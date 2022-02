Prof. dr. Ivo Komšić : Ovo je dokaz koalicije HDZ-a BiH i RH sa Beogradom i Rusijom

Ratni član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine,prof.dr. Ivo Komšić ocijenio je u izjavi za portal Radiosarajevo.ba kako je odlukom da ne podrže sankcije članu Predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku potpuno demaskirana politika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) ne samo u BiH već i u Hrvatskoj.

Podsjetimo, potpredsjednica Odbora Europskog parlamenta za vanjske poslove potvrdila je medijima u bh. entitetu RS da hrvatska delegacija u Europskom parlamentu, odnosno članovi HDZ-a, nisu podržali amandman koji poziva na uvođenje sankcija Dodiku.

“Nije mi iznenađenje, pogotovo mi ovo nije iznenađenje, da su HDZ, odnosno njihovi parlamentarci bili protiv te rezolucije o uvođenju sankcija Dodiku. Pa, oni godinama rovare protiv BiH, godinama su pokušavali isposlovati da prođe neka rezolucija koja nije povoljna za nas, koja potpuno pogrešno prikazuje naše stanje.

Ovo je samo sad dokaz da postoji koalicija između HDZ-a, ne samo u BiH nego i Hrvatske, sa srpskom politikom, a to znači i sa politikom Srbije i dalje, s politikom Rusije”, naveo je Komšić za portal Radiosarajevo.ba .

Prema njegovim riječima, EP treba da izvuče određene pouke iz toga.

Posebno u svjetlu činjenice da se odnos snaga u EP promijenio i da konzervativci više ne određuju politiku EP prema BiH, što potvrđuje očekivano usvajanje prijedloga za sankcije Dodiku.

“Moram dodati još to. U tom kontekstu treba posmatrati pokušaj Bakira Izetbegovića da sa konzervativnim snagama iz EP pregovara i promijeni naš Izborni zakon, da ide na ruku Čovićevim prijedlozima. To se mora znati u našoj javnosti, da znate da je Izetbegović u koaliciji sa tim konzervativnim snagama.

On posredno protura ovo što HDZ želi da poturi EP! On se više ne smije kriti iz toga, zadaća vas medija je da se to razobliči”, zaključio je dr. Ivo Komšić.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)