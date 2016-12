Prof. dr. Josip Jurčević: RS je ishodište svog zla, a “treći entitet” zagovaraju oni koji su ga ukinuli

Hrvatski historičar Josip Jurčević daleko je od jugonostalgičara i ljevičara. Ovaj zagrebački profesor hrvatske i svjetske historije 20. stoljeća, doktorirao je 2000. s temom “Represivnost jugoslavenskog sistema u Hrvatskoj 1945. godine”.

U razgovoru za Faktor ovaj rođeni Imoćanin o inicijativama za stvaranje “trećeg entiteta” ima drugačije mišljenje od većine hrvatskih političara, posebno u BiH, zbog kojeg teško da će održati predavanje iz moderne historije na Sveučilištu u Mostaru.

Za Dejtonski model BiH kaže da je verificirao genocid i etničko čišćenje stvarajući entitet Republiku Srpsku i da su takvim destruktivnim modelom uređenja države, kakav nije nikad ranije viđen, samo generirani novi sukobi. Sve to je, smatra, proizvod velikih sila čiji interesi se i danas prelamaju preko BiH i ističe kako današnji političari u BiH rade za te sile, a ne za BiH i da, nažalost, narodi u BiH od Berlinskog kongresa 1878. nisu odlučivali o svojoj sudbini.

Verifikacija genocida i etničkog čišćenja

Jurčević navodi da su Bošnjaci i Hrvati i Srbi i svi ostali ušli te 1990. godine kao ustavotvorni, ravnopravni narodi u proces raspada bivše Jugoslavije. Nijedna odluka se nije mogla donositi preglasavanjem. Onda je to, podsjeća, narušeno srbijanskom oružanom agresijom na Hrvatsku i BiH. Međunarodna zajednica je, po njemu, najveći krivac za sadašnje stanje, jer je stvaranjem RS-a verificirala najgore zločine: etničko čišćenje i genocid.

– Moja najveća zamjerka operacijama ‘Maestral’ i ‘Južni potez’ je što se nije dovršilo vojno rješavanje zločinačke tvorevine Republike Srpske. Njezina verifikacija je i moja najveća zamjerka Daytonu. Tu je najveće ishodište zla, onog koje se događalo tokom rata i onog koje nas čeka. U Daytonu je nestala ravnopravnost i sve je svedeno na dva entiteta. Tu je generiran sukob, jer je priznat etnički očišćen RS čije vlasti na sve moguće načine onemogućuju povratak protjeranih – naglasio je Jurčević.

Istaknuo je i da je dejtonska BiH nešto što nigdje na svijetu ne postoji i nikad nije postojalo u historiji čovječanstva.

– Imate međunarodno priznatu državu BiH. Unutar nje imate entitete FBiH i RS. Unutar FBiH imate kantone. To je tolika nekonzistencija da sam po sebi taj model nije logičan, već je asimetričan i destruktivan u svakom pogledu – smatra Jurčević.

Federalizacija BiH i “treći entitet”

“Federalizacija BiH” se, na inicijativu zastupnika RH u Evropskom parlamentu (EP) među kojima je tad bio i sadašnji hrvatski premijer Andrej Plenković, našla i u neobavezujućoj Rezoluciji EP-a o BiH. Današnji službeni Zagreb i Hrvatski narodni sabor, praćeni HDZ-om BiH i njegovim predsjednikom Draganom Čovićem, potenciraju i Rezoluciju i federalizaciju, ne objašnjavajući što ona podrazumijeva. Prema Master planu procesa integriranja BiH u EU, koji je dogovorilo Predsjedništvo BiH predviđa se provedba presude “Sejdić i Finci”, a Čović u medijima neprekidno naglašava kako je rok za to kraj januara sljedeće godine.

– Ustav je temeljni dokument koji se ne može tako brzo mijenjati. Iz njega proizlaze svi ostali zakoni i regulacija svih odnosa unutar države. Mora se prvo detaljno sagledati što se hoće i na koji način se to može postići – naglasio je Jurčević za Faktor. On već godinama ističe i da su hrvatski političari u BiH pa i Hrvatskoj koji u medijima govore o formiranju “trećeg entiteta” ustvari oni koji su odustali od njega u Daytonu.

– To je tako nelogično i neprincipijelno. Kad te osobe danas zagovaraju njegovo oživljavanje jasno je da tu onda nešto nije uredu. Da bi bilo dobro u BiH, morat će se naći rješenje koje će osigurati ravnopravnost svih građana na cijelom području BiH. Hoće li se to zvati konfederacija ili federacija ili neki drugi model, nije bitno. Bitno je da niko ne bude oštećen – naglasio je Jurčević. Istaknuo je da je u politologiji jasno što je to federacija, konfederacija i da je u praksi, u svjetskim iskustvima to potpuno jasno.

