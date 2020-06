Prof.dr. Ivan Đikić : Do javne primjene vakcine sigurno ćemo morati pričekati do proljeća naredne godine

Ugledni hrvatski naučnik s Univerziteta Goethe u Frankfurtu, prof. dr. sc. Ivan Đikić u ekskluzivnom razgovoru za Radiosarajevo.ba govorio je o novom širenju COVID-19, hoće li zemlje regiona biti pogođene drugim valom ovog opasnog virusa, od čega to zavisi i šta može zaustaviti njegovo širenje.

U posljednjih nekoliko dana, u Bosni i Hercegovini, ali i većini zemalja regiona radi se o dvocifrenom broju oboljelih, a Đikić tvrdi da nije riječ o drugom valu pandemije, već o aktivnom prvom valu.

“Radilo se o tome da smo epidemiološkim mjerama uspjeli izolirati viruse tako da se nekontrolino ne šire dalje, ali nam se sada dogodilo da smo popustili te mjere, virus je ostao u populaciji, otvorili smo i kretanje građana između županija i država i na taj način smo ubrzali ponovno širenje virusa koji je i bio u našim populacijama, samo za njih nismo znali. I sada pošto je došlo do ponovnog širenja, vidimo u žarištima veću pojavu zaraženih osoba i sve je to sastavni dio te prve pojave virusa.

Moramo biti svjesni, virus je pored nas, moramo se ponašati odgovornije, moramo se i dalje pridržavati mjera fizičkog distanciranja i higijene, ali i nošenja maski. Ako to budemo radili, pandemija će biti pod kontrolom, ako ne imat ćemo ponovo pojavu većeg broja zaraženih, a ako se to neće kontrolirati imat ćemo maksimalnu pojavu onoga što smo imali na početku marta, tako da ćemo imati pono više problema i u BiH, u Hrvatskoj, Srbiji, pa i Njemačkoj“, kazao je Đikić.

Na pitanje jesu li zemlje regiona rano ublažile mjere i možemo li ponovno očekivati one represivnije, te bi li one dale rezultat, ugledni stručnjak je rekao da ne treba plašiti ljude s tim jer se ne radi ni o kakvoj represiji.

“Ono što danas znamo, na temelju testiranja, na temelju ponašanja virusa, znamo da je u više od 60 posto slučajeva virus asimptomatskih ili vrlo malih simptoma. To je populacija koju trebamo s većim brojem testiranja pronaći. To su obično ljudi između 20 do 40 ili 50 godina koji se više kreću, koji su momentalno asimptomatski, a prenose virus, oni su širitelji. Samo testiranjem možemo zaustaviti širenje virusa. Normalan život treba ići dalje, gospodarstvo, turizam, ali sve to treba biti napravljeno na temelju pravilnih mjera, a mjere su neokupljanje u velikim, zatvorenim prostorijama, negrljenje, neodržavanje fizičkog kontakta na javnim mjestima, u javnom prometu.

Sa svim tim mjerama možemo održavati zdravlje veće populacije i loviti uvijek one koji su zaraženi, a njih ima puno više nego što želimo priznati ili što želimo na temelju testova znati. Svi testovi koji smo do sada napravili govore o relativno malom broju zaraženih, ali testovi serološki nam govore da je između 20 i 40 puta više zaraženih bilo u svakoj zemlji i toga moramo biti svjesni. I danas brojeve koje imamo su vrlo mali, ali realnost govori da su virusom zaraženi puno više u našoj okolini i zato moramo biti oprezni“, rekao je Đikić.

Mnogi su u strahu od toga šta nas očekuje na jesen i zimu za kada se najavljuje drugi val virusa, no Đikić tvrdi da je bitno spremni da dočekamo taj period i da ne treba poslati poruku povjerenja, a ne straha.

“Ono što nas očekuje je da moramo biti puno ozbiljniji, odgovorniji u vlastitom, individualnom, ali i kolektivnom ponašanju. Ako to budemo radili tijekom ljeta, jesen će doći da ćemo biti pripremljeni na bilo kakvu veću pojavu virusa. U tom trenutku se može govoriti o pojavi drugog vala. Ne bi trebali slati poruke straha, nasuprot možemo slati poruke povjerenja. Do sada je napravljeno jako puno. Imamo i nekoliko lijekova koji nam dokazuju da oni koji su teško oboljeli mogu biti i izliječeni u većem postotku. Radi se o deksametazonu, radi se i na novim lijekovima i radi se na cjepivu. Sve je to jedan osjećaj sigurnosti, ali bez pravilnog ponašanja građana, onih koji su na javno-odgovornim funkcijama, nećemo moći uspjeti jer će se onda virus proširiti u tako velikom broju da će biti teško zdravstvenim sustavima da se bori s tim“, konstatirao je Đikić.

Smatra da je preuranjeno govoriti da će vakcina za COVID-19 biti dostupna tokom jeseni

„Na jesen je relativno nemoguće ili nevjerojatno da će biti cjepivo koje će biti pušteno u širu javnost. Vjerujem da će do jeseni biti završena određena klinička ispitivanja koja će pokazati kvalitetu cjepiva koja su trenutno na ispitivanjima. Ali, do javne primjene cjepiva sigurno ćemo morati pričekati do proljeća naredne godine tako da nam je to jedno mjerilo Do proljeća sljedeće godine moramo pravilnim ponašanjem, pravilnim mjerama, moramo zadržati virus na distanci, izoliran van ljudi i na taj način ćemo s najmanjim gubicima ne samo ljudskih života i zdravlja, već i gospodarstva i normalnog života, uspjeti pobijediti. Kada dođe cjepivo onda će uistinu biti virus u kontroli”, rekao je Đikić.

(Radio Sarajevo)