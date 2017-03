Prof.dr. Ivo Banac : “Prestanite udarati u talambase i govoriti o vatri, zaustavite Ruse, Beograd i Dodika”

Između ostalog, Lajčak je i rekao da se šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini nakon balkanskog putovanja vratila frustrirana, ali i da EU postaje sve manje ozbiljan sagovornik kada je u pitanju proširenje.

No, Ivo Banac, vrsni poznavalac geopolitičkih prilika u regiji, smatra da je za ovakvu situaciju uveliko odgovorna i međunarodna zajednica, kao i sam Lajčak.

– Lajčak bi mogao sebe priupitati šta je njegov doprinos takvoj situaciji jer stajati po strani neuspjelog razdoblja kada je on vodio politiku u BiH i sad tu nešto dobacivati nije nikakvo rješenje. Činjenica je da je situacija u Jugoistočnoj Evropi u dosta lošem stanju. On naravno referira na Makedoniju koja je u izuzetno kompleksnom trenutku i nije jasno kako će ta kriza završiti. On referira i na situaciju u BiH gdje je jasno da ima problema – kazao je Banac.

Profesor iz Hrvatske ističe da treba tražiti izvor problema.

– Koliko je god moguće donijeti na stranu rješenja međunarodnu zajednicu koja je potpuno nezainteresirana za ova pitanja. Mi neprestano čitamo razne članke u londonskom „Guardianu“ kako će za Donalda Trumpa najveći problem biti Balkan. Ne vidimo nikakvog rješenja. Prema tome, udarati u talambase, vikati „vatra, vatra“ nije doprinos. Dajte napravite nešto što bi zaustavilo ruske pritiske, beogradske pritiske, Milorada Dodika i tako dalje što ništa ne doprinosi rješenju situacije – kazao je Banac.

Na pitanje koliko su same države Balkana krive za ovakvo stanje on je rekao da imamo mnoštvo suprodstavljenih interesa.

– I kada je tako onda postoje tenzije. Pitanje je kako te interese svesti na nešto što ne ugrožava mir. A to nije lako, to pretpostavlja dvije stvari. Prije svega spremnost raznih političkih vodstava na pregovaranje i dogovaranje, a onda spremnost biračkog tijela da odaberu one političare koji će sprovoditi razgovore. Ako nemamo ni jedno ni drugo, onda imamo velike probleme – istaknuo je Banac.

I Bodo Weber, njemački analitičar balkanskih prilika i odličan poznavalac političkih dešavanja u našoj zemlji, rekao je da bi se Lajčak trebao preispitati zbog svoje uloge na Balkanu i je li ovakva vrsta izjave neozbiljna.

– Ovo je nastavak neozbiljne nedosljednosti politike EU prema Balkanu, a i sam Lajčak ima veliku odgovornost. Vjerujem da se Mogherini vratila frustrirana jer je teška situacija na Zapadnom Balkanu, a njeno putovanje je bilo da uvjeri zemlje Zapadnog Balkana da je perspektiva ka članstvu u EU otvorena – kazao je Weber.

(Kliker.info-Avaz)