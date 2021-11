Prof.dr. Lamija Tanović : Stranci trebaju otići, jer od BiH prave plemensku zajednicu

Nije čudno što mladi ljudi odlaze iz BiH, jer sadržaj života i svakodnevnica su ovdje postali ružni, kazala je intervjuu za Federalni radio profesorica Lamija Tanović. Ovdje je sve poražavajuće i obeshrabrabrujuće i ono što nam se dešava na političkom terenu vrijeđa zdrav razum- kazala je te pozvala mlade ljude da se okrenu direktnoj demokratiji, mirnim protestima, izađu na izbore i sami se uključe u kreiranje vlastite sudbine prije nego se odluče na odlazak iz BiH. Sa Lamijom Tanović razgovarala Jasenka Tica Isović.

Ovakava situacija teško pada i nama starima koji smo prošli sve i svašta- kazala je Tanović.

„Oni naprosto neće da čekaju da se nešto popravi, jer predugo traje, čitav njihov život je u nekom neredu, jer BiH definitrivno u strašnom haosu, toliko toga ima negativnog i vi se više nigdje ne možete okrenuti nigdje da biste se ohrabrili osim da se popnete na vrh planine pa da gledate prirodne ljepote.“

Ovdje je stvarni život problem. Nismo više u periodu poslije rata i u tadašnjem zanosu kad smo mislili da se nešto može učiniti.

„Pet godina sam posvetila političkom životu tada, vodila sam LDS tadašnji, nažalost nisam imala podršku da politikom podržavam obrazovanje. Nažalost, to sam shvatila na vrijeme i odustala sam. Obeshrabrila me je činjenica da su stranci podupirali ove koji su nam donijeli rat i koji su poslije rata nastavili da vladaju, a nas koji samo imali šansu da nešto drugo uvedemo nisu pomagali. Imala sam jaku stranku mladih liberala i pomagali su Šveđani dosta zapravo jedna njihova stranka slična LDS-u i to je tad iznjedrilo jednu sada već uspješnu i ostvarenu generaciju mladih ljudi. Nisu u politici.“

Mi se godinama vrtimo u krug, isti ljudi, iste partije i ništa se ne dešava- kazala je Tanović.

„I onda sada se može kazati da je poslije toliko godina ovo zaista najteži period, jer vam se svaki dan nađe neko od političara i sa ekrana vas direktno vrijeđa, govore vam stvari koje su za uhapsiti.“

NAMA STRANCI NE TREBAJU, MORAMO SAMI SEBE DOVESTI U RED

Ni tad, a ni sad nisam mislila da sve zavisi od stranaca. Naprotiv.

„Sve zavisi od nas. Imali smo neko opravdanje nakon rata, ali danas nakon toliko godina niko ne može reći da ne zna popraviti stvari. Stranci su donijeli puno pogrešnih stvari ovdje počevši od Dejtonskog mirovnog sporazuma koji nam je tako ružno zavezao sve mogućnbosti da mi sami napravimo promjene do ovih svakodnevnih medijacija koje su sasvim pogrešne. Moramo shvatiti da su stvari u našim rukama. Mladi koji su rođeni poslije rata su tu dovoljno dugo da su naučili i niko ne može reći da smo neobaviješteni. Sve znamo, hajdemo na teren. Strance treba izgurati iz mase ovih dogovora, pregovora i odlučivanja, nije to na njima. Mogu pomoći jedino sa ekonomskog aspekta, jer smo tu u gadnoj situaciji.

Stranci ovdje ne mogu odlučivati- kazala je Tanović.

„Oni ovdje imaju neki predumišljaj i smislili su ovu zemlju kao nekakav trijumvirat i to je pogrešno. To je najveća greška koju stranci od početka rade. Nameću ovoj državi, to je nemoralno da nam izmišljaju nešto u svojim zemljama. U njihovim zemljama građanin je ono što je ključno, građanin je u centru svega, a ne nekakve nacionalne skupine. Oni kod nas pošto po to žele da naprave plemena i to od prvog dana. Nisam stručnjak ustavnog prava, ali u Americi su svi Amerikanci. Recimo.“

MLADI SE U BiH NAŽALOST PRILAGOĐAVAJU OKRUŽENJU

Nismo mi u BiH ni za lidere, tome je recimo sklona Srbija, mi smo pluralni više, mi ne volimo da nas nekmo vodi, mi volimo da diskutiramo, da se bunimo da oponiramo to je kod nas bogumilska zaostavština- poručila je Tanović. Također je istakla da mladi možda nikad prije kao do sad imaju razne prilike da se obrazuju i educiraju u pravcu političke pismenosti.

„Nikada svijet nije bio ovako na dlanu kao sada. Mladi se ne mogu reći više da ne znaju, ali je problem i u tome što se naše politke ne bave mladim ljudima u ovoj zemlji. Jedino gdje su naši mladi ljudi dobrodošli kod nas su političke stranke. Ne bih krivila toliko mlade. Stariji su stvorili ambijent, ne može mladi čovjek sad odjednom ovdje da promijeni neki zakon i slično, već se prilagođavaju ambijentu u kojem jesu, a ambijent je takav da ne mogu naći posao ako nisu u stranci, da njihovo školovanje nije kvalitetno i zato i idu. Ključne stvari za život ovdje nisu prihvatljive. Teško je ovdje i stipendiju dobiti.“

Naprosto je nevjerovatno da pedesdet godina od recimo mog vremena studentski standard ne da nije popravljen, nego je katastrofalan.

