Prof.dr. Ivo Komšić otkriva : Sve je bilo isplanirano za otcjepljenje RS, spriječio ih otpor Ukrajine (VIDEO)

“Da Željko Komšić nije bio član Predsjedništva BiH u ovom mandatu, ova država bi se raspala. Milorad Dodik je sve bio pripremio da proglasi samostalnost Republike Srpske početkom agresije Rusije na Ukrajinu”, rekao je za N1 bivši član Predsjedništva Republike BiH, učesnik pregovora za mir u našoj zemlji u Dejtonu, te član UO HNV BiH Ivo Komšić.

“Trebali su Srbija i Rusija da zaštite RS. Imam informaciju da je sve digao na entitetsku granicu i spremao se taj scenarij. Spriječio ih je Ukrajinski otpor. Dobio je Vučić zadatak od Rusije. Da se proglasi RS, a da Srbija štiti. Isto je i pripremao Čović za obnovu Herceg – Bosne”, zaključuje Komšić.

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona, kazao je kako je koncept jedan čovjek jedan glas najbolji, ali da se koncept građanska BiH zloupotrebljava.

“Taj pojam je da je građanin jednako slobodan čovjek koji gradi društvo. Na tim temeljima se gradi demokratsko društvo. Ja mislim na društvo slobodnih i jednakih ljudi koje štiti država sa svojim demokratskim institucijama. Kada Čović i HDZ koriste ovaj termin, misle na unitarnu državu i majorizaciju jer su manjina. Bakir Izetbegović kada govori o građanskoj državi, vidi se da on ne zna koristit pojam građanski i ne zna šta taj pojma znači. On već pravi, kada o tome govori, među građanima razlike. Imate građane prvog reda, kako on kaže, kičma BiH, pa drugog reda, koje su oko kičme i trećeg reda itd. Polazi od segregacije društva. On ga zloupotrebljava”, jasan je Komšić.

O prijedlogu promjene Izbornog zakona kojeg forsira HDZ i lobira za njega, Komšić kaže:

“Čović želi da potpuno promjeni Izborni zakon i da ubaci ono sto je Ustavni sud oborio. On želi na zaobilazan način da formira od kantona u kojem su većina Hrvati da napravi Hrvatsku izbornu jedinicu i to je treći entitet i obnova Herceg – Bosne. Ako ovaj prijedlog prođe, pola Hrvata BiH postaće nacionalna manjina. Ti ljudi neće imati predstavnike u Domu naroda gdje se brane nacionalni interesi. On želi podijeliti Hrvate”.

“Ne znam da li slučaj ‘Dobrovoljačka’ ima zakonsku osnovicu”

Za ponovno pokretanje slučaja Dobrovoljačka, kazao je kako “ne zna da li to ima legalnu osnovicu”.

” Kada Haški sud nekoga oslobodi, onda se optužnica ne može biti pokrenuta na nacionalnim sudovima. Sjećamo se hapšenja Jove Divjaka i Ganića. Ovo je očito izlobirano iz Beograda i znamo da su oni imali te zatvorene i skrivene potjernice. Dešavalo se da neko ode u Beograd i uhapse ga, a da nije znao da je na potjernici. Oni su to sada predali našem Sudu, te liste. Na toj listi su ludi sa komandnom odgovornošću i niko od njih nije bio tamo na ulici. To se dešava u maju čitav mjesec od opsade grada. Sve se dešava iz komande na Bistriku i mi smo bili napadnuti, i građani i država. Drugog maja je napravljena potpuna blokada. Sad ispada da su građani Sarajeva napali armiju koja je već ranije napala te građane. Vjerovatno bi i Divjak da je živ bio na toj listi“, kaže Komšić.

Komentirao je i pravosnažnu presudu Sakibu Mahmuljinu, komandantu 3. korupsa ARBiH.

“Ne mogu komentirati presude sudova koji sude za ratne zločine. Sud je završio svoje, ali se u obrazloženju vidi da je optužen po komandnoj liniji. Bile su jedinice mudžahedina koje on nije spriječio u zločinama ni sankcionirao. Oni su izvršili te zločine. Obilazio sa Srednju Bosnu oko Zenice i u tim selima su palili kuće, ubijali. Provodili su teror i prema građanima Zenice sve do dolaska turskog bataljona u Zenicu”, podsjeća Komšić.

“Plenković opasniji od Milanovića”

O Milanoviću, predsjedniku Hrvatske, koji često omalovažava BiH, kaže da je sve što priča bezvrijedno i da je za BiH puno opasniji Andrej Plenković, premijer Hrvatske.

“Mnogo je opasnije što radi Andrej Plenković. Iskusan je i mnogo opasnije za nas. On uporno u EU lobira da se Izborni zakon izmjeni u korist HDZ-a”, kaže Komšić.

(Kliker.info-N1)