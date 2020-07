Prof.dr. Ivan Markešić : “Istina” o Bosni kleričkog lažova don Josipa Vajdnera

Laganje je jedna od konstanti katoličkoga svećenika don Josipa Vajdnera, glavnog urednika Katoličkoga tjednika, glasila u vlasništvu Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo. Svi Vajdnerovi tekstovi u kojima se doticao mene i moga djelovanja pisani su u svrhu svjesnog i namjernog iskrivljivanja činjenica, a sve kako bi u maniri popovske obmane mene ocrnio, a sebe prikazao u (naj)boljem svjetlu.

Piše : Prof.dr. Ivan Markešić (Oslobođenje)

Tako je učinio i nedavno u svome tekstu “Bosna po mjeri luđačke košulje Ivana Markešića”, objavljenom 23. lipnja 2020. godine na portalu Katoličkoga tjednika Nedjelja, kao odgovor na moj tekst u Oslobođenju od subote 20. i 21. lipnja 2020., u Pogledima, pod naslovom: “Bosna – ‘katolički apsurdistan’ don Josipa Vajdnera”.

Luđačka haljina

Gosp. Vajdner svoj gornji tekst ilustrirao je političkom kartom Bosne i Hercegovine nakon potpisivanja Daytonskoga sporazuma. Na njoj su crvenom bojom označena područja koja većinski naseljavaju Hrvati, zelenom Bošnjaci, a modrom Srbi.

Uz tu kartu, s lijeve strane, stavio je sliku mlade izbezumljene i poludjele djevojke (nadam se da nije maloljetna!) obučene u bijelu “luđačku haljinu” kako bi tom (maloljetnom?) djevojkom odjevenom u bijelu haljinu ilustrirao Bosnu i Hercegovinu kojoj je, prema mišljenju nekih analitičara, Daytonskim mirovnim sporazumom navučena luđačka haljina.

Kada sam vidio gornju sliku, užasnuo sam se. Ali ne zbog izrečene činjenice o luđačkoj košulji navučenoj Bosni i Hercegovini Daytonskim sporazumom, nego načinom kako je tu usporedbu uradio jedan katolički svećenik, k tomu glavni urednik glasila Vrhbosanske nadbiskupije. On, don Josip Vajdner, za svoju usporedbu koristio je mladu (maloljetnu?) ženu u njezinome najgorem mogućem duševnom stanju – u ludilu i time na posredan način pokazao kakav je njegov stav prema ženama.

Žene su za njega, kao i za mnoge njegove drugove po kolaru, drugotne, đavlije, one kojima se ne može vjerovati, one koje su sklone (bračnoj i inoj) nevjeri, one koje su u raju zemaljskom izdale i samoga Boga, njih je najlakše proglasiti ludim.

Mislim da je don Josip Vajdner ovu ilustraciju mogao uspješnije uraditi da je umjesto fotografije ove mlade djevojčice stavio fotografiju nekoga od prvih hadezeovaca i uz njega nekoga od katoličkih klerika i njima obojici navukao bijele luđačke košulje jer su oni – jedan potpisujući Daytonski sporazum, a drugi dajući mu blagoslov za sve ono zlo što je tim sporazumom učinio Hrvatima u Bosni i Hercegovini – zaslužili predstavljati Bosnu i Hercegovinu u takvome “luđačkome stanju”.

Uz to, gosp. Vajdner kaže da svoj odgovor na moj gornji tekst nije htio poslati listu Oslobođenje zbog činjenice “da je ovaj medij u svibnju 2020. aktivno sudjelovao u najgoroj poslijeratnoj harangi protiv Katoličke crkve u BiH, i da su se ponijeli krajnje neprofesionalno te se nikada za to nisu ispričali, autor ovih redaka smatra kako u duhu Kanona 831 – § 1. Zakonika kanonskoga prava, nijedan katolik u takvim novinama ne bi trebao pisati, stoga ovaj odgovor biva objavljen na ovom mjestu”.

