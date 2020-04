Prof.dr. Gordan Srkalović : Nadam se da će bar dio vrlo bogatih shvatiti da se napredak ne može stvoriti kroz osiromašenje većine

U vrijeme dok se konačno probuđena, a do jučer pospana, iznenađena, arogantna i bogata Amerika pokušava reorganizovati i dostojno uzvratiti kako bi ublažila najavljeni udar pandemije korona virusa, u ime Bosanaca i Hercegovaca u SAD i svih ostalih sa područja bivše Jugoslavije, pokušavamo pronaći obrabrenje, nadu, odgovore i putokaz u ponašanju, u razgovoru sa ljudima kojima svi skupa bezpogovorno vjerujemo u ovakvim kriznim vremenema.

Jedan od takvih je i poznati onkolog prof.dr. Gordan Srkalović , Sarajlija sa američkom adresom u Lansingu, u državi Michigan, čovjek koji je mnogima, pa i potpisniku ovih redaka uvijek bio na raspolaganju i ohrabrenje kada je grmilo, mada nikada nismo nikada ni kafu zajedno popili niti stisnuli jedan drugom ruku.

Direktor Centra za kancer Herbert-Herman Bolničkog sistema Edward E. Sparrow i profesor interne medicine Univerziteta Michigen State, najprije je odgovorio na naše posljednje pitanje da izrazi mišljenje mišljenje o činjenici da se i politička, i naučna i svaka druga Amerika poprilično izblamirala u ovoj krizi, pošto mnogi ne mogu da vjeruju da ni nakon skoro mjesec dana od proglašenja posebnih mjera u prodavnicama ni za lijeka nema običnog sanitajzera za ruke.

-Svi smo se mi izblamirali. Ovih dana ptanje koje me najvise okupira je : Da li je u 21 vijeku u eri nezabilježenog procvata nauke , jedini savjet koji mi ljekari možemo ljudima dati je da se drže udaljeni jedni od drugih. Postoje desetine hiljada stručnjaka koji se svoj cijeli život pripremaju za ovakve situacije, ali nisu bili podržani od njihovih vladajućih struktura ili su namjerno suzbijani sa objašnjenjem da je “government evil”. Nažalost ta filozofija je dovela do situacije da vrlo važne institucije kao sto je CDC (Center for Disease Control) nemaju dovoljne fondove da prate i suzbijaju ovakve katastrofe-, jasan i glasan je profesor Srkalović.

Na naše pitanje da li je optimista odgovara potvrdno , jer je takav, kako kaže čak i kada nema osnova za to.

-Lično se nadam da će nas ova katastrofa naučiti da smo svi dio jednog biološkog sistema i da svi zavisimo jedni od drugih. Nadam se da će bar dio vrlo bogatih shvatiti da se napredak ne može stvoriti kroz osiromašenje većine nego kroz saradnju, pomoć jedni drugima i kroz razmjenu informacija i dobara. Svijet je globalno selo i tragedija na jednom mjestu ce se preliti svugdje-, poručuje dr. Srkalović.

Odgovara potom i na pitanje da li je Detroit i njegova šira okolina spremna i sposobna da izbjegne sudbinu New Yorka.

-Sto se tiče Michigana pandemija je zahvatila Detroit i polako se širi prema drugim mjestima, tako de se mi u Lansingu pripremamo za talas. Čini me da smo mi u našoj bolnici Sparrow pripremljeni malo bolje, najviše zbog toga što smo vidjeli šta drugi rade rade (dobro i loše) i što je ovo više ruralna sredina bez problema koji su evidentni u velikim gradovima.

Što se mene lično tiče ja nastavljam svoj posao liječenja pacijenata sa malignim oboljenjima i moj klinički istrazivački rad. Mi smo se skoro potpuno okrenuli telemedicini u svrhu zaštite pacijenata i medicinskog osoblja. Pacijenti koji su na aktivnom tretmanu jos uvijek nastavljaju liječenje. Ako je moguće da se intravenozno liječenje zamijeni pilulalama bez kompromitiranja efikasnosti, mi to definitivno preferiramo-, odgovara dr.Srkalović.

Na kraju izrađava i svoje mišljenje da će se mnogo štošta promijeniti kada i ako ova epidemia prodje.

-Mislim da će se sve promijeniti. Ovo je mnogima otvorilo oči i mislim da će telemedicina postati dominantan način liječenja i praćenja pacijenata. To će naročito pomoći pacijentima u ruralnim sredinama koji će dobiti isti kvalitet liječenja kao oni u velikim gradovima. Takođe ima potencijal redukcija troškova liječenja.

Ovo će takođe dati zamah farmaceutskoj industriji da se više orjentiše na preciznu ili pametnu medicinu-, smatra dr Srkalovič ističući usput, da će , što se socijalnih, finansijski i kulturnih promjena tiče to ostaviti onima koji znaju više od njega.

