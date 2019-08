Prof.dr Mirsad Hadžikadić : BiH sve manje u Washingtonu,dio bošnjačke elite se opredijelio za Tursku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Washington gdje se sastao s državnim sekretarom SAD-a Mikeom Pompeom.

Vučićev sastanak s drugim čovjekom najmoćnije svjetske sile otvorio je niz pitanja u BiH, poput onih „kako je moguće da se već godinama niko od bosanskih političara nije sastao u Washingtonu s nekim od vodećih američkih zvaničnika, iako se SAD u našoj zemlji smatraju glavnim saveznikom“?



Lider Platforme za progres i profesor na Univerzitetu Sjeverna Karolina u SAD-u Mirsad Hadžikadić kazao je za Vijesti.ba kako bošnjački političari rijetko pokažu državnički mentalitet i ne znaju razgovarati sa zvaničnicima međunarodne zajednice.



„Vidio sam ih u SAD kad su dolazili. Najčešće su se žalili na nešto i pokazivali mentalitet žrtve. Čak su se i svađali sa domaćinima kako bi u bh. medijima bili prikazani kao čvrsti i beskompromisni branioci bh. prava. Mi moramo znati da svi imaju svoje interese i da samo mi možemo promovisati i braniti svoj interes, ali isto tako moramo uzeti u obzir i interese drugih država. To je osnova diplomatije: ostvariti svoje interese u kompleksnoj mreži interesa konkurenata koji su čak i jači od tebe“, kaže Hadžikadić.



On dodaje kako to zahtijeva mudrost i konstruktivan pristup stvarima.



„SAD su nam pomogle da se zaustavi rat. One su nam pokušavale pomoći i nakon toga, ali smo mi rijetko znali pomagati njima da bi oni pomogli nama. Mi nismo izgubili SAD, ali moramo brzo promijeniti pristup spoljnim poslovima“, smatra naš sagovornik.



Hadžikadić napominje da postoji mnogo problema u vezi vanjske politike BiH.



„Prvo, postoje tri vanjske politike a ne jedna, bosanskohercegovačka. Drugo, ekonomska politika bi trebala biti važan dio bh. vanjske politike, a ona to trenutno nije. Treće, mi općenito ne razmišljamo dugoročno, pa se to odražava i u našem pristupu vanjskoj politici. Četvrto, mi nemamo razvijenu lobističku mrežu jer ne investiramo u nju“, kaže Hadžikadić.



Hadžikadić ističe da se Savjetodavno vijeće Bosne i Hercegovine u SAD bori zaista lavovski za interese BiH kroz svoju obrazovnu misiju, ali se uglavnom finansira dobrovoljnim prilozima dijaspore.



„Mi moramo razviti lobističku mrežu svuda, a pogotovo u SAD, ukoliko želimo da se uspješno borimo sa interesima političkih faktora na svjetskoj sceni koji nam nisu uvijek naklonjeni“, kaže on.



Na pitanje kako to da bošnjački i probosanski političari nisu za vrijeme mandata predsjednika Donalda Trumpa imali nijedan sastanak s nekim visokim zvaničnikom u Washingtonu, Hadžikadić odgovara da mu se čini da je to zato što su vremenom bošnjački i probosanski političari ostvarili bolje odnose sa Demokratskom strankom u SAD nego sa Republikanskom strankom.



„To je možda zato što je predsjednik Clinton, za čijeg je mandata rat zaustavljen, član Demokratske stranke. Isto tako, imam osjećaj da se jedan dio bošnjačke elite opredijelio za Tursku kao za glavnog saveznika u zaštiti interesa Bošnjaka na zapadnom Balkanu. Mislim da je to greška. Bosna i Hercegovina mora naučiti da redovno razgovara sa svim političkim i ekonomskim faktorima svijeta i u tom konstruktivnom pristupu tražiti zaštitu svojih interesa“, zaključio je Mirsad Hadžikadić.

(Vijesti)