i Državni savjet je nadstranački.

Naši članovi, naše iskre, su budući nosioci neophodnih promjena u Bosni i Hercegovini. Iskre su prihvatile Platformu kao svoj put za promjene. Iskre su vjerovale u ideje Platforme od samog početka. Kada su svi govorili da ne možemo uspjeti jer smo nepoznati, jer nemamo stranku iza sebe, jer nemamo infrastrukturu, jer nemamo pristup medijima, jer nemamo predstavnike u biračkim odborima, jer nemamo bilborde, mi smo pokazali da je snagu prave ideje, snagu prave vizije, snagu slobodnog naroda, nemoguće zaustaviti.

Mi smo pokazali da se i pored svih blokada, manipulacija i kalkulacija može dobiti gotovo 60.000 glasova. Čak nismo sigurni ni da su glasovi iseljeništva uzeti u obzir.

Ako smo zvanično dobili 10% glasova na ovim izborima, na kojim je veliki broj birača glasao za druge iz straha da mi ne možemo da pobijedimo, ili je glasao za kandidata iz reda drugog naroda da spriječi nekog trećeg da pobijedi, ili su neki manipulisali našim glasovima kao članovi glasačkih odbora, to znači da našu bazu čini bar 20% glasačkog tijela. Pošto je za pobjedu na izborima dovoljno 35% glasova, možete samo zamisliti šta ćemo mi uraditi na izborima za četiri godine, ako smo nakon samo pet mjeseci uspjeli ubijediti 20% populacije na ovim izborima da smo mi najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu.

Platforma za progres je pokret koji je nastao iz želje naroda, iz želje iskri, da se politički organizuju i kreiraju infrastrukturu koja će Platformu dovesti do pobjede na idućim izborima. Danas je početak te pobjede. Pobjede koju zaslužuju svi naši volonteri koji su uložili svoje znanje, svoje vrijeme i svoje resurse za uspjeh ove ideje.

Volonteri koji su oblijepili svoje automobile porukom Platforme da nadomjeste nedostatak bilborda.

Volonteri koji su provodili bezbrojne sate odgovarajući na poruke simpatizera na društvenim mrežama.

Volonteri koji su snimali video spotove ili himnu Platforme.

Volonteri koji su lijepili postere po stubovima u ponoć.

Volonteri koji su pravili naše fejsbuk i web stranice.

I mnogi drugi nebrojeni, znani i neznani, volonteri koje je nosila vjera u ideju, a ne vjera u novac ili poziciju. Nijedna iskra nikada nije pitala za poziciju u pokretu ili van njega.

Više od 200 iskri je učestvovalo u u izradi što kvalitetnijeg prvog nacrta Statuta i Programske deklaracije Platforme. Ovo je istinski pokret. Pokret u kojem iskre upisuju kao članove svoju djecu kako bi dobili što niži članski broj iskre. Pokret koji želi progres i prosperitet Bosni i Hercegovini i svim njenim građanima.

Pokret koji želi ne samo da oslobodi Bosnu i Hercegovinu od aveti etnocentrizma, nacionalizma, fašizma, despotizma, korupcije, nesposobnosti i nepravde, nego i da pokaže svijetu da je to moguće, kao i da ukaže na pravi put ka ostvarenju ciljeva Platforme za progres.

Naziv Platforma za progres definiše nas i naše djelovanje. Riječ platforma naznačava mjesto takmičenja ideja. Riječ progres upućuje na cilj i mjeru uspjeha. Mi imamo misiju i mi ćemo je ostvariti.

I kao što jedna od iskri, Sejda Čavčić, nedavno reče, „Napišimo jedno od najvažnijih poglavlja u istoriji Bosne i Hercegovine. I ostavimo to pokoljenjima koja dolaze. Nalazimo se na raskrsnici na kojoj moramo izabrati za našu i buduće generacije u Bosni i Hercegovini. Suživot ili podjela? Ljudska prava za sve ili samo za neke? Odgovornost jednih za druge ili samo za svoje? Napredak ili pad? Ja znam šta sam izabrala. Nadam se da ćete i vi.“

Mi smo izabrali nadu, dobrotu, profesionalizam, znanje, poštenje.

Mi smo izabrali ljubav prema domovini i svemu onome što ona jeste i što može da bude, a ne ono u što njeni neprijatelji žele da je pretvore.

Bosna i Hercegovina nije raj zlonamjernih, nego san dobronamjernih.

Mi vidimo Bosnu i Hercegovinu kao bolju Švicarsku ili bolji Singapur.

Mi vidimo Bosnu i Hercegovinu kao kolijevku ideja, znanja i kreativnosti, obogaćenih izmiješanim kulturama i identitetima.

Mi vidimo Bosnu i Hercegovinu kao centar proizvodnje, tehnologijâ budućnosti, balansiranog života i umjetnosti koja hrani dušu.

Mi vidimo Bosnu i Hercegovinu kao državu u koju mladi iz cijelog svijeta žele da dođu, a ne kao državu koju njeni mladi žele da napuste.

Mi nećemo odustati dok se ova i ovakva Bosna i Hercegovina ne ostvari.

Jer, mi vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu naših snova. Bosnu i Hercegovinu kakva ona zaslužuje da bude. Bosnu i Hercegovinu kakvu mi zaslužujemo i imamo potencijal da stvorimo.

Nismo se bojali ući u ovu borbu prije šest mjeseci kada nas je bilo malo. Pogotovo se ne bojimo sada, okruženi hiljadama iskri.

Hvala vam na ukazanom povjerenju da budem, zajedno sa vama, dio ovog časnog puta. Nova Bosna i Hercegovina počinje danas. Neka nam zauvijek živi, obasjana prosperitetom i zadovoljstvom svojih građana, naša domovina, jedna i jedina, Bosna i Hercegovina.

Hvala vam na pažnji.