„Na što liče ti isti studentski domovi iz mog vremena je naprosto nevjerovatno. Da niko u međuvremenu nije sagradio neke nove domove sa pristojnim ambijentom za učenje, rad i život. I mi se pitamo šta fali mladima i gdje će?“

Problem je sistem u kojem živimo i administracija i obeshrabrujuće je za mlade. A zašto bi ostali, ako im se negdje nudi bolje, moja generacija je išla vani na magisterije i doktorate i vraćala se ovamo, jer je bilo dobro, sad je obrnuto. Sad je nemoguće i sarađivati čak.

„Nije sporno da postoje i oni koji i u ovakvom sistemu mogu da se organiziraju i nešto naprave. Najčešće preko međunarodnih organizacija u udruženim projektima koje iniciraju svjetski univerziteti, ali onda nastane problem kad svo prikupljeno znanje treba negdje smisleno primjeniti. I dođete u BiH i tu je kraj, sve znate, sve ste vidjeli i svašta biste mogli primjeniti, a nemate prostor za to.“

PRIJE JE BILO UPOZNAJ DOMOVINU DA BI JU VIŠE VOLIO, A SAD JE UPOZNAJ KANTON DA BI GA VIŠE VOLIO

Razuđen sistem školstva u BiH nije dobar osnov ni za što. Mladi se rijetko međusobno susreću i to je tužno i nije dobro.

„Prije je bilo upoznaj domovinu da bi je više volio, a sad je upoznaj kanton da biste ga više voljeli. Nikad od rata obrazovanje nije bilo na vrhu prioriteta. Ono je prvo siromašno, heterogeno, razuđeno, a da ne govorim o statusu nastavnika u školama i fakultetima imaju loš status. A to je strašno važna profesija koja mora dobioti svoj značaj. Kopirajte Finsku, nemojte izmišljati toplu vodu. Nastavnik mora biti adekvatno vrednovan. U Sarajevu je još i dobro, ali kad odete u neke dalje i zabačenije sredine to je strašno. Još pogotovo sad u eri online nastave. Takvo obrazovanje, ne može dati dobre generacije. Kod nas se ovdje kupuju diplome, kao diploma šta je to? To se može kupiti. Pa se onda možete baviti čime god hoćete. Mada se dipolome kupuju uglavnom zbog državnih poslova da budete savjetnici po kabinetima i slično. Znanje je svedeno u BiH na papir.“

Žalosno je da mladi ljudi idu ponekad i linijom manjeg otpora pa stranački rješavaju svoj radni status. Lakše im je prikloniti se stranci, jer brže ću dobiti posao, položaj ili dobru platu.

„Onaj ko ne može tako da se prilagodi, taj odlazi.“

ZAKONSKI OKVIR ZA MLADE U BIH JE SAMO PAPIR

Zakonska regulativa o mladima je samo nejasni papir, a pitanje je kako se to implementira.

„Koliko tu zaista ima brige za mlade, koliko ima programa i koliko ima stipendija, pristojnih, ne ovih naših od stotinu maraka milostinje? Vi ne možete dobiti mjesto u domu, pa zar ne može Sarajevo kao univerzitetski centar napraviti pristojne kapacitete? Tužno je to.“

Naše obrazovanje je prilično zastarjelo pa i naše nastavnike tako obrazujemo, to se mora unaprijediti.

„Zajednička jezgra nastavnih planova i programa nikada nije implementirana u RS-u. Nažalost. Čim je nešto zajdničko to otpada. i nažalost međunarodne organizacije na to pristanu.“

Ako se projekcije o namjerama odlaska mladih ljudi u BiH obistine i oni odu iz zemlje to neće biti dobro za BiH.

„Najteža bolest od koje može da oboli država jeste kad joj se značajno smanji radno sposobno stanovništvo, a to su mladi i stručni kadrovi, ako oni odu onda je to teška boljka od koje se vrlo teško oporaviti. U tome smo mi već, naši penzioni fondovi su naslonjeni na budžete, jer privrede ih nisu u stanju napuniti. To je naprosto jedna teška bolest.“

Tanović kaže da je vrlo važno masovno izaći na izbore.

„Na svake izbore. Jedino za što krivim mlade ljude u ovoj državi je to što ne izlaze na izbore, moraju izaći i moraju glasati za „neke druge“ i moraju se masovno uključiti u razne vidove građanskog aktivizma. Maksimalno. Prvo treba razbiti sliku da protesti moraju biti masovni, protesti su i mala skupina mladih ljudim ali uporna koja neće odustati od svakodnevnog traženja. Tražite im da nam odblokiraju institucije. Imajte ideju i ne mora vas biti hiljadu, dovoljno je da znate šta hoćete i da budete uporni, ne idite linijom manjeg otpora“- poručila je Tanović mladim ljudima u BiH.

Jasenka Tica Isović (FTV)