Što je u svemu tome istina, kazat će zasigurno uredništvo ove ugledne novinske kuće i odlučiti hoće li ili neće reagirati na ove teške optužbe. Međutim, ja kao kršćanin katolik ne prihvaćam Vajdnerovo tumačenje Kanona 831 – § 1. (nismo, za Boga miloga, u srednjemu vijeku da za heretike trebaju ponovno lomače!?) i nastavljam čiste savjesti svoju daljnju suradnju s listom Oslobođenje.

Neka ovo bude samo uvodno slovo.

Razlog zbog kojeg sam pisao tekst “Bosna – ‘katolički apsurdistan’ don Josipa Vajdnera” bio je javni istup don Josipa Vajdnera u svezi s odlukom Predsjedništva BiH o pokroviteljstvu božićnih jaslica koje će biti postavljene na Trgu sv. Petra u Vatikanu od 10. prosinca 2020. do 6. siječnja 2021. godine, čime će moderna Bosna i Hercegovina prvi put u svojoj povijesti na ovaj način sudjelovati u obilježavanju najljepšega katoličkog blagdana.

Osobno, bio sam uistinu sretan zbog te odluke kao što su zbog te odluke Predsjedništva BiH trebali biti sretni i svi katolici i katolički klerici u BiH. Međutim, don Josip Vajdner je onako popovski nadureno i s osjećajem osobe visoke važnosti rekao da je tu riječ o Bosni kao apsurdu i to stoga “jer u Predsjedništvu BiH ne sjedi niti jedan legitimni hrvatski član”.

Svakome je poznato, nadam se i uvaženom kleriku gosp. Vajdneru, da to članovi Predsjedništva BiH nisu uradili sami i na svoju ruku nego u razgovorima i dogovoru s predstavnicima Svete Stolice.

A to što o tome sarajevske klerike ti vatikanski predstavnici, pa i sam papinski nuncij u BiH, nisu obavijestili, znak je da oni za njih ne predstavljaju neke relevantne osobe koje bi u ovakvim državničkim stvarima trebalo konzultirati. Tim činom – postavljanjem božićnih jaslica na Trg sv. Petra – papa Franjo je pokazao da više voli ovu zemlju od mnogih katoličkih klerika u BiH, među njima i od gosp. Vajdnera, jer papi Franji zasigurno ne bi palo na pamet, kao mnogima od njih, živjeti u sušnoj Bosni i Hercegovini, a Boga moliti da kiša pada u Hrvatskoj.

A sada nešto o Daytonskome sporazumu

Daytonski sporazum nije napravljen da bude pozornica triju političkih stranaka: SDA, HDZBiH i SDS, nego im je ponuđen i njihovi predstavnici su ga prihvatili kao opći okvirni sporazum kojim je zaustavljen rat u BiH. U tome sporazumu nema govora o izboru legitimnoga predstavnika Bošnjaka, Hrvata i Srba u Predsjedništvu BiH nego o NATJEČAJU (a što su izbori nego natječaj!) prema kojemu se za predstavljanje Hrvata u Predsjedništvu BiH javljaju svi oni građani na području Federacije BiH koji smatraju da ispunjavaju uvjete.

I tog predstavnika prema ovome sporazumu ne biraju samo Hrvati na području Federacije BiH nego svi građani toga entiteta. A da taj sporazum nije nešto što bi bilo dobro za bosanskohercegovačke Hrvate i da bi ga trebalo mijenjati, pisao sam u svome tekstu Što je potrebno sačuvati: Daytonski sporazum ili Bosnu i Hercegovinu​? objavljenom u časopisu Hrvatska revija, br. 4 (2005) Matice hrvatske iz Zagreba: http://www.matica.hr/hr/340/sto-je-potrebno-sacuvati-daytonski-sporazum-ili-bosnu-i-hercegovinu-20962/.

Naravno, kad je riječ o Daytonskome sporazumu i svemu onome što je iz njega proizišlo, uvijek se može govoriti o tome je li u pregovorima netko nekoga nadmudrio (prevario) ili ne. I vrapcima na grani je jasno da Hrvati temeljem svoje trenutne brojnosti u BiH i temeljem postojećih izbornih zakonskih okvira koje je amenovao i dr. Franjo Tuđman – kojemu su, kao i sadašnjemu hrvatskome HDZ-u, Hrvati u BiH moneta za potkusurivanje i baza za dobivanje izbornih pobjeda na izborima u Republici Hrvatskoj – ne mogu nikada u Predsjedništvu BiH imati nekoga svoga ‘legitimnog’ Hrvata kojeg će oni sami izabrati između više svojih kandidata.

