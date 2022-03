Prof.dr. Ivo Komšić : Ima mjesta za zabrinutost, političari zanemaruju signale

“Da li je moguć ukrajinski scenario za BiH – pitanje je na koje se odgovara analizom činjenica, a ne temeljem želja ili prilagođavanjem činjenica nerealnim projekcijama”. Ovo je istakao prof. dr. Ivo Komšić, današnji uvodničar sesije Kruga 99.

Smatra da BiH jeste u opasnosti, te da se trenutna situacija i moguće posljedice na državu ne shvataju ozbiljno. Za razliku od, na primjer, susjedne Srbije, koja je, uz gomilanje robne rezerve, podigla svoju borbenu gotovost, dok naša država, kako je rekao, spava.

“Vrlo je jasno ono što Putin govori. On je nama važan za procjenu situacije, je li moguć ukrajinski scenario u BiH. Pa, on je rekao da je moguć. To kaže Putin. Pa, on je to rekao i kad je napao Ukrajinu. Niko nije vjerovao. Ali, on je to uradio. On kaže “Bosna i Hercegovina je ispod crvene linije preko koje se ne može prelaziti”. On je nju stavio u svoju zonu uticaja”, stava je Komšić.

Dalje navodi da Putin želi da ima BiH pod svojim uticajem, kao što ima Ukrajinu, podsjećajući na njegove riječi, šta čeka BiH ako se pridruži NATO-u.

“Ako BiH krene prema NATO-u, ona postaje naša meta, ona je naš neprijatelj. Mi to nećemo dozvoliti”.

Komšić se pita je li BiH slijepa pa da ne vidi te poruke, ili ih namjerno zanemaruje, te da ovakve izjave niko u BiH ne procjenjuje, iako se, kako kaže, radi o ozbiljnoj i realnoj prijetnji. Navodi da niko u državi te izjave i navode ozbiljno ne istražuje, niti se iko time bavi.

“Dodika treba procjenjivati. Treba Vučića i njegove ministre procjenjivati, njihove iskaze. Ne znam da li u našoj državi postoji ijedna institucija koja se time ozbiljno bavi. Da to procjenjuje i daje na raspolaganje državnim organima, čija je funkcija da zaštite ovu državu. Ja ne znam da li postoji takva institucija, ali ako postoji, onda ne bi trebalo da to drži u tajnosti”, izričit je Komšić.

S druge strane, da su procijenili da je taj scenario nerealan trebalo je održati takve sastanke i “uvjeriti domaću i stranu javnost da vode računa o državi i njenim građanima i da je njihova procjena takva”, zaključuje bivši gradonačelnik Sarajeva.

(Kliker.info-N1)