– Ova situacija u BiH svakog sa strane zbunjuje. Vi kad kažete ‘federalizirati BiH’, to, zapravo, ništa ne znači u postojećem stanju u BiH – kazao je Jurčević za Faktor.

Nikad stanovništvo BiH nije odlučivalo o svojoj sudbini

On naglašava kako se u BiH stoljećima mogu pratiti različiti interesi i sukobi, kako one koji se odnose na područje BiH – po raznim osnovama: etničkim, kulturnim, vjerskim itd. – tako i zemalja koje okružuju BiH, koje su zainteresirane za taj prostor i koje utječu na njega.

– Pa ovdje se slomilo i staro Rimsko carstvo. Imali smo i osmansko razdoblje, da ne nabrajam dalje. Danas u tom smislu nema ništa novo. Imamo iste te sukobe interesa, posebno unutar BiH. Imamo tri konstitutivne nacije, a onda i unutar tih nacija imamo razlike. Susjedne zemlje, uključujući i Hrvatsku i Srbiju su zainteresirane za BiH na razne načine. I dalje imamo prelamanje globalnih interesa, počevši od SAD-a, Rusije, Turske, Njemačke, Britanije, Francuske… – smatra Jurčević.

On kaže kako je njegovo mišljenje, zasnovano na naučno utemeljenim stavovima i koje on to tako i predaje svojim studentima, da od 1878. godine i Berlinskog kongresa, u svim kriznim situacijama i prije i nakon i Prvog i Drugog svjetskog rata pa i poslije posljednje srbijanske oružane agresije “nikad stanovništvo BiH nije odlučivalo o svojoj sudbini”.

– Ovi vanjski faktori, bilo ovi koji okružuju BiH, bilo globalni igrači, nažalost, zadovoljavaju samo svoje interese i utječu na to kako će se živjeti u BiH. To je glavni faktor koji destabilizira BiH. Kad bi odlučujući bili faktori unutar BiH, uprkos svim suprotstavljanjima, neslaganjima i različitim interesima, taj konsenzus bi se pronašao – naglasio je Jurčević za Faktor.

Istaknuo je da je jugoistok Evrope jedno od najvažnijih strateških područja na svijetu i da ni EU, ni SAD, kao niti Rusija, Turska i druge velike sile nisu izgubile zanimanje za nas.

– Ne mislim da je međunarodna zajednica izgubila interes, već je problem što sile, veće ili manje, nastoje zanemariti sva civilizacijska načela i ostvariti svoj interes, a to se posebno osjeti u BiH – naglasio je Jurčević.

On drži da su u institucijama, koji predstavljaju Bošnjake, Hrvate, Srbe i sve ostale, osobe koje ne zastupaju interese svojih naroda.

– Tu je temeljni problem kad se govori o BiH – istaknuo je profesor Jurčević.

Odnos Hrvatske prema BiH

Komentirajući vanjskopolitičku strategiju Vlade RH, čiji je premijer Andrej Plenković BiH stavio “u vrh prioriteta”, ovaj hrvatski historičar kaže da sa humanističkog, a ne nekog političkog stajališta ili uskohrvatskog interesa smatra da ne treba previše škole i pameti i da je dovoljno samo pogledati kartu i da je jasno da je prostor BiH i Hrvatske jedan prostor.

– Mogu na njemu biti dvije, deset ili pedeset država. Taj prostor je međuuvjetovan. Ne može biti sreće, stabilnosti i uspješnosti u jednoj državi, ako je nema u drugoj. Već 20 godina, pa i ono kritično vrijeme rata, tvrdim da u hrvatskoj vanjskoj politici na prvih 100 mjesta mora biti BiH, ali i obratno – kazao je Jurčević koji navodi da je Plenković prvi premijer Hrvatske ikad koji uporno naglašava da mu je BiH vanjskopolitički prioritet.

– Načelno to smatram dobrim. Ne znam koji su njegovi motivi i kakve mehanizme on ima. Njegov interes za BiH je pozitivan, ali sad je pitanje prevladavaju li tu ‘eurounijski i natovski’ interesi ili hrvatski ili neki treći. To ćemo vidjeti. Ako se tu nađe zajednički jezik sa, recimo to tako, strukturama u BiH koji zastupaju interese svih u BiH, to bi moglo biti dobro. S tim što držim da bi morali dominirati interesi BiH i Hrvatske, a tek onda nekakvi evropski, globalni… Ako to ne bude tako išlo, onda je to nestručno, nespretno i neće donijeti ništa dobra ni BiH ni Hrvatskoj – naveo je Jurčević u razgovoru za Faktor.

Predrag Zvijerac (Faktor)