No, tomu nije kriv Ivan Markešić, nego svi oni koji su uime HDZBiH i hrvatske države sudjelovali u dejtonskim pregovorima. Ti ljudi su trebali znati koje će posljedice nastati usvoje li se takvi ustavni i zakonski okviri.

Kad je riječ o Vajdnerovom tumačenju Ustava BiH i Izbornog zakona BiH, posebno onoga dijela u kojem se govori o izboru članova Predsjedništva BiH, želio bih ponoviti samo jedno: ni Ustav BiH ni Izborni zakon BiH nisu popis popovskih želja nego pravni akti. Osobno ne poznajem Željka Komšića, nikada se u životu čak ni u prolazu nismo sreli, ali ustavi i zakoni po kojima je on izabran iz reda hrvatskoga naroda u BiH u Predsjedništvo BiH su isti oni ustavi i zakoni po kojima je u prošlome sazivu Predsjedništva BiH bio izabran gosp. Dragan Čović.

Dakle, ako se po postojećim ustavima i zakonima izabere za člana Predsjedništva BiH predstavnik HDZBiH, onda su svi zakoni u BiH kako treba i tada je izbor člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata moguće usporediti s vatikanskim konklavama i izborom pape. Dakle, kao najviša Božja volja. I tada je taj član Predsjedništva BiH “legitiman Hrvat”. Ali, ako se, ne-daj-Bože, kojim slučajem ne izabere HDZ-ov predstavnik, onda te ustave i zakone treba usporediti sa zakonima prema kojima je i, kako don Josip Vajdner navodi riječi kardinala Puljića, i Adolf Hitler došao na vlast. Gluho bilo!

Odvojenost države od Crkve

Kao što je mnogima poznato, Drugim vatikanskim saborom (1962-1965) postignute su za kršćane katolike tri veoma važne stvari: 1) priznat je religijski pluralizam u suvremenom društvu, 2) prihvaćen je i afirmiran stav prema vjerskoj slobodi u svakome društvu i 3) priznata je “autonomija vremenitih stvarnosti” – društva (države) u odnosu na religiju i Crkvu.

Polazeći od stava da je društvo, odnosno država autonomna i time od bilo koje religije i Katoličke crkve neovisna vremenita stvarnost, jasno je da bi katolički svećenici trebali prihvatiti tu činjenicu i prema njoj se tako ponašati.

A to znači: prihvatiti režim u kojem se nalaze, na isti način kako je to učinio veliki fra Anđeo Zvizdović u 15. stoljeću (za kojeg bi netko u Bosni Srebrenoj trebao već pokrenuti postupak beatifikacije), i tražiti načine kako u danim okolnostima vlastitim vjernicima propovijedati nauk Isusa Nazarećanina, koji, prihvativši realnost postojanja Rimskoga Carstva, nije prihvatio ideju židovskih nacionalista da bude vođa pobune. Nego je svoj nauk naučavao u danim okolnostima.

Nažalost, neki katolički klerici u BiH, među kojima i gosp. Vajdner, drže da upravo katolički klerici trebaju biti oni pravi tumači političkoga zastupanja bosanskohercegovačkih katolika Hrvata i da su katolički klerici opunomoćeni proglasiti tko je legalni, a tko legitimni predstavnik hrvatskog katoličkog življa u BiH.

Pri tome zaboravljaju ili ne žele prihvatiti činjenicu da bosanskohercegovački Hrvati imaju svoje političke predstavnike na svim razinama vlasti: izvršnoj, sudbenoj i zakonodavnoj – naravno u okviru postojećih zakonskih okvira koje su im u vidu “luđačke košulje” navukli upravo oni koji su ih predstavljali u Daytonu s dr. Franjom Tuđmanom na čelu.

