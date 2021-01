Prof.dr. Jasna Bajraktarević:Uništili i propustili smo 25 generacija, nemamo pravo više nijednu! (VIDEO)

-Optimistična sam! U doba Korone naučili smo puno toga, vratili smo se porodici, puno nas je iskoristilo ovo vrijeme produktivno! Znanje i poštenje moraju ovaj svijet voditi dalje i učinit će svijet puno boljim, ističe između ostalog pooznata psihologinja i profesorica Sarajevskog univerziteta prof. dr. Jasna Bajraktarević u Centralnom dnevniku Face TV.

-Nikad nije bilo upitno za regiju i region, mi uvijek reagujemo na tugu! Kad se desi ovakva tragedija kao u Posušju nijedan čovjek nije imun! Koliko god djecu upozoravali, nije se moglo predvidjeti šta će krenuti po zlu! Mi smo ljudi koji rješavamo posljedice, a ne uzroke! Kao terapeut jedino što možete je da suočite pacijenta sa bolom! U ovom momentu ne postoji ništa osim da zajednički prođemo bol, zato i jesmo zajedno, zato što zajedno ne zaboravljamo, što je poenta života, da se ne padne u zaborav! Ovo je tragedija, incident, nesreća! Puno je ljudi koji ne govore da se osjećaju loše, sami sebi presude! Bol suočavanja sa takvim situacijama je različita, ali ta bol mora postati dio vašeg života i da nastavite da živite s njom!

Ne bih rekla da nemamo empatiju prema migrantima! Problem je u jednom dijelu ljudi koji su došli i napravili zločine, manji broj ljudi je to uradio a mi smo skloni generalizaciji! Među njima nije postojao način da se izoluju jedni od drugih, a mi smo skloni da na osnovu jednog čovjeka generalizujemo sve! A šta mi radimo: ne osuđujemo svoje već prebacujemo oko u tuđe društvo, nemamo mi dovoljno života da se stidimo za sva tri naroda! Migranti treba isto to da urade, da istaknu te loše, kako bi se oni sklonili! Na Balkanu postoji Luciferov efekat- zlo u nama proradi onda kad mi imamo moć koja hrani strah u očima drugih i to zajedno čini zlo! To je objašnjenje kako dobar čovjek postane zao! To je objašnjenje za sve one ljude koji su činili zvjerstva od 90-ih pa na ovamo, to je objašnjenje zašto se naša psiha mijenja!

Ako zlo nije kažnjeno ono postaje stil života! Ako krađa nije kažnjena postaje opšte prihvaćena! Nakon rata ljudi su se preko noći bogatili i to je postao smisao života! Preko noći su postajali milioneri, završavali fakultete! Bogatstvo je nešto što se nosi u genima, a mi imamo problem sa ljudima koji najviše značaja daju sebi upravo zato što nemaju ništa značajno u sebi! Najviše su puni samopouzdanja oni koji ništa nemaju da pruže!

Najveća tuga za sve nas što ljudi koji su dobri u svojim profesijama odlaze u politiku! Neki misle da zaista nešto mogu promijeniti, neki su ušli u politiku i brže bolje su izašli jer su shvatili da je to blato u kojem je teško ostat čist! Dolazi vrijeme kada će biti moderno biti pošten, baviti se svojom profesijom, biti čestit, to će biti vrlo brzo! Nije stvar izbora, promjene ljudi, već što se pojedinac zasitio prljavštine!

Ljudi više ne padaju na nacionalizam! Generacija 18-godišnjaka je tek glasala, desila se promjena! Njih ćete teško ubjediti da ne trebaju glasati, jer se promjena desila! Otići će svi, dolaze neki novi, nikada ne sudite odmah! Mi smo krivi što su svaki put bili isti jer smo se mi bojali! Treba vjerovati samo onome ko pokaže da zna a ne ko govori da zna!

Do 20 godina vas svijet ne zanima, do 30 mislite da ste najvažniji, do 40 smatrate da vam svijet nešto duguje, a u 50 shvatite koliko vam je ostalo ako imate sreće mnogo manje od onog što je iza vas i pođete da živite najkvalitetnije! Mi trošimo vrijeme na nebitne stvari! Dolazi vrijeme poštenja! U politiku će ulaziti samo oni koji to vole i koji to žele da rade! Jedina stvar koja nikada nije uništena u čovjeku je stid! Poštenje je povratak stida!

Svi mi smo bili svjedoci da se godinama na ovim prostorima živi forma a ne suština! Suština je da naš korak svaki dan bude takav da znamo da će se odraziti na našu djecu! Ono što ja danas radim posljedice će osjetiti moja djeca i djeca moje djece!

Ljudima je dosadno u životu, senzacija im izazove adrenalin, a adrenalin izazove agresiju ili strah i ostavlja najveći trag u našoj psihi!

Moja poruka je upravo to, 7 dana izolujte sebe od svih informacija, vidite šta je vaš život bez društvenih mreža, ako shvatite da je praznina, morate da uradite nešto sa sobom jer umrijet ćete, ako nemate šta da radite onda ste u opasnosti, onda imate veliki problem! Ne forma već suština, ne cilj već proces, to su dvije stvari koji svi treba da shvate!

Politička manipulacija je korištenje riječi bez argumentacije, ne nasjedajte manipulaciji onih koji trenutno traže da budu slušani! To zavisi od naše inteligencije,

Propustili smo 25 generacija i nemamo pravo više nijednu! Stvar bontona je ne nasjesti na manipulaciju, prepoznati primitivca, tog psihološkog bontona, gdje ja sebi neću dozvoliti da izgubim dostojanstvo i dignitet zbog male zone konfora ili hedonizma koji ću uraditi!

Strah je postao način na koji odgajamo djecu, nešto što smo prihvatili jer se bojimo da ne bude gore! Pitanje je kako izaći iz straha, to je stvar pojedinca a ne kolektivititeta!

Strah je postao sastavni dio života jer je tako puno lakše pravdati sebe i svoj neuspjeh!

Optimistična sam! U doba Korone naučili smo puno toga, vratili smo se porodici, puno nas je iskoristilo ovo vrijeme produktivno! Znanje i poštenje moraju ovaj svijet voditi dalje i učinit će svijet puno boljim. Nevjerovatne stvari radimo kada promjenimo frekvenciju! Naprasto je neophodno naučiti mozak da drugačije reaguje! To su novi načini pristupu regenerisanja organizma! Rregeneracija i transformacija koju organizam sam radi kad dobije upute preko frekvencije. Treba dozvoliti srcu da nas void i budite sigurni da ćete praviti manje grešaka,kaže prof. Bajraktarević!