Osobno obraćanje kleričkome lažovu don Josipu Vajdneru

Prvo, već više puta, gosp. don Josipe Vajdneru, bavite se mojom biografijom. I neprestano spominjete kako sam ja davno otišao iz Bosne i Hercegovine i da kao takav ne bih trebao baviti se pitanjima položaja “napaćenoga hrvatskog katoličkog puka u Bosni i Hercegovini”. Stvari su ovakve: Ivan Markešić nikada nije otišao iz Bosne i Hercegovine, iako sam dugo vremena radio u Zagrebu, u Hrvatskoj, kojima sam neizmjerno zahvalan za mogućnost da svojim radom i zalaganjem postignem ono što bi svaki Hrvat želio postići.

Najveći dio moga znanstvenog rada (knjige, članci, prikazi) tijekom zaposlenja u Hrvatskoj odnosi se na Bosnu i Hercegovinu i na Hrvate u njoj. Evo Vam link, pa pogledajte. https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Marke%C5%A1i%C4%87,%20Ivan%20%2815106%29|text|profile Uz to, ovaj svoj odgovor pišem Vam iz rodnoga kraja, iz Rame, iz svoje vlastite obiteljske kuće koju sam, ‘’zahvaljujući’’ onima koji su se hranili huškačkim tekstovima kao što su ovi Vaši, gradio dva puta.

Drugo, uzimate si za pravo određivati, jesam li na pravome (životnom) putu, jer eto nisam nastavio franjevačkim stopama nakon završetka Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, pa kažete: “Gospod Bog bi sigurno i s njim providio, ali je pitanje kojim putem bi krenuo…!”. Sramite se, don Josipe Vajdneru!

To je više od bezobrazluka. A što da se ja spustim na Vašu razinu pa upitam, bi li Bog s Vama provodio da se Vaši pretci nisu pohrvatili, da iz praktičnih razloga nisu postali Hrvati katolici, prvo katolici, pa onda Hrvati te kako se od nehrvata postaje Hrvat, i to ama-ha-Hrvat, kao što ste Vi? Čime se Vi sve bavite! Preporučio bih Vam: radite svoj posao, ako znate i umijete.

Naime, Vi ste po pozivu katolički svećenik. Vaša temeljna zadaća je propovijedati i tumačiti nauk Isusa Nazarećanina.

No, Vi i mnogi od Vaših kolega klerika to ne činite. Vi se više volite baviti politikom i oduzimati pravo političkim predstavnicima Hrvata da predstavljaju bosanskohercegovačke Hrvate smatrajući ih nedoraslim i nezrelim za tu funkciju. Okanite se politike, pročitajte kakvu dobru knjigu iz pastoralne, ili pak iz političke i kontekstualne kršćanske teologije kako biste svoju ulogu kao svećenik mogli obnašati na najbolji način.

Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svoje političke predstavnike. Da su oni procijenili da su posljednji izbori za članove Predsjedništva BiH nelegalni i nelegitimni, ne bi i sami u njima sudjelovali, nego bi pozvali Hrvate u BiH na bojkot izbora. Odnosno, ako se mislite baviti politikom, osnujte vlastitu političku stranku ili Katoličku crkvu u BiH preimenujte u političku stranku, što je, nažalost, zahvaljujući Vama i takvim kakvi ste Vi, ona već i postala.

Po onome kako se ponašate u današnjemu društvu, čini se da Vam je draže baviti se politikom i biti kadrovik političkih stranaka negoli se baviti temeljnim odrednicama nauka koji biste trebali propovijedati.

Treće, ne znam po čemu zaključujete da sam pun prijezira prema katoličkim svećenicima u BiH? Ne, ne daj, Bože! Čak ni prema Vama koji neprestano lažete i insinuirate.

Kao član Katoličke crkve, i kao praktični vjernik kršćanin katolik, reagiram uvijek na nesuvisle i nerazumne postupke pripadnika kleričkog establišmenta te moje Crkve, pa tako i na Vaše nesuvisle i neodmjerene, podle i osvetničke tekstove.

Uostalom, želio bih da budete kršćanin, a to znači čovjek koji će slijediti nauk Isusa Nazarećanina, a ne potrčkalo (kahlonosac) sarajevskih kaptolskih uglednika.